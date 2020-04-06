ORIX mt4

ORIX System — は、GBPUSD 通貨ペアの M5 タイムフレーム向けに特別に開発・最適化されたアルゴリズム取引システムであり、市場構造および価格行動の深い分析に基づいています。本エキスパートアドバイザーは、標準的なインジケーターシグナルを使用せず、単純化された取引テンプレートでの取引も行いません。本システムの中核には、インパルス、ポーズ（停滞）、流動性、価格反応の原則に基づいて構築された独自の市場コンテキスト判定ロジックがあります。アルゴリズムはリアルタイムで継続的に市場を分析し、市場構造の主要な要素を特定した上で、単一の条件ではなく複数要因の総合判断に基づいて取引判断を行います。


市場構造の分析 — ORIX System は以下の市場要素を自動的に追跡・評価します：強力かつ重要な価格レベル；市場の均衡ゾーンおよび価格バランスゾーン；流動性の集中領域；注文および出来高の集積ゾーン；大口および機関投資家の活動；市場圧力が高まるゾーン；インパルスの枯渇および動きの減速が見られる領域；価格反応ゾーン；重要な市場構造要素。検出されたすべてのゾーンは取引ロジック内部で使用され、トレーダーによる操作は一切必要ありません。チャート上に表示されるテキストは、アルゴリズム内部の分析状態を反映しており、現在の市場コンテキストを視覚的に理解するためのものです。


ニュースフィルター — ORIX System には Forex Factory のニュースフィルターが組み込まれており、重要な経済指標発表時の取引を回避することができます。これにより、ニュースによるボラティリティの影響を軽減し、実際の市場環境におけるエキスパートアドバイザーの安定性を高めます。


初期設定およびデフォルト動作 — ORIX System は追加のパラメータ調整を必要とせずに動作するよう、初期段階から設定・最適化されており、インストール直後から使用可能です。戦略の主要パラメータはすでに選定・バランス調整されています。通常の運用では、トレーダーは取引ロットまたは1回の取引あたりのリスク割合、必要に応じて GMT パラメータを設定するだけで十分です。それ以外のパラメータは変更しないことを推奨します。GMT パラメータの詳細な設定方法については、下記の別ブロックで説明されています。戦略は価格構造、ティック密度、履歴データの正確性に敏感であるため、ブローカーのレート品質によって取引結果が異なる場合があります。安定かつ正確な動作のために、ECN / RAW / Razor 口座を提供し、高品質なレートを持つ信頼性の高い Forex ブローカーの利用を推奨します。


レート品質およびブローカー条件 — ORIX System は高精度アルゴリズムに分類され、インパルス、ポーズ、価格反応の分析に重点を置いているため、市場レートの品質が取引結果において極めて重要な役割を果たします。本アルゴリズムは IC Markets のデータを含む高品質な市場レートを用いて開発・調整されました。他のブローカーで使用した場合、レート生成方法や価格データ構造の違いにより、戦略の挙動が異なる可能性があります。エキスパートアドバイザー購入前に、実際に取引を行う予定のブローカーで ORIX System をテストすることを強く推奨します。テスト結果に満足できる場合、同じブローカーでの実運用においても同様の動作が期待できます。レートが疎であったり、平滑化されていたり、履歴データが不正確なブローカーでは、戦略の有効性が低下する可能性がありますが、これは高精度アルゴリズムの特性であり、エキスパートアドバイザーの欠点ではありません。


GMT パラメータおよびデフォルト動作（重要）— ORIX System は set ファイルを必要とせず、デフォルト設定でそのまま動作可能です。本エキスパートアドバイザーは、追加設定なしで多くの主要 Forex ブローカーに対応できるよう初期設計されています。通常の使用では、ロットサイズまたはリスク割合を変更するだけで十分であり、他のパラメータは変更不要です。


GMT パラメータ  GMT パラメータは ORIX System のロジックにおける重要な要素であり、取引条件および市場コンテキストを正しく判定するために使用されます。デフォルトでは、最も一般的なサーバー時間オフセットが設定されています：冬時間は GMT +2、夏時間は GMT +3。このオフセットは IC Markets、Pepperstone、FP Markets、Tickmill、Eightcap、Admirals、Exness、Roboforex を含む多くの主要 Forex ブローカーで使用されています。ほとんどのユーザーにとって、GMT パラメータの変更は不要であり、インストール後すぐに正しく動作します。ブローカーが非標準のサーバータイムゾーンを使用している場合、または GMT 値に不安がある場合は、購入前または購入後にご連絡いただければ、適切な設定をお手伝いします。


主な要件および推奨事項

通貨ペア：GBPUSD
タイムフレーム：M5
最低入金額：100 USD / EUR（取引ロット 0.01）
ブローカー：高品質なレートを提供する信頼性の高い ECN ブローカー
口座タイプ：ECN / RAW / Razor（Netting および Hedging 対応）
VPS：エキスパートアドバイザーの安定かつ継続的な稼働のため推奨
推奨リスク：1取引あたり 1%～5%（リスクは1取引のストップロスに基づいて計算）


ORIX System の主な特徴 — ORIX System は、市場構造および価格行動の分析に重点を置いた、慎重かつ高品質な取引システムとして設計されています。マーチンゲール、取引グリッド、逆張りのナンピン、ヘッジ、ストップロスなしの取引、高頻度または無秩序な取引は一切使用しません。すべての取引は事前に計算・管理されたリスクのもとで実行され、常に明確に定義された取引条件を持ちます。


インジケーター非依存の取引原則 — ORIX System はインジケーター非依存の取引システムです。標準的なテクニカルインジケーターに依存せず、遅行シグナルも使用しません。すべての取引ロジックは、インパルスやポーズ、価格反応ゾーン、バランス領域、市場圧力を含む、価格行動および市場構造の分析に基づいて構築されています。このアプローチにより、高品質なレート環境下でより正確かつ安定した動作が可能となります。


システムの目的 — ORIX System は GBPUSD 通貨ペア専用として開発・最適化されました。本アルゴリズムは当該銘柄の価格行動および構造的特性を考慮しており、すべての通貨ペアに対応する汎用戦略ではありません。本エキスパートアドバイザーは、慎重なアルゴリズム取引、リスク管理の徹底、および推奨取引条件下での安定した運用を目的としています。


購入者向けボーナス — ORIX System（GBPUSD）の購入者には追加ボーナスが提供されます。購入後、GBPUSD 版 ORIX System の購入確認をご提示のうえご連絡いただくことで、ボーナスとして EURUSD 通貨ペア向けに特別に開発・最適化された ORIX System の別バージョンを提供します。これはユニバーサルなセットではなく、独立したエキスパートアドバイザーです。ロジックおよびパラメータは EURUSD 用に個別調整されており、GBPUSD 版のコピーではありません。EURUSD 版は Market には公開されず、メインバージョンの購入者のみに提供されます。


限定販売および価格設定 — ORIX System は大量販売を目的とした製品ではなく、低価格での販売も予定されていません。本エキスパートアドバイザーは、高品質なレート、正確な設定、意識的な運用を必要とする専門的な取引システムとして開発されているため、販売数は限定されています。販売開始時には、限定数の初期ロットが割引価格で提供されます：最初の5本は 350 USD で購入可能です。初期ロット完売後、ORIX System の価格は段階的に引き上げられます。価格上昇は、製品の継続的な開発とサポート、ユーザー数の限定、そして大量販売ではなく品質重視の方針によるものです。

ORIX System は、GBPUSD の M5 タイムフレーム向けに最適化された独立した取引システムであり、テンプレート化されたインジケーターシグナルや攻撃的な取引手法ではなく、市場構造および価格行動の分析に基づいて構築されています。本エキスパートアドバイザーは、体系的かつ理性的な市場運用を目的としており、攻撃的な取引や「理想的」な結果を約束するものではありません。

