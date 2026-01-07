스페인 실업률 (Spain Unemployment Rate)
|낮음
|10.45%
|10.03%
|
10.29%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|9.85%
|
10.45%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
스페인의 실업률은 전체 민간 노동력과 관련하여 실업자 거주자의 비율을 반영합니다. 이 지수는 고용 조건과 가능성을 가진 적절한 연령의 실업자, 즉 노동 연령 인구를 포함합니다. 실업률은 일자리가 없는 사람들의 수를 보여주는 매우 중요한 지표입니다. 노동연령인구 조사를 위해 관련 자료를 수집합니다. 가계는 분기별로 설문조사를 받고 현재 직업에 대한 질문을 받습니다. 실업률 지수는 실업자 수(16세 이상, 일하지 않고 일자리를 구하는 것)를 활성인구(경제활동인구, 16세 이상, 취업하지 않은 것)로 나눈 값으로 계산해 퍼센트로 표현합니다. 즉 실업률은 전체 실업자와 전체 인구의 비율로 표현되는 것이 아니라 국가의 전체 민간 노동력에 대해서만 표현됩니다.
이 조사는 16세 이상의 인구를 4개 그룹으로 분류합니다:
- 고용인: 연봉이나 병가 또는 파업뿐만 아니라 유급 근로를 받는 사람들도 있습니다.
- 실업자: 노동 활동에 종사하지 않지만, 적극적으로 일자리를 구하거나 복직을 기다리는 사람들입니다. 1) 최근 4주 동안 일을 하지 않고 적극적으로 구직활동을 한 경우, 2) 직장을 그만두고 복귀를 기다리고 있는 경우, 또는 3) 다음 달부터 일을 시작하려고 기다리는 경우는 실업자로 간주됩니다. 또한, 정말로 일자리를 찾고 있는지 확인해야만 합니다 (예: 지역 기업 방문, 구인 광고에 응답한 사람 등).
- 비활동인구: 가사와 관련된 사람들뿐만 아니라 학생 및 학생, 퇴직자, 일할 수 없는 사람들, 일자리를 찾지 않는 사람들을 포함하는 성인 인구의 범주입니다.
- 활동인구: 취업자와 실업자.
인구조사는 가계조사와 달리 이 지수를 측정하는 데 적합한 원천이 아니라고 간주됩니다. 이 설문조사는 시간제 고용, 비공식 또는 계절제 근무, 때때로 시간제 근무를 고려하기 때문에 더 발전된 방법을 제공합니다.
실업률은 스페인 경제 발전의 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 실업률의 감소는 보통 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스페인 실업률 (Spain Unemployment Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용