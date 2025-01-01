- Substituições de Macro Predefinidas
- Constantes Matemáticas
- Constantes de Tipo Numérico
- Códigos de Motivos de Desinicialização
- Verificação de Ponteiro de Objeto
- Outras Constantes
Códigos de Motivos de Desinicialização
Os códigos de razão de não inicialização são devolvidos pela função UninitializeReason(). Os valores possíveis são os seguintes:
|
Constante
|
Valor
|
Descrição
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
O Expert Advisor terminou sua operação chamando a função ExpertRemove()
|
REASON_REMOVE
|
1
|
O programa foi excluído do gráfico
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
O programa foi recompilado
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
O período do símbolo ou gráfico foi alterado
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
O gráfico foi encerrado
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
Os parâmetros de entrada foram alterados por um usuário
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
Outra conta foi ativada ou o servidor de negociação foi reconectado devido a alterações nas configurações de conta
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
Um novo modelo foi aplicado
|
8
|
Esse valor significa que o manipulador OnInit() retornou um valor diferente de zero
|
REASON_CLOSE
|
9
|
Terminal foi fechado
O código de razão de desinicialização também é passado como um parâmetro da função predeterminada OnDeinit(const int reason).
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+