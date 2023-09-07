HFT Prop Firm EAは、その独特のロゴからGreen Manとも呼ばれており、高頻度取引（HFT）戦略を許可するプロプライエタリトレーディング会社（prop firms）の課題や評価を克服するために特別に作成されたエキスパートアドバイザー（EA）です。

期間限定：HFT Prop Firm EAを購入すると、$198相当の無料ユーティリティがもらえます

MT5バージョン：https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFTチャレンジパフォーマンスモニター（$200から開始）：

ブローカー：IC Markets アカウント番号：66603384 サーバー：ICmarketsSC-Demo06 パスワード：Greenman ブローカー：IC Markets アカウント番号：21718043 サーバー：ICmarketsSC-Demo02 パスワード：Greenman

結果1：https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 結果2：https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 600以上の5つ星の正当なレビュー：https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

パブリックチャンネル：https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

資金提供アカウント向けの無料のプロプライエタリトレーディングパワーツール4つ：Prop Firm Toolbox（Consistency Lot Size Tools、Spread Meter、Profit Consistency Tools）$99相当とProp Firm Equity Protector $99相当。さらに、Swing Signal Groupに参加できます！

主な特徴

HFTチャレンジ向けに特別設計：低ドローダウンとストップロスでprop firmのチャレンジを効率的にクリアするように設計されています。 互換性と使用法：一度の購入料金で、サポートされている14以上のHFT prop firmsの無制限のアカウントを通過することができます。購入前にサポートされているprop firmsのリストをお問い合わせください。 100以上のセットファイル：サポートされているprop firmsやブローカーデモの様々なアカウントサイズの100以上のセットファイルがあります。 革新的な資金管理：自動的にロットサイズを調整するPro Ratio Money Management（PRMM）と、目標が達成されると取引を停止する内蔵のエクイティプロテクターを特徴としています。 効率的な運用：設定後は自動で動作し、市場の動きを検出して最適な取引を実行し、継続的な監視が不要です。 サポート：セットファイルの提供に加え、VPS設定、MT4設定、EAダウンロード、ボット設定、ボット稼働のビデオチュートリアルを含む包括的なマニュアルが提供されます。割引コードとリンクはリクエストに応じて提供されます。 Team Viewer、AnyDesk、またはリモートデスクトップアクセスサポートも初心者向けに提供されます。 バックテスト：デフォルト設定、シンボル：US30、日付：日付を使用しないにチェックを入れない、時間枠：M1、スプレッド：100〜160。バックテストに問題がある場合は、プライベートメッセージでご連絡ください。ティックデータのインポート方法を教えます。 通過テスト済み： 8figuretrader（米国のトレーダーも受け入れ） Algo Forex Funds Nova Funding（15％割引） Sure Leverage（$50〜$150の割引コード、私に聞いてください） Genesis Forex Funds（20％割引、私に聞いてください） Lion Heart（Roar、45％割引、期間限定） Next Step Funding（2ステップチャレンジ、HFT Limited、15％〜35％割引） Pro Trade Funded（16％〜30％割引コード：私に聞いてください） Quantec Trading Capital（ワン/ツーステップチャレンジ、10％プロモーションコード：P5NET10） Social Trading Club（1ステップ/HFT、10％割引：私に聞いてください） Only Funds（HFT、15％割引コード：私に聞いてください） M Solutions Waka Funding MDP Tradicave（1フェーズ/HFT、悪い実践） Infinity Forex Funds（HFT Limited /Algo/HFT、10％〜20％割引コード：P5NET10）

注：Kortana FX MT5 HFTチャレンジを通過するには、HFT PropFirm EA MT5が必要です。

prop firmのウェブサイトを訪れてルールを読み、理解し、Trustpilot.comでprop firmのレビューを確認し、登録してこのEAを購入する前に自分自身でデューデリジェンスを行ってください。

戦略的な利点

高効率HFTアルゴリズム、VPSは不要。このEAは500msのping/レイテンシでチャレンジを通過するようにテストされています。 ノンマーチンゲール戦略：各ポジションにストップロスを設定して一度に1つのポジションを取引し、安全性と制御を確保します。 重要な考慮事項

独占性：サポートされているHFT prop firmチャレンジを通過するためだけに設計されています。実アカウント/リアルアカウント、他のタイプのチャレンジやサポートされていないprop firmsではテストされていません。 ブローカー/prop firmsは実アカウントまたは資金提供アカウントにスリッページと高スプレッドを追加するため、このEAは利益を上げることができません。 デューデリジェンス：ユーザーがHFT prop firms、HFTチャレンジ、支払い、ルールなどを調査し、理解し、prop firmsに登録してこのEAを購入する前に地元の規制を確認することを推奨します。 連絡とサポート：セットファイル、VPS情報、およびあらゆる問い合わせについては、プライベートメッセージでお問い合わせください。円滑な設定と運用を確保するために、購入時に包括的なマニュアル、FAQ、およびビデオチュートリアルが提供されます。

免責事項：この製品はHFT prop firmsチャレンジを通過するためだけに意図されており、ブローカーによるスリッページや高スプレッドの導入のため、実アカウントまたは資金提供アカウントでの使用を意図していません。HFT Prop Firm Challengeが何であるかを知らない場合や、ここに書かれていることを理解していない場合は、このEAを購入しないでください。また、このEAを購入する前に、興味のあるprop firmがあなたの国の居住者に利用可能かどうかを確認してください。