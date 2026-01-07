스페인의 소비자물가지수(CPI) y/y는 특정 달의 상품 및 서비스 소비자 바스켓의 평균 가격 변동을 전년도 같은 달에 비해 보여줍니다. 소비자 관점에서 물가가 어떻게 변화하는지 보여주는 지표입니다. 다시말해, 생활비 변화를 추정할 수 있습니다. 매년 발행되는 이 지수의 목적은 소비자 바스켓의 상품 및 서비스 가격 변화를 반영하기 위한 것이며, 관련 자료는 스페인 가계를 인터뷰하여 입수합니다.

소비자 행동 모델을 추적하기 위해, 대다수 인구에서 가장 많이 사용되는 상품과 서비스가 소비자 바스켓에 선택됩니다. 계산에 관여하는 기업은 널리 확산되어야 하며, 소비자 바스켓에 포함된 각 제품 또는 서비스의 중요성은 가계 소비자 동향과 일치해야 합니다. 선택한 구성요소의 정확도는 지표 자체의 대표적인 정확도를 선택합니다.

각 기관마다 자동으로 생성되는 설문조사에서 가격 데이터가 수집됩니다. 인터뷰 진행자는 이 문서에 소비자 바구니에 포함된 상품과 서비스의 가격과 이러한 상품과 서비스의 유통을 표시합니다. 각 면접관은 하이퍼마켓과 쇼핑센터를 제외하고 한 곳을 방문합니다. 그 조사에서 받은 약 22만 건의 가격이 월 단위로 처리됩니다. 가격은 중앙 사무소에서 추가로 처리되고, 지수는 그 기준으로 계산되며, 다음 달 첫 2주 이내에 발표됩니다. 대부분의 유럽연합 국가들과 유사하게, CPI 계산에 포함된 가격은 확률 요인을 배제하고 분석된 모집단 특성을 준수하기 위해 일정한 사전 정의된 방식으로 선택됩니다.

가중치는 소비자 지출에 기초하여 수행됩니다. 이것은 소비자 바스켓의 일반적인 무게 구조를 유지하기 위해 사용됩니다.

소비자 물가 지수는 CPI 증가가 인플레이션 증가를 나타내기 때문에 국가 인플레이션 평가에 종종 사용됩니다. 따라서, 소비자 물가 지수는 재산세 구조를 규제하고 실제 GDP를 계산하는 것뿐만 아니라 임금과 사회적 이익을 조정하는데 사용됩니다.

CPI의 성장은 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

