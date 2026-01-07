스페인 생산자물가지수(PPI) y/y는 해당 달에 해당 국가 또는 지역의 생산부문이 받은 물가의 역학을 전년도 같은 달에 비해 측정하는 거시경제 지표입니다. 이 지수는 상품화 방식과 상관없이 경제 상품 가격이 상승했는지, 하락했는지 여부를 보여줄 수 있습니다. 이 지수는 산업, 원자재, 가공의 세 가지 생산 영역을 포괄합니다. PPI는 생산자의 관점에서 가격 변화를 반영합니다.

스페인에서는 이 지수가 국립통계연구소에 의해 발표됩니다. 대부분의 경우 생산 바스켓에 대한 가격 변동 비율을 계산할 수 있는 숫자 값으로 지표가 게시됩니다. 이 지수는 설문조사에서 수집된 데이터를 기반으로 계산됩니다. 인덱스 계산에는 운영 특성에 따른 명확한 회사 선택 기준이 필요합니다. 또한 이 지수는 특정 제품군에 대한 가격을 포함하는데, 그 변화는 전 세계 가격이 수백만 건의 거래에서 변화를 반영합니다. 통계기관들은 이러한 상품의 가격을 감시하고 상대적 수입에 따라 가격 차이를 측정합니다. 플러스 지수 가치는 생산 부문이 인플레이션 과정을 겪고 있다는 것을 의미합니다.

제품 가격의 변화는 공급에 따라 달라지기 때문에 가격 하락은 반드시 수요 감소에서 비롯됩니다. 따라서 스페인 생산자물가지수를 분석할 때 비용, 가격, 임금 등의 형성에 있어 유연성이 떨어진다는 점을 고려할 필요가 있습니다.

스페인 PPI는 생산자의 구매와 결과물 판매에도 달려 있습니다. 생산자의 구매는 지출로 지수에 반영됩니다. 이 구성요소는 제조자가 구입한 상품과 서비스의 변화를 평가할 수 있게 합니다. 판매는 제품 지표로 나타나 제조업자가 직접 판매하는 제품의 가격 변화를 보여줍니다.

생산자물가지수는 소비자물가와 물가상승률의 선행지표로서 꼽힙니다. 이 선행지표는 소비자물가지수보다 더 정확한 것으로 평가되는데, 생산자물가가 오르면 소비자물가는 그에 따라 상승할 가능성이 가장 높기 때문에 이 두 지수 사이에는 직접적인 관계가 있습니다.

예상보다 큰 값은 유로 시세에 대해 긍정적으로 볼 수 있는 반면, 낮은 값은 보통 부정적으로 볼 수 있습니다.

