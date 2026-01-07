스페인의 실업률은 전체 민간 노동력과 관련하여 실업자 거주자의 비율을 반영합니다. 이 지수는 고용 조건과 가능성을 가진 적절한 연령의 실업자, 즉 노동 연령 인구를 포함합니다. 실업률은 일자리가 없는 사람들의 수를 보여주는 매우 중요한 지표입니다. 노동연령인구 조사를 위해 관련 자료를 수집합니다. 가계는 분기별로 설문조사를 받고 현재 직업에 대한 질문을 받습니다. 실업률 지수는 실업자 수(16세 이상, 일하지 않고 일자리를 구하는 것)를 활성인구(경제활동인구, 16세 이상, 취업하지 않은 것)로 나눈 값으로 계산해 퍼센트로 표현합니다. 즉 실업률은 전체 실업자와 전체 인구의 비율로 표현되는 것이 아니라 국가의 전체 민간 노동력에 대해서만 표현됩니다.

이 조사는 16세 이상의 인구를 4개 그룹으로 분류합니다:

고용인: 연봉이나 병가 또는 파업뿐만 아니라 유급 근로를 받는 사람들도 있습니다.

실업자: 노동 활동에 종사하지 않지만, 적극적으로 일자리를 구하거나 복직을 기다리는 사람들입니다. 1) 최근 4주 동안 일을 하지 않고 적극적으로 구직활동을 한 경우, 2) 직장을 그만두고 복귀를 기다리고 있는 경우, 또는 3) 다음 달부터 일을 시작하려고 기다리는 경우는 실업자로 간주됩니다. 또한, 정말로 일자리를 찾고 있는지 확인해야만 합니다 (예: 지역 기업 방문, 구인 광고에 응답한 사람 등).

비활동인구: 가사와 관련된 사람들뿐만 아니라 학생 및 학생, 퇴직자, 일할 수 없는 사람들, 일자리를 찾지 않는 사람들을 포함하는 성인 인구의 범주입니다.

활동인구: 취업자와 실업자.

인구조사는 가계조사와 달리 이 지수를 측정하는 데 적합한 원천이 아니라고 간주됩니다. 이 설문조사는 시간제 고용, 비공식 또는 계절제 근무, 때때로 시간제 근무를 고려하기 때문에 더 발전된 방법을 제공합니다.

실업률은 스페인 경제 발전의 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 실업률의 감소는 보통 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

