Operador return

O operador return finaliza a execução da função corrente e retorna o controle para o programa chamador. O resultado do cálculo da expressão é retornado para a função chamadora. A expressão pode conter um operador de atribuição.

Exemplo:

int CalcSum(int x, int y)

{

return(x+y);

}

Em funções com o tipo de retorno void, o operador return sem expressão deve ser usada:

void SomeFunction()

{

Print("Olá!");

return; // este operador pode ser removido

}

A chave direita da função ("}") significa execução implícita do operador return sem expressão.

Pode ser retornado: tipos simples, estruturas simples, ponteiros de objetos. Com o operador return não se pode retornar arrays, objetos de classe, variáveis de tipo estrutura composta.

Também Veja

Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos