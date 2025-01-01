- Operador Composto
- Operador de Expressão
- Operador return
- Operador Condicional if-else
- Operador Ternário ?
- Operador switch
- Operador de loop while
- Operador de loop for
- Operador de loop do while
- Operador break
- Operador continue
- Operador de multiplicação de matrizes
- Operador de Criação de Objeto new
- Operação de Exclusão de Objeto delete
Operador return
O operador return finaliza a execução da função corrente e retorna o controle para o programa chamador. O resultado do cálculo da expressão é retornado para a função chamadora. A expressão pode conter um operador de atribuição.
Exemplo:
|
int CalcSum(int x, int y)
Em funções com o tipo de retorno void, o operador return sem expressão deve ser usada:
|
void SomeFunction()
A chave direita da função ("}") significa execução implícita do operador return sem expressão.
Pode ser retornado: tipos simples, estruturas simples, ponteiros de objetos. Com o operador return não se pode retornar arrays, objetos de classe, variáveis de tipo estrutura composta.
Também Veja
Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos