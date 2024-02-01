The Gold Reaper MT4
- エキスパート
- Profalgo Limited
- バージョン: 4.0
- アップデート済み: 8 12月 2025
- アクティベーション: 10
プロップしっかり準備完了! ( SETFILEをダウンロード )
ゴールドリーパーへようこそ！
非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。
EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。
すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。
このシステムは、重要なサポートとレジスタンスのレベルをブレイクアウトして取引するという、非常に人気があり実績のある戦略に基づいて構築されています。
金は非常に不安定なペアであるため、この戦略に非常に適しています。
システムは、アカウントサイズと最大許容ドローダウン設定に基づいて、取引頻度とロットサイズを自動的に調整します。
バックテストでは、非常に安定した成長曲線が示されており、非常に制御されたドローダウンと迅速な回復が見られます。
この EA は、さまざまなブローカーの複数の価格フィードを使用して、ゴールドの利用可能な最長期間にわたってストレス テストが行われており、失敗するものは何もないようです。
「ニューラル ネットワーク/機械学習 AI/ChatGPT/量子コンピューター/完璧な直線バックテスト」といった売り文句はなく、開発とライブ実行のための実証済みの方法論に基づいた、本物で誠実なトレーディング システムです。
開発者として、私は自動取引システムの作成において 15 年以上の経験があります。 私は何が機能する可能性があり、何が機能しないかを知っています。 私は、不正行為を行わずにバックテストのように取引できる確率が最も高い、正直なシステムを作成します。
Gold Trade Pro ユーザーへの注意:
どちらの EA もゴールドに対して同様の戦略を実行していますが、実際には 2 つの間の相関関係は非常に低いです。
両方の EA を一緒に実行すると、さらに強力な成長が見られ、最大ドローダウンはほぼ同じままか、セットアップによっては低下することさえあります。 (スクリーンショットを参照)
両方を同時に実行するためのセットアップに関するガイダンスについては、プライベート メッセージで私に連絡してください。
主な特徴:
- 使い方は非常に簡単です。チャートにインストールし、好みの最大許容ドローダウンを設定します。 EA は取引頻度とロットサイズを完全に自動で決定します。
- グリッドなし/マーチンゲールなし/危険なリスク管理なし
- XAUUSD の全履歴データに対して良好な結果
- プロップ会社にとって使いやすい
- 最低口座残高: 300$
バックテスト:
デフォルト設定を使用して XAUUSD で実行するか、最大許容ドローダウンを好みに変更してください。 取引頻度を手動で変更して、さまざまな結果を確認することもできます。
設定：
XAUUSD で実行し、取引頻度 (デフォルトでは自動) と希望の最大許容ドローダウンを設定します。
または、好みに合わせて取引頻度を手動で設定します
パラメーター：
- ShowInfoPanel -> チャート上に情報パネルを表示します
- インフォパネルサイズの調整 → 4K表示の場合は値を「2」に設定
- テスト中に情報パネルを更新 -> バックテストを高速化するために無効化
- 取引頻度 : 非常に控えめな取引頻度から極端な取引頻度まで、EA のさまざまな設定を使用できます。 デフォルトでは、「自動」に設定されています。これは、口座残高と最大許容ドローダウンを使用して取引頻度を決定することを意味します。 「StartLots」を使用する場合は、取引頻度も手動で設定する必要があります。
- 最大許容スプレッド : 許可される未決注文の最大スプレッド
- 金曜日のストップアワー -> 週末に取引を保留したくない場合は、0 ～ 23 の値を設定します。(25 は「無効」を意味します)
- SetSL_TP_After_Entry -> ブローカーが SL と TP による未決注文を許可しない場合にのみ有効にします
- 仮想有効期限を使用 -> ブローカーが有効期限のある未決注文を許可していない場合にのみ有効にします
- ランダム化 -> これにより、エントリー、エグジット、TrailingSL の値が少しランダム化され、同じブローカー上の複数のユーザーが少し異なる取引を行うようになります。 プロップ会社にも最適です。 適切な値は「50」です
- BaseMagicNumber -> すべての戦略に使用される基本マジックナンバー
- 取引用コメント -> 取引に使用するコメント
- ロットサイズの計算方法 -> ここで、ロットサイズの計算方法を決定します: 固定ロットサイズ (StartLots を使用)、または「最大許容合計ドローダウン」を使用します。
- Startlots -> オプションが選択されている場合は、固定ロットサイズの値を設定します。 このパラメータは、ロットサイズ計算に他の 2 つのオプションのいずれかを使用するときに「最小ロットサイズ」として使用されます。
- 最大許容ドローダウン -> 推奨される最大許容合計ドローダウン (%)。 その後、EA は EA の過去の最大 DD に基づいてロットサイズを決定します。
- 1 日あたりの最大ドローダウンの設定 -> ここでは、1 日あたりの最大許容ドローダウン (%) を設定できます。 この値に達した場合、EA はすべての取引と未決注文を閉じ、翌日を待ちます。 これはプロップ会社にとって便利です
- 残高の代わりに資本を使用 -> アカウントの資本を使用してすべてのロットサイズ値を計算します
- OnlyUp -> これにより、損失後のロットサイズの減少を防ぎます (より積極的ですが、損失後の回復が速くなります)
I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!