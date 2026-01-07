스페인의 소비자물가 일치 지수(HICP) y/y는 인플레이션을 공통적으로 측정하여 서로 다른 국가 간에 연도별 변화를 비교할 수 있도록 하는 것을 목표로 하는 통계 지표입니다. 소비자물가지수는 방법론과 실행 측면에서 소비자물가지수와 매우 유사합니다. 따라서 CPI 계산 방법론에서 방법론 세부 사항, 통계 프로세스 측면(계산 단위, 유형 및 빈도 등)에 대한 데이터와 간행물 계획 및 주기성에 대한 데이터를 찾을 수 있습니다.

각 기관마다 자동으로 생성되는 설문조사에서 가격 데이터가 수집됩니다. 면접관은 서류에 소비자 바스켓의 상품과 서비스의 가격과 이러한 상품과 서비스의 유통을 표시합니다. 각 면접관은 하이퍼마켓과 쇼핑센터를 제외하고 한 곳을 방문합니다. 그 조사에서 받은 약 22만 건의 가격이 월 단위로 처리됩니다. 가격은 중앙 사무소에서 추가로 처리되고, 지수는 그 기준으로 계산되며, 다음 달 첫 2주 이내에 발표됩니다. 대부분의 유럽연합 국가들과 유사하게, CPI 계산에 포함된 가격은 확률 요인을 배제하고 분석된 모집단 특성을 준수하기 위해 일정한 사전 정의된 방식으로 선택됩니다.

조화지수는 재화와 용역의 전체 범위를 포괄하려고 의도하지만, 계산에는 전체 소비자 바스켓 금액의 1000분의 1 이상의 가중치를 갖는 것만이 포함됩니다. 서로 다른 국가에서 상품과 서비스의 별도 그룹이 추가되거나 제외되어 원하는 수준의 비교가능성을 유지하였습니다.

