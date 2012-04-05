Market Hours MT5
- 지표
- Frederick Langemark
- 버전: 1.5
- 업데이트됨: 20 12월 2025
Forex Vitals Market Hours (MT5) — 세션 레인지 박스 + 실시간 세션 대시보드 (무료)
외환(Forex) 트레이딩은 언제 거래하느냐에 따라 성격이 크게 달라집니다. 이 인디케이터는 4대 주요 세션 — 시드니, 도쿄, 런던, 뉴욕 — 각각의 고가/저가(High/Low) 범위 박스를 차트에 직접 표시해, 세션별 레인지가 어디에서 형성됐는지와 세션 겹침 구간에서 가격이 어떻게 움직였는지를 즉시 확인할 수 있게 해줍니다.
제공 기능
-
세션별 High/Low 레인지 박스(색상 구분)
-
채움 박스 또는 테두리만(깔끔한 라인 스타일) 선택 가능
-
세션 오픈(시작) 수직 마커(오픈 시 모멘텀 변화 포착에 유용)
-
차트 내 실시간 대시보드: 현재 활성 세션 표시(예: 런던/뉴욕 겹침 포함)
-
DST(서머타임) 반영 세션 시간(런던 / 뉴욕 / 시드니)
-
브로커 시간 자동 정렬(오프셋 자동 계산으로 세션 정확히 맞춤)
-
사용 세션 시간(로컬 타임)
-
런던: 08:00–17:00 (DST 반영)
-
뉴욕: 08:00–17:00 (DST 반영)
-
시드니: 07:00–16:00 (DST 반영)
-
도쿄: 09:00–18:00
타임프레임
인트라데이 차트(M1–H1)용으로 설계되었습니다. (가독성과 성능을 위해 세션 박스/수직선은 의도적으로 인트라데이 타임프레임에서만 표시됩니다.)
입력값(Inputs)
-
Draw_Session_Boxes — 세션 High/Low 박스 표시/숨김
-
Fill_Session_Boxes — 배경 채움(true) 또는 테두리만(false)
-
Box_Line_Width — 테두리 두께
-
Show_Verticals — 각 세션 오픈에 수직선 표시
-
London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — 세션 색상 커스터마이즈