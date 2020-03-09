Quantum King MT4
- エキスパート
- Bogdan Ion Puscasu
- バージョン: 2.3
- アクティベーション: 10
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー
ライブ信号: ここをクリック***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください!
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
発売記念特別価格
ライブ信号: ここをクリック
MT5バージョン： こちらをクリック
クォンタムキングチャンネル: ここをクリック
ルール 正確さと規律をもって取引を行ってください。
クォンタムキング EA 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両方のために構築されています。
クォンタムキング EA M5 時間枠の AUDCAD ペア用に開発された、完全に自動化された取引システムです。
グリッド戦略の構造とマーチンゲールの適応回復ロジックを組み合わせ、すべての市場フェーズで取引をインテリジェントに管理するシステムを形成します。
アクセシビリティと一貫性を重視して構築された、 量子王 常に手動で介入することなく資金を増やしたいトレーダーに最適です。設定はシンプルで、約定は速く、パフォーマンスもバランスが取れているため、初心者から経験豊富なトレーダーまで、幅広いトレーダーにとって最適な選択肢です。
アルゴリズムは変動性に動的に適応し、グリッドを拡大または縮小することでバランスと効率性を維持します。このインテリジェントな動作により、 量子王 不必要なエクスポージャーを最小限に抑えながら積極的に取引を行う。
AUDCAD 向けに特別に最適化されている EA は、ペアの安定した反復的な価格変動を利用して、正確かつ一貫して利益を抽出します。
主な特徴
- AUDCAD（M5）の完全自動取引
- 適応制御を備えたグリッド+マーチンゲールハイブリッド
- 初心者からプロまで幅広く対応
- 少額入金（最低200ドル）でご利用いただけます
- 長期的な安定性と資本保全のために最適化
- 簡単にインストールでき、すぐに取引できます
推奨事項
- 通貨ペア: AUD/CAD
- 時間枠: M5
- 最低入金額: 200ドル; 推奨入金額: 500ドル以上
- 口座タイプ: ECN、Raw、またはRazor（非常に低いスプレッド）
- レバレッジ: 1:100
- 口座タイプ: ヘッジ
- 推奨ブローカー: I C Markets、IC Trading
最高のパフォーマンスを得るには、常に低スプレッドのアカウントを使用してください。
推奨ブローカーと公式セットアップマニュアルについては、私に直接お問い合わせください。
クォンタムキング EA 構造、インテリジェンス、アクセシビリティを 1 つの強力なシステムに統合します。
自信を持って取引できるように設計されており、一貫性があり、効率的で、常に制御されています。
小規模から始める場合でも、大規模なポートフォリオを管理する場合でも、 量子王 Quantum シリーズの優雅さで洗練されたプロフェッショナル グレードのツールを提供します。
自信を持って取引しましょう。バランスを保ちながら取引しましょう。 王と貿易する。