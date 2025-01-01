Códigos de Motivos de Desinicialização

Os códigos de razão de não inicialização são devolvidos pela função UninitializeReason(). Os valores possíveis são os seguintes:

Constante Valor Descrição REASON_PROGRAM 0 O Expert Advisor terminou sua operação chamando a função ExpertRemove() REASON_REMOVE 1 O programa foi excluído do gráfico REASON_RECOMPILE 2 O programa foi recompilado REASON_CHARTCHANGE 3 O período do símbolo ou gráfico foi alterado REASON_CHARTCLOSE 4 O gráfico foi encerrado REASON_PARAMETERS 5 Os parâmetros de entrada foram alterados por um usuário REASON_ACCOUNT 6 Outra conta foi ativada ou o servidor de negociação foi reconectado devido a alterações nas configurações de conta REASON_TEMPLATE 7 Um novo modelo foi aplicado REASON_INITFAILED 8 Esse valor significa que o manipulador OnInit() retornou um valor diferente de zero REASON_CLOSE 9 Terminal foi fechado

O código de razão de desinicialização também é passado como um parâmetro da função predeterminada OnDeinit(const int reason).

Exemplo: