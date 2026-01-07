경상수지는 스페인 거주자와 전세계 거주자 간의 거래 균형을 반영합니다. 국제수지의 일부로서 일정 기간 동안 거주자와 나머지 국가 간의 소득과 실제 거래(상품과 서비스의 거래)를 기록합니다.

경상수지는 다음 부분으로 나뉩니다:

무역수지는 수출과 수입의 차이를 보여줍니다.

서비스 밸런스: 상품과 서비스의 균형, 수출과 수입에 기반을 두고 있습니다.

투자수익 밸런스 : 임금 및 외국인예금수익(외국인 투자자의 지급 제외)을 포함합니다.

트랜스퍼 지급 밸런스: 거주자와 비거주자 간의 트랜스퍼 지급액; 이러한 지급액은 상기 구성요소와 관련이 없으며 기부금, 보조금, 사적 송금, 연금 지급액, 위자료 등을 포함할 수 있습니다.

즉, 경상수지는 재화, 서비스, 1차(투자) 및 2차(거래) 소득과 관련하여 스페인 거주자와 비거주자 간의 운영을 포함합니다. 경상수지가 플러스이면 그 나라는 세계의 나머지 국가들보다 순 대부국이라는 것을 의미합니다. 마이너스 값은 그 국가가 순 차입국임을 보여줍니다.

지표가 유로에 미치는 영향은 현재 경제 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 대부분의 경우 경상수지의 성장은 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

