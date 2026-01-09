비즈니스 신뢰 지수는 2012년 이후 분기별로 계산됩니다. 이 수치는 기업 경영진이 그들의 기대뿐만 아니라 현재의 경제 발전을 어떻게 평가하는지를 반영합니다. 설문지는 지난 분기의 회사 현황에 대한 의견과 다음 분기에 대한 기대치를 종합한 것입니다.

설문조사의 목적은 회사의 현재 경제 상태에 대한 경영자들의 평가를 결정하는 것입니다. 기업은 조사 분석 단위입니다. 분기별 기업 신뢰 지수는 국가 및 지역 활동을 모두 포함하는 세 가지 지표를 표시합니다. 자치체에 관한 정보는 2013년부터 수집되었습니다. 이 방법론은 일본 TANKAN 지수를 기반으로 하며 가중치를 적용하지 않기 때문에 각 응답자 답변의 중요도는 동일합니다. 이 지수는 자치구와 산업부, 상공회의소 등이 참여하는 기업신뢰도 조화지표를 제공하기 위해 개발됐습니다.

국내 스페인 기업들이 조사에 포함됩니다. 본 연구의 범위는 제조, 에너지 분야, 건설, 서비스 등 국가 경제 활동 분류에 반영되는 거의 모든 유형의 활동에 적용됩니다. 응답자들은 지난 3개월 동안의 경제 동향을 평가하고 향후 3개월 동안의 전망을 제공합니다. 평가는 상대적이며 상황이 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변하지 않았는지 여부를 보여줍니다.

계절에 따라 조정되지 않은 비즈니스 신뢰 지수 설문지는 분기별로 발표됩니다.

