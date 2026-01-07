국채(Bonos del Estado)는 정부가 발행한 채권입니다. 그 투자자는 미리 합의한 이자를 받을 것을 기대하며 국가에 돈을 빌려줍니다. 정부는 인프라 개발이나 기타 정부 지출을 위한 자금을 받기 위해 채무 증권을 발행합니다. 투자자는 만기일 전에 지급되는 보장된 정기수익을 받습니다. 채권은 고정수익을 제공할 것으로 예상되지만, 우발손실을 포함한 기대수익률에 비해 채권의 수익성에 편차가 있을 수 있기 때문에 수익률이 항상 플러스라는 보장은 없습니다.

국채 매입을 통해 투자자는 미리 정해진 기간 동안 정부에 돈을 빌려줍니다. 정부는 투자자에게 쿠폰을 지급합니다. 즉, 일정 기간 동안 일정 비율의 쿠폰을 지급합니다. 채권 만기가 되면 최초 금액은 투자자에게 반환됩니다. 이 금액이 투자자에게 반환되는 날을 만기일로 봅니다. 선택된 채권 종류에 따라, 유가증권의 만기일이 다를 수 있습니다. 그 중 일부는 1년 미만이고, 일부는 30년을 초과할 수 있습니다.

국채의 명목가치는 1,000유로 또는 그것의 배입니다.

이들 증권에 대한 이자는 국고지불과 달리 특정 기간에 쿠폰으로 지급됩니다. 이자는 연 1회 지급되는 반면 금액과 조건은 채권이 발행되기 전이라도 미리 결정됩니다. 국채도 고정쿠폰 없이 매입할 수 있는데, 이 경우 금리가 인플레이션에 따라 달라질 수 있습니다.

국채는 보노의 경우 3년에서 5년, Obligación 유형의 경우 10년, 15년, 30년 또는 50년 등 광범위한 상환 조건을 가지고 있습니다. 이 두 종류의 채권의 유일한 차이는 만기 조건인 반면, 이 특징은 스페인의 법률 분야에서만 볼 수 있습니다. 일단 5년 기간이 만료되면, 보노의 첫 번째 채권 타입의 이름은 Obligación으로 바뀝니다.

채권 명칭은 나라마다 다를 수 있어 일반적인 제도를 이해하는 데 어려움이 따릅니다. 예를 들어 만기가 3년인 프랑스 정부증권은 BTAN, 만기가 6년 이상인 증권은 OAT라고 부릅니다. 각국 정부는 채권에 대해 서로 다른 명칭을 사용하기 때문에 투자자들은 모든 정보를 면밀히 검토한 후 증권을 구입해야 합니다.

이 지표는 국채 수익률의 증가 또는 감소를 나타냅니다. 계산된 수익률은 스페인의 정부 부채 상태를 반영할 수 있기 때문에 증가 또는 감소가 경제성장이나 둔화보다 선행될 수 있습니다.

