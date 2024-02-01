The Gold Reaper MT4

ゴールドリーパーへようこそ！

非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。

EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。

すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。

このシステムは、重要なサポートとレジスタンスのレベルをブレイクアウトして取引するという、非常に人気があり実績のある戦略に基づいて構築されています。  

金は非常に不安定なペアであるため、この戦略に非常に適しています。

システムは、アカウントサイズと最大許容ドローダウン設定に基づいて、取引頻度とロットサイズを自動的に調整します。


バックテストでは、非常に安定した成長曲線が示されており、非常に制御されたドローダウンと迅速な回復が見られます。 

この EA は、さまざまなブローカーの複数の価格フィードを使用して、ゴールドの利用可能な最長期間にわたってストレス テストが行​​われており、失敗するものは何もないようです。

「ニューラル ネットワーク/機械学習 AI/ChatGPT/量子コンピューター/完璧な直線バックテスト」といった売り文句はなく、開発とライブ実行のための実証済みの方法論に基づいた、本物で誠実なトレーディング システムです。

開発者として、私は自動取引システムの作成において 15 年以上の経験があります。 私は何が機能する可能性があり、何が機能しないかを知っています。 私は、不正行為を行わずにバックテストのように取引できる確率が最も高い、正直なシステムを作成します。

Gold Trade Pro ユーザーへの注意:

どちらの EA もゴールドに対して同様の戦略を実行していますが、実際には 2 つの間の相関関係は非常に低いです。 

両方の EA を一緒に実行すると、さらに強力な成長が見られ、最大ドローダウンはほぼ同じままか、セットアップによっては低下することさえあります。 (スクリーンショットを参照)

両方を同時に実行するためのセットアップに関するガイダンスについては、プライベート メッセージで私に連絡してください。


主な特徴:

  • 使い方は非常に簡単です。チャートにインストールし、好みの最大許容ドローダウンを設定します。 EA は取引頻度とロットサイズを完全に自動で決定します。 
  • グリッドなし/マーチンゲールなし/危険なリスク管理なし
  • XAUUSD の全履歴データに対して良好な結果
  • プロップ会社にとって使いやすい
  • 最低口座残高: 300$


バックテスト: 

デフォルト設定を使用して XAUUSD で実行するか、最大許容ドローダウンを好みに変更してください。 取引頻度を手動で変更して、さまざまな結果を確認することもできます。


設定：

XAUUSD で実行し、取引頻度 (デフォルトでは自動) と希望の最大許容ドローダウンを設定します。

または、好みに合わせて取引頻度を手動で設定します


パラメーター：

  • ShowInfoPanel  -> チャート上に情報パネルを表示します 
  • インフォパネルサイズの調整 → 4K表示の場合は値を「2」に設定
  • テスト中に情報パネルを更新 -> バックテストを高速化するために無効化
  • 取引頻度 : 非常に控えめな取引頻度から極端な取引頻度まで、EA のさまざまな設定を使用できます。 デフォルトでは、「自動」に設定されています。これは、口座残高と最大許容ドローダウンを使用して取引頻度を決定することを意味します。   「StartLots」を使用する場合は、取引頻度も手動で設定する必要があります。
  • 最大許容スプレッド : 許可される未決注文の最大スプレッド
  • 金曜日のストップアワー -> 週末に取引を保留したくない場合は、0 ～ 23 の値を設定します。(25 は「無効」を意味します)
  • SetSL_TP_After_Entry  -> ブローカーが SL と TP による未決注文を許可しない場合にのみ有効にします
  • 仮想有効期限を使用 -> ブローカーが有効期限のある未決注文を許可していない場合にのみ有効にします
  • ランダム化 -> これにより、エントリー、エグジット、TrailingSL の値が少しランダム化され、同じブローカー上の複数のユーザーが少し異なる取引を行うようになります。 プロップ会社にも最適です。 適切な値は「50」です
  • BaseMagicNumber  -> すべての戦略に使用される基本マジックナンバー
  • 取引用コメント -> 取引に使用するコメント
  • ロットサイズの計算方法 -> ここで、ロットサイズの計算方法を決定します: 固定ロットサイズ (StartLots を使用)、または「最大許容合計ドローダウン」を使用します。
  • Startlots  -> オプションが選択されている場合は、固定ロットサイズの値を設定します。 このパラメータは、ロットサイズ計算に他の 2 つのオプションのいずれかを使用するときに「最小ロットサイズ」として使用されます。
  • 最大許容ドローダウン -> 推奨される最大許容合計ドローダウン (%)。 その後、EA は EA の過去の最大 DD に基づいてロットサイズを決定します。
  • 1 日あたりの最大ドローダウンの設定 -> ここでは、1 日あたりの最大許容ドローダウン (%) を設定できます。 この値に達した場合、EA はすべての取引と未決注文を閉じ、翌日を待ちます。 これはプロップ会社にとって便利です
  • 残高の代わりに資本を使用 -> アカウントの資本を使用してすべてのロットサイズ値を計算します
  • OnlyUp  -> これにより、損失後のロットサイズの減少を防ぎます (より積極的ですが、損失後の回復が速くなります)


Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:34 
 

I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!

Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

Good and solid EA.

fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:34 
 

I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!

David Vicente Martin 2025.09.08 14:50 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

Good and solid EA.

fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Klogarg 2024.10.23 10:29 
 

Really good EA, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding, he is constantly improving the EA

Yu Xiao 2024.07.09 06:47 
 

租用了3个月，但是无法赚钱甚至亏钱，使用大止损的阻力位和支撑位的突破单，可想而知，一旦止损那就是大回撤。

Blake Powell 2024.06.30 15:33 
 

The support from Wim is excellent. Looking forward to using these EAs in my portfolio.

Bob Marsey 2024.06.29 17:17 
 

Not sure about this one. I bought it, applied it to my MT4 account yet it never opened a single trade whilst set to auto trade for nearly 2 weeks. Think I have wasted my money tbh.

開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.06.29 17:33
Why ooooh why did you not ask me about it one single time since you bought it, before immediately putting a 1 star review for something that I can fix probably in 5 minutes if you send me screenshot of your setup. Since nobody else has this problem, it is probably something in your setup. So I will now contact you to check what is the problem. I’m not sure how I can help you with the ea if you don’t let me know that you have a problem?
tdceagold41 2024.06.26 16:54 
 

HOLA QUE TAL, NECESSITO UN POCO DE SOPORTE EN LA COMPRA DE THE GOLD REAPER MT4 , YA QUE ESTUVE INSTALANDOLO PERO NO ME DEJA , ME SALE UN MENSAJE QUE NO QUEDAN LISENCIAS, QUE SE DEBE COMPRAR DE NUEVO ????!!!!!! ESTO FUE COMPRADO DESDE MI ACADEMIA Y TRABAJAMOS JUNTOS PARA INSTALARLO Y NO PUDIMOS . LE AGRADECERIA QUE REVISE ESTE CASO Y DESDE YA GRACIAS POR ATENDER MI SOLICITUD Y LO SALUDOS ATTE. DANTE.

開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.06.26 17:32
Hi Dante, Please send me all the details in private message please
James Edward Oakden 2024.05.17 09:29 
 

I've been using the Gold Reaper Expert Advisor for almost two months, and I'm really happy with it. With a 90.825% profit trade success rate, it’s gone beyond what I expected. It handles loss recovery really well, making my trading pretty much stress-free. Wim, the developer, is super helpful and always ready to answer questions and give setup tips. He’s constantly improving the EA too, with two updates already since I got it. All in all, the Gold Reaper EA is fantastic and is quickly paying for itself. I highly recommend it!

Nick Bailey 2024.05.12 11:59 
 

bought this bot about a week ago. have set up and have running with good results. very happy. nice and easy to use and very good. very happy

Raphael Traen 2024.05.01 10:21 
 

The Gold Reaper of Wim is an exceptional trading bot, created for capitalizing on gold market breakouts. Its strategy is finely tuned. What also really sets this EA apart is the incredible customer service provided. The developer is very responsive and genuinely committed to assisting users in maximizing their trading experience. Overall, this bot offers both a robust trading strategy and exceptional support, making it a valuable tool for traders!

igivaka 2024.04.28 00:57 
 

Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

Bryan Cua 2024.04.26 09:53 
 

I don't kow much about trading, that is why I been trying a lot of EA for months. I put this robot in a live account and since 5 April 2024, it made 11% gains already (with Gold Trade Pro combo). The best EA so far beats Perceptrader AI, XAUBOT Pro, King Robot, etc. https: // www.myfxbook.com / members / ScarySnow / gold-reaper-combo / 10820426 . I hope it continues to do great things!

Cybersix 2024.04.23 05:10 
 

OK, I wanted to see what would happen on a major reversal day (April 21-22nd for XAU)...and Wim passed with flying colours!

fotofuji 2024.04.22 17:23 
 

I have been running it on my live account for about 30 days. It has done a great job so far, it has made EA money :), It answers every question very quickly and even more, it helps a lot. If nothing unusual happens, it definitely works. Thanks Wim and colleagues.

burtjo 2024.04.05 19:27 
 

Could not be happier with Wim and his awesome EAs! This is 1 of 6 EAs that I have bought from him and I am incredibly pleased. The profit factor is off the charts and the risk to reward in terms of return to drawdown is amazing. My gold reaper is up 28% since February with only 4% drawdown! Thank you Wim!

Abdullah Uygar Tuna 2024.04.02 17:23 
 

I have been using this EA on 2 different accounts with 2 different settings for more than a month and it has already made more than I paid for it. It took me a while to figure out how to come up with the right settings based on my risk management preferences since this EA has a sophisticated trading algorithm, unlike the ones I had previously used, and I was a little bit skeptical at the beginning even though I had done quite a lot of research before buying. The fact that it has been a money maker so far doesn't mean that it will continue to be the case in the future but so far so good! Wim also is very supportive and patiently helps with any kind of questions you might have.

FloM 2024.04.02 16:48 
 

I bought this EA 2 weeks ago, It combine really good with Gold Trade Pro. they already made me 300 profits with only the least risky setup. Backtest and live did the same trades, I highly recommend these EA, in addition, support is always ready to help you, take advantage of the price I really think it's worth more !

YUN CHOI 2024.03.15 11:54 
 

Other EA's have been so cool and tempting in backtesting, only to be disappointed in their real accounts. There was even a strange result in which a loss occurred during a period using real-world data, but profits were made when backtesting the loss period. So, I have high expectations for this Gold Reaper EA, which showed the same results in backtesting, demo, and real. Thank you for making great EA.

開発者からの返信 Wim Schrynemakers 2024.03.15 12:05
thx mate!
