스페인 산업 생산 y/y는 전년도 같은 달에 비해 보고된 달의 제조업 총생산량(건설 제외) 변화를 반영합니다. 산업생산수량과 질적 변화를 반영한 정량지수 입니다. 이 지수는 기준 기간이 100(2015년 채택)인 기준 기간을 기준으로 계산됩니다.

지수의 주요 목적은 산업 부문 요인에 따라 총 부가가치 양의 개발 역학을 표시하는 것입니다. 산업부문의 계산된 물리적 생산량을 기준으로 변수를 평가합니다. 추정치는 집계된 라스페이어스 지수에 기초합니다. 이 접근 방식은 경제 주기를 식별할 수 있게 하며, 이는 산업 부문의 개발과 일반적인 경제 활동과 같은 대규모 조치를 추적하는 데 매우 유용할 수 있습니다.

산업생산지수는 계절적 요인에 따라 크게 좌우되는데, 특히 8월에 직원 이탈로 산업생산이 감소세를 보이고 있는 여름철에 특히 두드러집니다. 따라서 산업생산지수는 계절성을 고려하지 않고 공휴일과 조업일 달력을 조정해 1년 미만의 편차를 보상합니다.

최종 지수 계산에 사용되는 방법론은 적절한 비교 가능성을 위해 유럽 연합 국가 전체에 걸쳐 조화를 이룹니다. 스페인에서는 주 차원의 계산이 1975년부터 국립통계연구소에 의해 수행되고 있습니다. 2002년 이후, 이러한 측정은 자치 지역 수준에서 수행됩니다.

산업생산지수는 현재 계절조정과 2015년 기본달력에 따라 발표되고 있습니다. 건설업종을 제외한 제조업 전 업종 대표 상품 바스켓에 대한 제조업 1만1,500개 기업을 대상으로 실시한 설문조사에서 달력 관련 데이터가 수집됩니다. 각종 산업·자치구의 가중치 산정에 사용되는 기초 통계는 통계청이 함께 작성한 산업질문조사에 나와 있습니다. 산업생산 성장은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

