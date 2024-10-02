The Infinity EA MT4

3.83

ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー

Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。

特徴

  • Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。
  • EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。
  • Infinity EA は機械学習を使用して市場データから継続的に学習します。
  • リスク管理は Infinity EA の中核であり、資本を保護して利益を確定する固定ストップ ロスやテイク プロフィット設定などの機能を備えています。
  • EA は、高品質の取引エントリを識別するために高度なローソク足分析も実行します。
  • Infinity EA はプロップファームと完全に互換性があります。

プロモーション価格: 5 個購入まで $499 | 次回価格: $699 | 最終価格: $2999

推奨事項

  • 初期資本金：700ドル。
  • 時間枠: 任意。
  • 推奨通貨ペア: XAUUSD (ゴールド) と GBPUSD。
  • ブローカー: Tickmill、ICMarkets、RoboForex、FPMarkets などのスプレッドが低いブローカーをお勧めします。
  • VPS: 中断のない取引のために、VPS の使用をお勧めします。
  • 設定: 使いやすさを考慮して事前に最適化されており、追加の設定は必要ありません。プラグ アンド プレイですぐに使用できます。

開発者について

私は、外国為替および金取引で 10 年以上の経験があり、あらゆるレベルのトレーダーの取引プロセスを自動化するエキスパート アドバイザーの開発にキャリアを捧げてきました。私の目標は、効率的で安全、そして一貫して利益を生む取引ソリューションを作成することです。

リスク警告 - 外国為替市場での取引には大きなリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。Infinity EA の過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。関連するリスクを十分に理解し、失っても大丈夫な資金のみで取引するようにしてください。


レビュー 30
A T
48
A T 2025.11.07 11:17 
 

eccellente venditore sempre disponibile su telegram . Ho l Ea da poco ma ha già chiuso qualche operazione in profitto

jonasdemeuleneire
79
jonasdemeuleneire 2025.10.24 19:43 
 

i have been usung the ea for 6months now and i really like the performence of it. For now it runs on demo, but i start with live account soon. The latest updates zre pretty good. if you have questions or problems, the owner answer pretty fast so i can not complain.

jblanco360
82
jblanco360 2025.10.23 03:57 
 

Ive been using Infinity EA for a while now and its one of my favorites EA for gold. It has a high success rate and support when needed. Depending on your account settings, you will need to message the author to get the recommended setting for your balance and margin.

12
レビューに返信