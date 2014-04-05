Enhanced EMA Scalper Pro

🔥 주요 기능 ✔ EMA 추세 필터 이 지표는 사용자 정의 가능한 EMA(지수 이동 평균)를 사용하여 현재 추세 방향을 감지합니다. 가격이 EMA 위로 교차 → 매수 신호 가격이 EMA 아래로 교차 → 매도 신호 ✔ 동적 지지 및 저항 수준 내장된 고점/저점 구조: 빨간색 선 → 이전 N개 봉의 최고 고점 (저항) 녹색 선 → 이전 N개 봉의 최저 저점 (지지) 이러한 수준은 약한 신호를 필터링하고 강력한 돌파를 식별하는 데 도움이 됩니다. ✔ 스마트 ATR 변동성 필터 시장의 변동성이 충분히 강할 때만 신호가 나타납니다. 이는 거래량이 적거나 횡보하는 시장에서의 거짓 신호를 방지합니다. ✔ 실시간 및 확인된 신호 라이브 바(실시간)와 바 마감 모두에서 작동합니다. 스팸 방지를 위해 신호당 한 번만 알림이 나타납니다. ✔ 알림 및 통지 지표가 사용자에게 알리는 방법을 선택하세요: 화면 알림 푸시 알림 소리 알림 다시는 거래를 놓치지 마세요. ✔ 깔끔하고 간단하며 효과적 전문적인 코딩 표준으로 구축되었습니다: 사용자 정의 가능한 색상 EMA 숨기기 또는 표시 지지/저항 숨기기 또는 표시 신호 숨기기 또는 표시 초보자와 고급 트레이더 모두에게 완벽합니다.

📌 전략 작동 방식 시장 추세는 EMA를 사용하여 식별됩니다. 가격은 모멘텀을 가지고 EMA를 교차합니다. 동적 지지/저항 수준에 대한 가격의 위치는 확인을 제공합니다. 최적의 순간에 매수 또는 매도 화살표가 그려집니다. 이 조합은 최소한의 지연과 높은 정확도로 신뢰할 수 있는 스캘핑 시스템을 만듭니다.

🎯 가장 적합한 대상 스캘핑 (M1, M5, M15) 일일 거래 (Day trading) 스윙 거래 (Swing trading) XAUUSD (금) 외환 쌍 (Forex pairs) 지수 (US30, NAS100, DAX) 암호화폐 (BTCUSD, ETHUSD)

📈 입력 및 사용자 정의 EMA 길이 및 가격 유형 고점/저점 검색 기간 (Lookback) ATR 필터링 화살표 가시성 알림 유형 완전한 시각적 제어

💡 팁 최상의 성능을 위해 이 지표를 다음과 같은 추세 확인 도구와 결합하세요: 시장 구조 거래량 (Volume) 세션 다중 시간대 EMA ✔ 리페인팅 없음 — 100% 정확하고 신뢰할 수 있는 신호


