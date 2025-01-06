Goldbot One MT4
- エキスパート
- Profalgo Limited
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 7 12月 2025
- アクティベーション: 10
ローンチプロモーション:
- 現在の価格で残りわずかです!
- 最終価格: 990ドル
- 新着: Goldbot One を購入すると、EA を 1 つ無料で選択できます!! (取引アカウント 2 つ分)
金市場向けに設計された非常に洗練された取引ロボット、 Goldbot One を ご紹介します。
Goldbot One はブレイクアウト取引に重点を置いており、サポート レベルとレジスタンス レベルの両方を活用して、最適な取引機会を特定します。
このエキスパート アドバイザーは、変動の激しい貴金属市場で効率性、信頼性、戦略的優位性を求めるトレーダー向けに作成されています。
注目すべき事実: サンプル外データにおける EA のパフォーマンスは、最適化に使用されるサンプル内データと完全に一致しています。
サンプル期間は 2016 年から 2023 年です。 戦略の確認に使用されたサンプル外データは 2004 年から 2016 年および 2024 年です。
2024 年のパフォーマンスは、過去 20 年間で最高のものとなりました。 これは将来のパフォーマンスを示す非常に良い指標です。
主な特徴:
マルチ戦略アプローチ:
- 勝利戦略の8つのバリエーション: Goldbot Oneは、それぞれ異なる市場状況に合わせて最適化された、8つの異なるブレイクアウト戦略を実行します。この多様化により、リスクの適切な分散が保証され、よりスムーズな成長期待が生まれます。
ブレイクアウト取引:
- Goldbot One はブレイクアウト取引用に特別に設計されており、金価格が確立されたサポート レベルまたはレジスタンス レベルを突破する重要な瞬間を識別し、潜在的に利益の出るポイントで取引を開始する機会を提供します。
リスク管理:
- ストップロスとテイクプロフィット: 各取引は、事前に定義されたストップロスとテイクプロフィットのレベルによって保護されており、大幅な下落から投資を保護し、ピーク時に利益を確保します。
- トレーリング ストップ: ロボットはトレーリング ストップ ロスとトレーリング テイク プロフィットのメカニズムを採用しており、市場のトレンドを追跡し、市場が有利に動くときに利益を確保し、突然の反転による損失を防ぐことができます。
- トレーリング テイクプロフィット: トレーリング テイクプロフィット: ロボットは、価格がオープン ポジションに反して動いた場合に取引を早期に終了しようとするスマートなトレーリング テイクプロフィット アルゴリズムも使用します。
戦略ごとの単一取引:
- Goldbot One は、戦略ごとに 1 つの取引を実行し、操作をクリーンかつ集中的かつ管理しやすい状態に保ちます。この規律あるアプローチにより、戦略ごとに複数の取引を同時に行う複雑さがなく、戦略の整合性を維持できます。
ユーザーフレンドリーなインターフェース:
- Goldbot One は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を対象に設計されており、セットアップとカスタマイズは簡単です。各戦略のパラメータは、個々のリスク プロファイルと市場の見通しに合わせて調整できます。
自動適応性:
- EA は、金の現在の価値に自動的に適応します。 つまり、金が将来も上昇し続ける場合、EA は新たな最適化を必要とせず、すべての内部パラメータを自動的に調整します。
継続的な改善:
- 変化する市場動向に適応するために定期的なアップデートが提供され、Goldbot One が常に最先端の取引テクノロジーを維持できるようにしています。
Goldbot One を選ぶ理由
- 金に特化: 金市場特有のボラティリティとトレンドを理解し、金市場向けに特別にカスタマイズされています。
- 実証済みの戦略: ブレイクアウト取引は、正確に適用された場合に成功を収めた実績のある認められた方法です。
- 堅牢なリスク管理: 各取引に複数の保護層を設け、資本を保護します。
- シンプルさと洗練さ: 使いやすく、しかも高度なアルゴリズムを搭載しており、プロフェッショナルな取引結果をもたらします。
始めましょう: Goldbot One で金取引の可能性を解き放ちましょう。
ポートフォリオの多様化を目指す場合でも、金取引に特化する場合であっても、Goldbot One は、金市場を正確かつ収益性高くナビゲートするように設計された自動トレーダーです。
トレーディング ボットの黄金基準を信頼する成功したトレーダーの仲間入りをしましょう。
EA をバックテストする方法:
- XAUUSD 日足チャートでバックテストを実行します。
- 「ロットサイズ計算方法」を「戦略ごとの最大リスクを使用する」に設定します。
- 戦略ごとの最大リスクを、低リスクの場合は「3」、中リスクの場合は「6」、高リスクの場合は「10」に設定します。
- MT5 -> モデリング品質のために「1分足OHLC」を使用できます（EAは内部的に1分足OHLC情報のみを使用します）
- MT4 -> モデリング品質のために「すべてのティック」を使用する
- バックテストの最低期間を 1 年に設定します 。これは長期的な戦略です。期間が長くなるほど、EA の安定性が高まります。
ライブ取引用に EA を設定する方法:
- MT5で「AlgoTrading」を有効にする（MT4では「AutoTrading」）
- MT4/MT5ターミナルの「許可されたURL」に URL 「https：// www . worldtimeserver.com/」（スペースを削除してください）を追加する必要があります（ツール -> オプション -> エキスパートアドバイザー）
- XAUUSD日足チャートを開く
- 「ロットサイズ計算方法」を「戦略ごとの最大リスクを使用する」に設定します。
- 戦略ごとの最大リスクを、低リスクの場合は「3」、中リスクの場合は「6」、高リスクの場合は「10」に設定するか、ここで 設定ファイルをロードするだけです。
パラメータの概要:
- ShowInfoPanel -> チャート上に情報パネルを表示します
- 情報パネルのサイズ調整 -> 4K ディスプレイの場合は値を「2」に設定
- テスト中に情報パネルを更新 -> バックテストを高速化するために無効
- 購入取引を許可 / 売却取引を許可 -> ここで購入取引と売却取引を有効/無効にできます
- 戦略 1..8 を実行 -> さまざまな戦略を有効/無効にする (すべて日次サポートとレジスタンスのブレイクアウトですが、エントリとエグジットの設定が異なります)
- 最大許容スプレッド: 保留中の注文に許可される最大スプレッド
- 金曜日のストップ時間 -> 週末に取引を保留にしたくない場合は、0 から 23 の間の値を設定します。(25 は「無効」を意味します)
- SetSL_TP_After_Entry -> ブローカーがSLとTPを含む保留中の注文を許可していない場合にのみ有効にします
- 仮想有効期限を使用する -> ブローカーが有効期限付きの保留注文を許可していない場合にのみ有効にします
- ランダム化 -> エントリー、エグジット、TrailingSL の値が少しランダム化されるため、同じブローカーの複数のユーザーが少し異なる取引を行うことができます。プロップ会社にも適しています。適切な値は「50」です。
- BaseMagicNumber -> すべての戦略で使用される基本マジックナンバー
- 取引のコメント -> 取引に使用するコメント
- EnableNFP_Filter -> NFPフィルターをオンまたはオフにする
- AutoGMT -> EAがブローカーの正しいGMTオフセットを計算し、NFPの時間が正確になるようにします。
- GMT_OFFSET_Winter -> 冬季に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)
- GMT_OFFSET_Summer -> 夏時間に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)
- NFP_CloseOpenTrades -> NFP の開始時に EA がすべてのオープン トレードをクローズするように強制します (NFP の X 分前)
- NFP_ClosePendingOrders -> NFP 開始時に EA がすべての保留中の注文を削除するように強制します (NFP の X 分前)
- NFP_MinutesBefore -> NFPイベントの何分前に取引と保留中の注文をクローズするか
- NFP_MinutesAfter -> NFPイベント後、EAが再び取引を再開するまでの分数
- Propfirm独自の設定 -> ここでは、さまざまなエントリーとエグジットのパラメータを調整して、EAを他のユーザーとは異なる方法で取引することができます。
- ロットサイズの計算方法 -> ここでロットサイズの計算方法を決定します: 固定ロットサイズ (StartLots を使用)、戦略ごとの最大リスクを使用、または LotsizeStep を使用
- Startlots -> 固定ロットサイズの値を設定します（このオプションを選択した場合）。このパラメータは、ロットサイズ計算に他の 2 つのオプションのいずれかを使用する場合に「最小ロットサイズ」として使用されます。
- LotsizeStep -> ロットサイズを残高またはエクイティにバインドします。つまり、LotsizeStep=1000 は、残高 1000 あたり 0.01 ロットを意味します。つまり、残高 3000 は 0.03 ロットで実行されます。
- 戦略ごとの最大リスク -> 戦略が過去最大のドローダウンに達した場合の最大損失 (%)。したがって、値「2」は、その戦略の過去最大のドローダウンに達した場合の最大損失が 2% であることを意味します。
- 最大日次ドローダウンの設定 -> ここで、最大許容日次ドローダウン（％）を設定できます。この値に達すると、EAはすべての取引と保留中の注文をクローズし、翌日まで待機します。これはプロップ企業にとって便利です。
- 残高の代わりにエクイティを使用する -> アカウントのエクイティを使用してすべてのロットサイズ値を計算します
- OnlyUp -> 損失後にロットサイズが減少するのを防ぎます（損失後の回復はより積極的ですが、回復はより速くなります）
- 取引を設定する前に空きマージンを確認する -> 十分なマージンがあるのに、マージンが低いためにEAがブローカーで取引を設定できない場合に使用します。
- AdjustLotsizeToVariableValues -> 調整された SL/TP レベルに合わせてロットサイズを調整します (金価格自体が大きく変動した場合)
注記：
私は「ニューラルネットワーク/機械学習AI/ChatGPT/量子コンピュータ/完璧な直線バックテスト」などのセールストークは使用せず、代わりに本物の正直な取引システムを提供します 。
開発と実際の実行のための実証済みの方法論に基づいています。
開発者として、私は自動取引システムの作成において 15 年以上の経験があります。何が機能する可能性があり、何が機能しない可能性があるかを知っています。
私は不正行為をすることなく、バックテストと一致するライブ取引の確率が最も高い正直なシステムを作成します。
Highly recommended!Great Ea and suport! Tks Wim!