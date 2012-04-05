Forex Vitals Market Hours (MT5) — 세션 레인지 박스 + 실시간 세션 대시보드 (무료)

외환(Forex) 트레이딩은 언제 거래하느냐에 따라 성격이 크게 달라집니다. 이 인디케이터는 4대 주요 세션 — 시드니, 도쿄, 런던, 뉴욕 — 각각의 고가/저가(High/Low) 범위 박스를 차트에 직접 표시해, 세션별 레인지가 어디에서 형성됐는지와 세션 겹침 구간에서 가격이 어떻게 움직였는지를 즉시 확인할 수 있게 해줍니다.

제공 기능

세션별 High/Low 레인지 박스 (색상 구분)

채움 박스 또는 테두리만(깔끔한 라인 스타일) 선택 가능

세션 오픈(시작) 수직 마커 (오픈 시 모멘텀 변화 포착에 유용)

차트 내 실시간 대시보드 : 현재 활성 세션 표시(예: 런던/뉴욕 겹침 포함)

DST(서머타임) 반영 세션 시간(런던 / 뉴욕 / 시드니)

브로커 시간 자동 정렬 (오프셋 자동 계산으로 세션 정확히 맞춤)

사용 세션 시간(로컬 타임)

런던: 08:00–17:00 (DST 반영)

뉴욕: 08:00–17:00 (DST 반영)

시드니: 07:00–16:00 (DST 반영)

도쿄: 09:00–18:00

타임프레임

인트라데이 차트(M1–H1)용으로 설계되었습니다. (가독성과 성능을 위해 세션 박스/수직선은 의도적으로 인트라데이 타임프레임에서만 표시됩니다.)

입력값(Inputs)