Aurum AI mt4

4.94
アップデート — 2025年12月
2024年11月末、Aurumは正式に販売開始されました。
それ以来、ニュースフィルターや追加の防御条件、複雑な制限なしで、実際の相場環境にて継続的に稼働してきましたが、安定して利益を維持してきました。

この1年間のリアル運用により、トレーディングシステムとしての信頼性が明確に証明されました。
そしてその実績と統計データを基に、2025年12月に大規模アップデートを実施しました：
  • プレミアムパネルを全面刷新、すべての画面解像度に最適化
  • 取引保護システムを大幅に強化
  • Forex Factoryを基にした高性能ニュースフィルターを追加
  • シグナル精度を向上させる2つの追加フィルター
  • 最適化の強化、動作速度と安定性の向上
  • 損失後に安全に回復するRecovery機能を搭載
  • プレミアムスタイルの新しいチャートテーマを採用

AURUMについて
Aurum — ゴールド（XAU/USD）専用プレミアム自動売買EA
Aurumはゴールド市場において、安定性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナルな自動売買EAです。明確なロジック、トレンド分析、厳格なリスク管理に基づいて動作します。
本EAは危険な取引手法を一切使用していません。ナンピン、マーチンゲール、過度な平均化はありません。
すべての取引にはStop Lossが設定され、「1つのシグナル＝1回の取引」という原則を厳格に守ります。

プロモーション
割引 — 40％
$300で限定3本のみ販売

Aurum購入特典
Aurumをご購入いただくと、フラクタル理論を基にした限定EA「GoldPrime AI」をプレゼントいたします。
GoldPrime AI テスト結果はこちら
GoldPrime AIは一般販売されておらず、Aurum購入者限定の特典です。
受け取り方法：
ご購入後、私までご連絡ください。特典EAをお送りします。

AURUMの特徴
  • 相場のトレンド方向にのみ取引し、無作為なエントリーは行いません
  • マーチンゲール、グリッド、危険な運用ロジックは一切なし
  • すべての取引にStop LossとTake Profitを設定
  • 非常にシンプルな設定 — 導入してすぐ運用可能
  • プロップファームや資金管理が厳格な口座にも対応
  • バックテストではなく、1年間のリアル運用で実績を証明

AURUMの動作要件
  • 通貨ペア：XAU/USD（ゴールド）
  • 時間足：M5
  • 最低証拠金：0.01ロットで$100以上
  • ブローカー：信頼できるブローカーであれば可
  • 口座タイプ：Standard、ECN など
  • VPS：24時間安定稼働のため任意で推奨

インストールと起動方法
1. XAU/USD（ゴールド）のチャートを開く。
2. 時間足をM5に設定する。
3. ロット管理方法を選択：
  — 固定ロット；
  — または自動リスク計算。
以上でAurumはすぐに取引を開始できます。

将来性のあるシステム
Aurumは、システマティックなトレードと厳格なリスク管理のためのツールです。
本プロジェクトは継続的に進化しており、リアル運用を監視しながらロジックの改善、安定性の向上、定期的なアップデートを行っています。
これは一時的な商品ではなく、将来性のある本格的なEAです。
レビュー 36
Mohammed Alrez
167
Mohammed Alrez 2025.12.18 13:26 
 

Very good expert with an excellent support team and amazing trading results. I hope it continues like this.

Kwan Wai Chan
135
Kwan Wai Chan 2025.07.04 12:30 
 

I have just purchased the EA. So far so good, it runs about a week and there are 2 winning trades. I look forward to the future result!

A 1
137
A 1 2025.06.22 23:13 
 

It's a start, but I hope there's a good result...

おすすめのプロダクト
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
エキスパート
M5 タイムフレームのロボット スカルパー。 GBPUSD 通貨ペアでの取引。このロボットは、英ポンドの取引のためにプロのトレーダーの会社によって特別に開発されました。ロボットは、毎日約 5 ～ 15 の取引を開始します。 GBPUSD のスプレッドが最大 10 ピップスまでの低いブローカーと取引するのが最善です。開始するための推奨最低入金額は $500 以上です。 利点: マーチンゲールは使いません。 ネットではありません。 すべての取引にはストップロスがあります。 GBPUSDペア専用のプロボット。 ロボットスキャルパー、M5 期間の日中取引。 このロボットはどのように取引しますか? 市場を分析するために、ロボットは 2 つの指標の価格モデルと戦略的な市場パターンを使用します: パラボリック ストップとリバース システムとボリンジャー バンド。ロボットは最初に、価格エントラポレーション統計を使用して価格の動きについて市場を分析します。次に、ロボットはこれらの指標を読み取り、現在と過去の動きの傾向を比較します。市場の反転またはロールバックを示すパターンが一致した場合、ロボットは取
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
エキスパート
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Vizzion
Joel Protusada
エキスパート
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4用インジケーター「WPRと2つの移動平均線」、リペイント機能なし。 - WPR自体はスキャルピングに最適なオシレーターの1つです。 - 「WPRと2つの移動平均線」インジケーターを使用すると、WPRオシレーターの高速移動平均線と低速移動平均線を確認できます。 - このインジケーターを使用すると、価格調整を早期に把握できます。 - このインジケーターはパラメータで簡単に設定でき、どの時間枠でも使用できます。 - 買いと売りのエントリー条件は画像で確認できます。 - 買いシグナルの条件を検討します。 (1) - 高速移動平均線が低速移動平均線を上向きにクロスし、WPR値が-50を下回っている場合：買いトレードを開きます。 (2) - WPR値が-20を超える買われすぎゾーンにある場合：買いトレードを終了します。 (3) - 売りトレードの場合はその逆です。 // 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、こちらから入手できます: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller これは、このMQL5ウェブサ
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
エキスパート
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity * the greater this percentage is the grea
Project Infinity
Sergey Yarmish
エキスパート
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
エキスパート
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Rocrosoft Gold Magic
Mahesh Ramji Joshi
エキスパート
In the dynamic and often unpredictable world of forex trading, the quest for consistent profitability can feel like chasing a mirage. However, the introduction of the "Rocrosoft Gold Magic EA" has shifted the landscape, offering traders a robust and reliable trend tool designed to excel on XAUUSD.  Developed by a team of experienced Bankers and Professional traders with trading experience of over 15 years. The Expert Advisor Doesn't incorporate any of the following Risky Stratrgy which includes
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
MACDインジケーターのトレーディングロボット これはトレーディングロボットの簡易バージョンであり、1つのエントリー戦略のみを使用します（高度なバージョンには10を超える戦略があります） 専門家のメリット： スキャルピング、マーチンゲール、グリッド取引。 1つの注文または注文のグリッドのみで取引を設定できます。動的、固定、または乗数のステップと取引ロットを備えた高度にカスタマイズ可能な注文グリッドにより、エキスパートアドバイザーをほぼすべての取引手段に適合させることができます。 ドローダウン回復システム、重複する損失注文とバランス保護 グリッド取引がリバウンドしない価格変動に対して脆弱であることは周知の事実ですが、注文回収システムのおかげで、アドバイザーはほとんどのドローダウンから抜け出すことができます。ドローダウンからの脱出は、最も遠い不採算の注文を、利益のある市場に最も近い注文とオーバーラップさせることによって実行されます。取引ロボットは、手動取引または他の専門家によって開かれた取引のために、アカウントの負けたポジションを回復するために使用できます。マジックナンバ
FTMO passing EA High risk MT4
Shokhboz Mamarasulov
エキスパート
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Trade（ネオン・トレード）—— 最先端の取引ソリューションで、財務的自由と最高レベルのトレーディングを実現 私は、あらゆるトレーダーの目的や課題に応えられる、唯一無二の取引ソリューションを開発することを目指しました。その核となるアイデアは、機械学習と高度な取引テクニックを融合させ、双方のシナジー効果を最大限に引き出すことにあります。本システムは、1～2か月で少額の資金を急成長させる用途にも、何年にもわたる長期投資にも適しています。 製品についてさらに詳しく知るためのリンク集 以下のことができるリンクです： 購入前の質問や、購入後のサポート・お問い合わせ 無料で試す 実際の口座で最も慎重なアプローチで取引するための.SETファイル 私のTelegramコミュニティ（質問や、すでに製品を購入された他ユーザーとの交流が可能） 慎重戦略による取引のモニタリング MetaTrader 5専用の同等バージョン！ 製品と入力パラメータの詳細ガイド 重要！！！ロボットをご購入された方、または購入をご検討中の方は、必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。設定のアドバイス、推奨事項
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
エキスパート
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
ユーティリティ
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
エキスパート
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Quick Funding in Prop Trading Firms
Abdeljalil El Kedmiri
4.85 (27)
エキスパート
This EA is designed to pass challenges of prop firms (proprietary trading firm) that allow use of High and Low Frequency trading strategies. A Gift i ncluded in this expert    :   Range Breakout strategy  that identify daily support and resistance levels and initiating both Long and Short trades automaticly at these key points. We use special HFT strategy that detect large movements and employ stop loss to protect your equity. It has build-in equity protector which will stop the EA once the pro
Micron
Ivan Simonika
エキスパート
We present to you a fully automated Expert Advisor designed for trading major currency pairs. The bot uses a set of its own trading algorithms and has protection against crashes. Attention! The bot only works correctly when the spread is less than 6 pips! I ask you to weigh this fact, and if you do not have the appropriate conditions for trading, this bot will not work for you! The robot controls the volume of trading positions, slippage, spread, maintains and protects open orders, can work wit
Profit XHunter
Hafis Mohamed Yacine
エキスパート
Many traders, especially the beginners, get tired of manual trading and start using robots. Of course, advertising plays a significant role in choosing the algorithm. Often, system and EA vendors hide information about their product until the customer buys it. Profit Hunter EA is no exception, so in our review we will try to find out whether this robot is efficient or you should better search for its counterparts. Profit Hunter EA  A variation of the "martingale" technique used in the EA is a
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
MAX AUTO SCALPING EA は、MT4対応の完全自動マルチペア取引システムです。 これは、設定してあとはお任せ、という高品質エキスパートアドバイザーです。すべての取引作業を自動で行います！7つの通貨ペアに対応した7つのSet_filesをご用意しています！ テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file EAの主な機能： - ローカルサポート/レジスタンスレベルに基づいたスキャルピング取引手法。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲール法などの危険な手法は使用していません。各注文には、アカウント保護のため、固定のSLが設定されています。 - このEAは非常に使いやすく、FXのプロと初心者の両方が使用できます。 - ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストール（以下の簡単な「インストール方法」の手順に従
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
エキスパート
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Ppm manager
Samuel Asrat Nadew
エキスパート
Whether you’re a scalper, day trader, or swing trader, this tool gives you total control   directly from your chart. you can get all this features right on your trading chart .   Everything   is   color   coded.   equity and live P&L display in  Green   if   trades in profit   and   red   if   trades in drawdown.   Moveable panel -   double click on clock label and move panel anywhere on screen with it . Displays local time + candle countdown on the chart. Shows Balance, Equity & Daily Profit/
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
エキスパート
The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
エキスパート
Gold Throne EA – 金（XAUUSD）向け非マーチンゲールグリッド取引システム Gold Throne EAは、金（XAUUSD）取引専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。マーチンゲール・マネーマネジメントを回避し、構造化されたグリッド取引手法を採用しています。損失発生後にロットサイズを指数関数的に増加させるのではなく、固定または段階的に調整可能なロットサイズ設定を採用することで、トレーダーはエクスポージャーとリスクをより適切にコントロールできます。 Gold Throne EAは、マーチンゲール・ロジックを排除することで、より安定したポジションサイジング・フレームワークを提供することを目指しており、トレーダーはロットサイズを急激に増加させることなく、資金配分を計画することができます。そのため、マーチンゲール戦略に典型的に伴って発生する複利リスクを避け、体系的なグリッド構造を好むトレーダーに最適です。 Gold Throne EAをご購入いただくと、AllPair Engineと、弊社製品でご利用いただけるお好きなEAを無料プレゼントいたします。レンタルには
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
エキスパート
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
エキスパート
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
エキスパート
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
エキスパート
ThraeX – M1スキャルピング   (DAX, XAU, etc) ローマ時代の規律と精密さに着想を得た ThraeX（スレイクス） は、 MetaTrader 4 向けに設計された 高頻度取引専用エキスパートアドバイザー（EA） です。 特に 1分足（M1） チャートでのスキャルピング取引に最適化されており、市場の急速な変動を処理し、短期的な価格変動を高い速度と適応性で検出・対応します。 主な特徴： ️ M1スキャルピングロジック – リアルタイムデータに基づく高頻度な意思決定を実現。 ️ 高速実行システム – ボラティリティの高い市場における微細な価格変動に素早く反応。 自己適応型パラメータ – 外部データやプラットフォーム接続に依存せず、内蔵アルゴリズムによって価格の変化に自動適応。 継続的な最適化 – 最新の市場データをもとに行動を調整し、時間の経過とともに精度を高める。 ️ 外部依存なし – 完全自律型で、外部プラットフォーム、API、ファイル接続は不要。 コンパクトなスキャルピング構造 – 低レイテンシー環境と高速実行のために設計。 技術仕
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
エキスパート
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
エキスパート
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
エキスパート
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
エキスパート
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
エキスパート
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
エキスパート
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) **Gold（XAUUSD）**向けのMT4自動スキャルピングEA。 XAUUSD M1取引 、 ゴールド・スキャルピングEA 、 マイクロトレンド・スキャルピング 、 ティック・モメンタム 、 プルバックエントリー 、 トレーリングストップEA 、 ゴールド・ヘッジングスキャルパー 、 低リスク・ゴールドEA 、 MT4ゴールド取引用Expert Advisor 。 推奨トレード設定 • シンボル： Gold（XAUUSD） • 時間足： M1（1分） • 最低開始資金： 300 € から • 推奨開始資金： 500 € から • 最大保有ポジション数： 常に2つ（1 BUY + 1 SELL） MicroTrend Scalping EAは ゴールド市場（XAUUSD） 向けに設計され、 管理されたマイクロ・スキャルピング手法 を採用しています。 本EAは 同時に2つを超えるポジションを決して保有しません —— BUY 1つ、SELL 1つ 、それ以上でもそれ以下でもありません
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
エキスパート
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
作者のその他のプロダクト
ORIX mt5
Leonid Arkhipov
5 (2)
エキスパート
ORIX System —  は、GBPUSD 通貨ペアの M5 タイムフレーム向けに特別に開発・最適化されたアルゴリズム取引システムであり、市場構造および価格行動の深い分析に基づいています。本エキスパートアドバイザーは、標準的なインジケーターシグナルを使用せず、単純化された取引テンプレートでの取引も行いません。本システムの中核には、インパルス、ポーズ（停滞）、流動性、価格反応の原則に基づいて構築された独自の市場コンテキスト判定ロジックがあります。アルゴリズムはリアルタイムで継続的に市場を分析し、市場構造の主要な要素を特定した上で、単一の条件ではなく複数要因の総合判断に基づいて取引判断を行います。 市場構造の分析  —  ORIX System は以下の市場要素を自動的に追跡・評価します：強力かつ重要な価格レベル；市場の均衡ゾーンおよび価格バランスゾーン；流動性の集中領域；注文および出来高の集積ゾーン；大口および機関投資家の活動；市場圧力が高まるゾーン；インパルスの枯渇および動きの減速が見られる領域；価格反応ゾーン；重要な市場構造要素。検出されたすべてのゾーンは取引ロジック内部で使用
Aurum AI mt5
Leonid Arkhipov
4.79 (28)
エキスパート
アップデート — 2025年12月 2024年11月末、Aurumは正式に販売開始されました。 それ以来、ニュースフィルターや追加の防御条件、複雑な制限なしで、実際の相場環境にて継続的に稼働してきましたが、安定して利益を維持してきました。 この1年間のリアル運用により、トレーディングシステムとしての信頼性が明確に証明されました。 そしてその実績と統計データを基に、2025年12月に大規模アップデートを実施しました： プレミアムパネルを全面刷新、すべての画面解像度に最適化 取引保護システムを大幅に強化 Forex Factoryを基にした高性能ニュースフィルターを追加 シグナル精度を向上させる2つの追加フィルター 最適化の強化、動作速度と安定性の向上 損失後に安全に回復するRecovery機能を搭載 プレミアムスタイルの新しいチャートテーマを採用 AURUMについて Aurum — ゴールド（XAU/USD）専用プレミアム自動売買EA Aurumはゴールド市場において、安定性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナルな自動売買EAです。明確なロジック、トレンド分析、厳格なリ
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
エキスパート
ORIX System —  は、GBPUSD 通貨ペアの M5 タイムフレーム向けに特別に開発・最適化されたアルゴリズム取引システムであり、市場構造および価格行動の深い分析に基づいています。本エキスパートアドバイザーは、標準的なインジケーターシグナルを使用せず、単純化された取引テンプレートでの取引も行いません。本システムの中核には、インパルス、ポーズ（停滞）、流動性、価格反応の原則に基づいて構築された独自の市場コンテキスト判定ロジックがあります。アルゴリズムはリアルタイムで継続的に市場を分析し、市場構造の主要な要素を特定した上で、単一の条件ではなく複数要因の総合判断に基づいて取引判断を行います。 市場構造の分析  —  ORIX System は以下の市場要素を自動的に追跡・評価します：強力かつ重要な価格レベル；市場の均衡ゾーンおよび価格バランスゾーン；流動性の集中領域；注文および出来高の集積ゾーン；大口および機関投資家の活動；市場圧力が高まるゾーン；インパルスの枯渇および動きの減速が見られる領域；価格反応ゾーン；重要な市場構造要素。検出されたすべてのゾーンは取引ロジック内部で使用
フィルタ:
Mohammed Alrez
167
Mohammed Alrez 2025.12.18 13:26 
 

Very good expert with an excellent support team and amazing trading results. I hope it continues like this.

ztc8888
20
ztc8888 2025.09.05 23:48 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Kwan Wai Chan
135
Kwan Wai Chan 2025.07.04 12:30 
 

I have just purchased the EA. So far so good, it runs about a week and there are 2 winning trades. I look forward to the future result!

A 1
137
A 1 2025.06.22 23:13 
 

It's a start, but I hope there's a good result...

Gerhard Pschill
84
Gerhard Pschill 2025.06.05 06:49 
 

Leonid, has created something great with his Aurum AI EA. The backtests were incredible, which is why I decided to buy this EA. This EA is now running for the first time on a DEMO account and works as in the backtest. After a month I will go to a LIVE account with this EA. Thank you Leonid

Жалгаскали Усенгалиев
606
Жалгаскали Усенгалиев 2025.05.03 12:35 
 

This is one of the best advisors on the market and I recommend this advisor. The author is responsive to any questions. Stop loss is welcome. This is the most honest review.

AUNNOP Shock
29
AUNNOP Shock 2025.04.07 01:46 
 

เป็น EA ที่แนะนำเป็นอันดับต้นๆของตลาด นักพัฒนามีการอัพเดทตลอดเวลาตอบแชทไวคอยดูแลเทคแคร์อย่างดี

Shu Hao Li
2165
Shu Hao Li 2025.01.22 06:46 
 

Great result with back testing, and it’s consistent with seller’s signals publiced

Petra Kerker
91
Petra Kerker 2025.01.21 14:03 
 

Guter Support. Warte mal auf die Ergebnisse.

kamisan_kowai
229
kamisan_kowai 2025.01.21 04:09 
 

今年から使用しております。負けることも何回かありましたが、今後に期待したいと思っております。

Dam Van Long
697
Dam Van Long 2025.01.12 02:35 
 

After 1 stoploss order, EA quickly recovered the loss. Amazing.

Denis Wibisono
248
Denis Wibisono 2025.01.11 04:54 
 

I had it running for a week now, as expected got 2 trades and all hit TP. Well done!

sam3185
136
sam3185 2025.01.10 03:13 
 

Most recemonded ea on the market

19891223hjb
24
19891223hjb 2025.01.01 04:29 
 

我买过来已经交易6笔单子了，有一笔打止损了，接下来希望能拿到满意的结果

samxu13
108
samxu13 2024.12.31 15:29 
 

Great result with back testing, and it’s consistent with seller’s signals publiced. Can’t waiting for the real trading.btw，seems the stop lost of the setting is quite reasonable, and the recoverage term is relatively short.

Seema7474 seema
110
Seema7474 seema 2024.12.25 19:20 
 

the AI Aurum Bot🤖 is undoubtedly worth considering .the bot also offers flexible settings that automatically adjust the lot size based on your account balance. This allows for a more tailored trading approach that aligns with individual risk tolerance and account size. The user support for this bot is another standout feature. The developer of this EA bot is incredibly friendly and helpful😁.

Muhammad Faheem Aslam
469
Muhammad Faheem Aslam 2024.12.25 09:06 
 

Outstanding Results in Back testing , i have tested it on Tick Data Suite , showing amazing Results and Live Signals are also Excellent Results I just have Activated it on Vps

Jose Gonzalez Aragon
261
Jose Gonzalez Aragon 2024.12.24 11:32 
 

hola, los resultados de las pruebas retrospectivas son muy buenas y coinciden con la señal en vivo del autor. El autor es muy amable y ayuda en todo lo que le preguntas. Espero con ansias los resultados.

Wei Rui De
291
Wei Rui De 2024.12.24 08:17 
 

This is an excellent EA; the backtesting results are perfect. Looking forward to the results!!

Francisco_1980
19
Francisco_1980 2024.12.23 12:52 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

12
レビューに返信