스페인 무역수지 (Spain Trade Balance)
|낮음
|€-4.693 B
|€-5.562 B
|
€-6.001 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
스페인 무역수지(Spanish Trade Balance)는 국가 수출과 수입의 차이는 물론, 선별된 기간에 걸친 자본의 이동을 반영한 보고서 입니다. 경제학자들은 무역수지를 사용하여 국가간 무역 흐름의 구조를 평가합니다. 이것은 국가 전체의 경제 상황에 대한 정보를 제공하는 거시경제 지표로서, 예를 들어, 특정 기간에 걸쳐 국가가 다른 나라에서 수입, 수출, 상품, 서비스, 자본, 이전 등의 형태로 받은 모든 수입을 알 수 있게 해줍니다.
무역수지 구조는 다음과 같은 네 가지 기본 구성 요소를 포함합니다:
- 경상수지: 이것은 국가 경제의 현재 상태를 파악하기 위해 가장 중요하고 자주 사용되는 방법입니다. 여기에는 상품과 서비스의 수출입, 임대료 및 거래가 포함됩니다.
- 자본 이동의 균형: 다른 나라로부터의 보조금이나 비경제적 편익의 구매 및 판매와 같은 자본의 이동을 반영합니다.
- 경제수지: 다른 나라로부터의 대출, 자본 투자 또는 해외로부터의 예금에 대한 데이터를 수집합니다.
- 오류 및 누락: 본 보고서의 목적은 국가 수출 및 수입품의 정확한 계산의 어려움으로 인해 발생할 수 있는 이전 보고서의 오류 및 누락을 등록하는 것입니다.
얻어진 결과에 따라 두 가지 유형의 무역수지가 존재합니다:
- 무역수지 흑자: 수지가 양호하고 긍정적인 결과, 즉 수출매출이 수입을 초과합니다.
- 무역적자: 수지가 불리하고, 즉, 수입량이 특정 기간의 수출액보다 분명히 더 많습니다.
국가들은 일반적으로 이러한 각각의 지표들 사이에서 개별적으로 동등을 추구하지 않지만, 그들은 통상 무역 수지의 균형을 이루려고 노력합니다. 무역수지가 유로화 시세에 미치는 영향은 모호하며 경기순환의 맥락과 GDP와 같은 다른 경제지표에 따라 달라집니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스페인 무역수지 (Spain Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
