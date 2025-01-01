void OnStart()

{

//---

string my_gann="OBJ_GANNFAN object";

if(ObjectFind(0,my_gann)<0)// Objeto não encontrado

{

//--- Informe sobre a falha

Print("Objeto ",my_gann," não encontrado. Código de erro = ",GetLastError());

//--- Obtém o preço máximo do gráfico

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- Obtém o preço mínimo do gráfico

double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);

//--- Quantas barras estão exibidas no gráfico

int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Cria um array, para escrever nele a hora de abertura de cada barra

datetime Time[];

//--- Arruma acesso ao array como o de série de tempo

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- Agora copia dados de barras visíveis no gráfico para dentro deste array

int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);

if(times<=0)

{

Print("Não foi possível copiar o array com o tempo aberto!");

return;

}

//--- Preparações preliminares concluídas



//--- Índice da barra central no gráfico

int center_bar=bars_on_chart/2;

//--- Equador do gráfico - entre o máximo e mínimo

double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;

//--- Define as coordenadas do primeiro ponto de ancoragem para o centro

ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,

//--- Segundo ponto de ancoragem para a direita

Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);

Print("Time[center_bar] = "+(string)Time[center_bar]+" Time[center_bar/2] = "+(string)Time[center_bar/2]);

//Print("Time[center_bar]/="+Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);

//--- Define a escala em unidades de Pips / Barra

ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);

//--- Define a tendência da linha

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);

//--- Define a largura da linha

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);

//--- Define o estilo da linha

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);

//--- Define a cor da linha

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);

//--- Permite ao usuário selecionar um objeto

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);

//--- Seleciona ele você mesmo

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);

//--- Desenha ele no gráfico

ChartRedraw(0);

}

}