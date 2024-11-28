Aurum AI mt4
- エキスパート
- Leonid Arkhipov
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 8 12月 2025
- アクティベーション: 10
2024年11月末、Aurumは正式に販売開始されました。
それ以来、ニュースフィルターや追加の防御条件、複雑な制限なしで、実際の相場環境にて継続的に稼働してきましたが、安定して利益を維持してきました。
この1年間のリアル運用により、トレーディングシステムとしての信頼性が明確に証明されました。
そしてその実績と統計データを基に、2025年12月に大規模アップデートを実施しました：
- プレミアムパネルを全面刷新、すべての画面解像度に最適化
- 取引保護システムを大幅に強化
- Forex Factoryを基にした高性能ニュースフィルターを追加
- シグナル精度を向上させる2つの追加フィルター
- 最適化の強化、動作速度と安定性の向上
- 損失後に安全に回復するRecovery機能を搭載
- プレミアムスタイルの新しいチャートテーマを採用
AURUMについて
Aurum — ゴールド（XAU/USD）専用プレミアム自動売買EA
Aurumはゴールド市場において、安定性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナルな自動売買EAです。明確なロジック、トレンド分析、厳格なリスク管理に基づいて動作します。
本EAは危険な取引手法を一切使用していません。ナンピン、マーチンゲール、過度な平均化はありません。
すべての取引にはStop Lossが設定され、「1つのシグナル＝1回の取引」という原則を厳格に守ります。
AURUMの特徴
- 相場のトレンド方向にのみ取引し、無作為なエントリーは行いません
- マーチンゲール、グリッド、危険な運用ロジックは一切なし
- すべての取引にStop LossとTake Profitを設定
- 非常にシンプルな設定 — 導入してすぐ運用可能
- プロップファームや資金管理が厳格な口座にも対応
- バックテストではなく、1年間のリアル運用で実績を証明
AURUMの動作要件
- 通貨ペア：XAU/USD（ゴールド）
- 時間足：M5
- 最低証拠金：0.01ロットで$100以上
- ブローカー：信頼できるブローカーであれば可
- 口座タイプ：Standard、ECN など
- VPS：24時間安定稼働のため任意で推奨
インストールと起動方法
1. XAU/USD（ゴールド）のチャートを開く。
2. 時間足をM5に設定する。
3. ロット管理方法を選択：
— 固定ロット；
— または自動リスク計算。
以上でAurumはすぐに取引を開始できます。
将来性のあるシステム
Aurumは、システマティックなトレードと厳格なリスク管理のためのツールです。
本プロジェクトは継続的に進化しており、リアル運用を監視しながらロジックの改善、安定性の向上、定期的なアップデートを行っています。
これは一時的な商品ではなく、将来性のある本格的なEAです。
