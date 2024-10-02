ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー

Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。

特徴



Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。

EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。

Infinity EA は機械学習を使用して市場データから継続的に学習します。

リスク管理は Infinity EA の中核であり、資本を保護して利益を確定する固定ストップ ロスやテイク プロフィット設定などの機能を備えています。

EA は、高品質の取引エントリを識別するために高度なローソク足分析も実行します。

Infinity EA はプロップファームと完全に互換性があります。

プロモーション価格: 5 個購入まで $499 | 次回価格: $699 | 最終価格: $2999

推奨事項



初期資本金：700ドル。

時間枠: 任意。

推奨通貨ペア: XAUUSD (ゴールド) と GBPUSD。

ブローカー: Tickmill、ICMarkets、RoboForex、FPMarkets などのスプレッドが低いブローカーをお勧めします。

VPS: 中断のない取引のために、VPS の使用をお勧めします。

設定: 使いやすさを考慮して事前に最適化されており、追加の設定は必要ありません。プラグ アンド プレイですぐに使用できます。

開発者について



私は、外国為替および金取引で 10 年以上の経験があり、あらゆるレベルのトレーダーの取引プロセスを自動化するエキスパート アドバイザーの開発にキャリアを捧げてきました。私の目標は、効率的で安全、そして一貫して利益を生む取引ソリューションを作成することです。

リスク警告 - 外国為替市場での取引には大きなリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。Infinity EA の過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。関連するリスクを十分に理解し、失っても大丈夫な資金のみで取引するようにしてください。



