스페인 소매판매 y/y 지수는 매월 소매상품 판매량을 측정하는데, 이는 자동차 판매상을 제외한 다른 종류와 크기의 소매점을 전년도 같은 달과 비교하여 보고한 달에 조사한 것을 기초로 합니다. 이는 소비자 신뢰수준과 상관관계가 있기 때문에 소비지출에 대한 매우 중요한 지표입니다. 소매판매지수의 목적은 스페인 소매업자의 필수적인 특성을 보여주고 단기 부문 발전 평가를 위한 자료를 제공하는 것입니다.

데이터는 약 12,000개 기업 중 무작위 계층화 표본 추출을 기반으로 수집됩니다. 표본 추출에 항상 포함되는 50명 이상의 직원을 고용하는 회사를 제외하고 각 계층에서 랜덤 표본을 선택합니다. 일부 자치단체와 도시에서도 인구가 적어 소규모 대표기업이 포괄합니다.

관련 자료는 통계청 지역부서에서 수집합니다. 회사들은 매달 우편, 인터넷, 전화, 팩스로 설문지를 작성합니다.

소매 판매 지수는 2015년으로 설정된 기준 기간을 기준으로 라스페이레스 집계 공식에 따라 계산됩니다. 종합 지수는 서로 다른 기준 기간에 대해 단기간에 걸친 지수의 총역학을 측정합니다.

지표는 먼저 달력에 따라 조정된 다음 계절별로 추가로 조정됩니다. 계절적 변화를 통해 향후 예상되는 매월, 분기 또는 계절에 유사한 강도 역학을 보존할 수 있습니다.

예상보다 큰 값은 유로 시세에 대해 긍정적으로 볼 수 있는 반면, 낮은 값은 보통 부정적으로 볼 수 있습니다.

