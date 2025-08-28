Gold King AI MT4
- エキスパート
- Rodrigo Arana Garcia
- バージョン: 1.40
- アップデート済み: 30 10月 2025
- アクティベーション: 10
この価格での在庫は残り1/5点のみ ---> 次回の価格 250$ // MT5バージョン
Gold King AIは、強化学習を活用して堅牢な取引アルゴリズムの構築、トレーニング、評価、展開に特化したオープンソースのPythonフレームワーク「TensorTrade」を使用して作成されました。
このアルゴリズムはニューヨーク取引セッション中に動作します。市場を数時間分析して注目すべき領域を特定した後、価格が到達した際に実行される待機注文を配置します。これにより、利益を確定するためのトレーリングプロフィットが迅速に活性化されます。また、損失が発生した後に活性化される「スマートリカバリー」という第2の戦略も備えています。この戦略では、損失の一部を補填するためにやや大きな注文を実行します。
ご注意ください：ニューラルネットワークは、AIを最新状態に保つため、4～5ヶ月ごとに最新の歴史的データを使用してトレーニングされます。
このロボットは、マーチンゲールやヘッジングのような有害なリスク管理手法を使用しません。代わりに、すべての取引はトレーリングテイクプロフィットとストップロスで保護されます。
機能:
|シンボル
|XAUUSD (ゴールド)
|時間枠
|M30
|最低資本
|150$
|ブローカー
|任意（IC Marketsが推奨）
|口座タイプ
|任意（Raw/ECNが推奨）
|レバレッジ
|1:500以上のレバレッジ（より低い場合はご連絡ください）
|VPS
|任意（必要の場合はご連絡ください）
重要な情報:
バックテスト: バックテストはGMT +2 / US DST +3を使用して実施してください。バックテストの実施にはTick Data Suiteの使用が推奨されます / バックテストのダウンロード。
ライブ取引: IC Markets、IC Trading、FP Markets、Pepperstone、Axi、Darwinex、Vantage、Tickmillなど、ほとんどのブローカーはGMT+2形式を使用し、米国夏時間（DST）の開始時にGMT+3に切り替わります。
ブローカーのサーバー時間がこの設定の場合、変更する必要はありません。ブローカーのサーバー時間が異なる場合、正しい設定を送付しますので、ご連絡ください。
FAQ:
- Gold King AIは毎日稼働しますか？
はい、1日1回待機注文を出し、通常は注文が執行されます。
- Gold King AIにニュースフィルターがない場合、高影響度のニュースで取引するのでしょうか？
いいえ、主要なニュースは通常13:30 GMTに発表されますが、Gold King AIは最初の注文を14:30 GMTまで行わないため、これらの高ボラティリティイベントのリスクを回避できます。15:00 GMTに発表される場合もありますが、通常はFOMCやNFPのような高リスクなものではありません。
- FTMOのようなプロップファーム向けの特別な設定は必要ですか？
はい、ご連絡いただければ設定を送付いたします。
Very good customer service, and an efficient EA, clean and neat.