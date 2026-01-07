캘린더섹션

스페인 경상수지 (Spain Current Account)

국가:
스페인
EUR, 유로
소스:
스페인 은행 (Bank of Spain)
분야:
무역
낮음 €​7.180 B €​2.792 B
€​4.160 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
€​5.553 B
€​7.180 B
다음 발표 실제 예측
이전
경상수지는 스페인 거주자와 전세계 거주자 간의 거래 균형을 반영합니다. 국제수지의 일부로서 일정 기간 동안 거주자와 나머지 국가 간의 소득과 실제 거래(상품과 서비스의 거래)를 기록합니다.

경상수지는 다음 부분으로 나뉩니다:

  • 무역수지는 수출과 수입의 차이를 보여줍니다.
  • 서비스 밸런스: 상품과 서비스의 균형, 수출과 수입에 기반을 두고 있습니다.
  • 투자수익 밸런스 : 임금 및 외국인예금수익(외국인 투자자의 지급 제외)을 포함합니다.
  • 트랜스퍼 지급 밸런스: 거주자와 비거주자 간의 트랜스퍼 지급액; 이러한 지급액은 상기 구성요소와 관련이 없으며 기부금, 보조금, 사적 송금, 연금 지급액, 위자료 등을 포함할 수 있습니다.

즉, 경상수지는 재화, 서비스, 1차(투자) 및 2차(거래) 소득과 관련하여 스페인 거주자와 비거주자 간의 운영을 포함합니다. 경상수지가 플러스이면 그 나라는 세계의 나머지 국가들보다 순 대부국이라는 것을 의미합니다. 마이너스 값은 그 국가가 순 차입국임을 보여줍니다.

지표가 유로에 미치는 영향은 현재 경제 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 대부분의 경우 경상수지의 성장은 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"스페인 경상수지 (Spain Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
€​7.180 B
€​2.792 B
€​4.160 B
9월 2025
€​1.870 B
€​5.536 B
€​5.080 B
8월 2025
€​5.080 B
€​6.205 B
€​6.270 B
7월 2025
€​6.270 B
€​6.596 B
€​5.360 B
6월 2025
€​5.030 B
€​5.493 B
€​6.440 B
5월 2025
€​6.440 B
€​2.150 B
€​1.360 B
4월 2025
€​1.360 B
€​2.236 B
€​2.470 B
3월 2025
€​1.420 B
€​2.223 B
€​2.310 B
2월 2025
€​2.310 B
€​1.244 B
€​1.200 B
1월 2025
€​1.200 B
€​1.191 B
€​1.670 B
12월 2024
€​1.300 B
€​2.461 B
€​1.260 B
11월 2024
€​1.260 B
€​4.277 B
€​4.930 B
10월 2024
€​4.930 B
€​4.194 B
€​3.560 B
9월 2024
€​4.100 B
€​4.539 B
€​5.630 B
8월 2024
€​5.630 B
€​3.930 B
€​5.790 B
7월 2024
€​5.790 B
€​3.525 B
€​5.780 B
6월 2024
€​5.020 B
€​3.023 B
€​5.560 B
5월 2024
€​5.560 B
€​2.780 B
€​2.830 B
4월 2024
€​2.830 B
€​2.535 B
€​3.970 B
3월 2024
€​3.290 B
€​2.647 B
€​1.900 B
2월 2024
€​1.900 B
€​3.595 B
€​5.130 B
1월 2024
€​5.130 B
€​2.866 B
€​1.540 B
12월 2023
€​1.070 B
€​3.366 B
€​2.770 B
11월 2023
€​2.770 B
€​3.449 B
€​3.770 B
10월 2023
€​3.770 B
€​2.970 B
9월 2023
€​3.450 B
€​3.446 B
€​4.190 B
8월 2023
€​4.190 B
€​1.735 B
€​4.270 B
7월 2023
€​4.270 B
€​1.906 B
€​3.000 B
6월 2023
€​2.830 B
€​4.131 B
€​3.990 B
5월 2023
€​3.990 B
€​3.188 B
€​1.840 B
4월 2023
€​1.840 B
€​4.020 B
€​5.580 B
3월 2023
€​5.580 B
€​3.014 B
€​2.290 B
2월 2023
€​2.290 B
€​0.183 B
€​3.270 B
1월 2023
€​3.270 B
€​0.696 B
€​1.200 B
12월 2022
€​1.700 B
€​2.777 B
€​5.640 B
11월 2022
€​5.640 B
€​0.346 B
€​2.700 B
10월 2022
€​2.700 B
€​0.753 B
€​0.680 B
9월 2022
€​0.360 B
€​1.225 B
€​-0.110 B
8월 2022
€​-0.110 B
€​1.520 B
€​1.340 B
7월 2022
€​1.340 B
€​1.394 B
€​0.500 B
6월 2022
€​0.040 B
€​0.923 B
€​2.850 B
5월 2022
€​2.850 B
€​0.082 B
€​-0.480 B
4월 2022
€​-0.480 B
€​-0.474 B
€​0.290 B
3월 2022
€​1.200 B
€​-1.653 B
€​0.250 B
2월 2022
€​0.250 B
€​-2.181 B
€​-2.600 B
1월 2022
€​-2.600 B
€​-1.208 B
€​0.030 B
12월 2021
€​-1.310 B
€​1.248 B
€​1.010 B
11월 2021
€​1.010 B
€​2.960 B
€​2.140 B
10월 2021
€​2.140 B
€​1.978 B
€​1.210 B
9월 2021
€​2.220 B
€​0.351 B
€​0.980 B
