스페인 경상수지 (Spain Current Account)
|낮음
|€7.180 B
|€2.792 B
|
€4.160 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|€5.553 B
|
€7.180 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
경상수지는 스페인 거주자와 전세계 거주자 간의 거래 균형을 반영합니다. 국제수지의 일부로서 일정 기간 동안 거주자와 나머지 국가 간의 소득과 실제 거래(상품과 서비스의 거래)를 기록합니다.
경상수지는 다음 부분으로 나뉩니다:
- 무역수지는 수출과 수입의 차이를 보여줍니다.
- 서비스 밸런스: 상품과 서비스의 균형, 수출과 수입에 기반을 두고 있습니다.
- 투자수익 밸런스 : 임금 및 외국인예금수익(외국인 투자자의 지급 제외)을 포함합니다.
- 트랜스퍼 지급 밸런스: 거주자와 비거주자 간의 트랜스퍼 지급액; 이러한 지급액은 상기 구성요소와 관련이 없으며 기부금, 보조금, 사적 송금, 연금 지급액, 위자료 등을 포함할 수 있습니다.
즉, 경상수지는 재화, 서비스, 1차(투자) 및 2차(거래) 소득과 관련하여 스페인 거주자와 비거주자 간의 운영을 포함합니다. 경상수지가 플러스이면 그 나라는 세계의 나머지 국가들보다 순 대부국이라는 것을 의미합니다. 마이너스 값은 그 국가가 순 차입국임을 보여줍니다.
지표가 유로에 미치는 영향은 현재 경제 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 대부분의 경우 경상수지의 성장은 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"스페인 경상수지 (Spain Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용