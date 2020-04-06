BB Return mt4

BB Return — ゴールド（XAUUSD）取引のためのエキスパートアドバイザー（EA）です。このトレードアイデアは、以前に裁量トレードで使用していたものを基にしています。戦略の中核は Bollinger Bands（ボリンジャーバンド） のレンジへの価格回帰ですが、機械的でも毎回のタッチでもありません。ゴールド市場ではバンドだけでは不十分なため、EA には弱い・機能しない相場状況を排除する追加フィルターが組み込まれています。回帰のロジックが本当に妥当な場合にのみ取引が行われます。

 

取引原則 — 本戦略ではグリッド、マーチンゲール、ナンピン（平均化）を使用しません。EA は固定ロットまたは AutoRisk モードで動作します。BB Return はスプレッド、スリッページ、ブローカーの価格配信の違いに影響されにくく、Standard、ECN、Pro、Raw、Razor など、あらゆるブローカー・口座タイプで使用できます。取引セッションに依存せず、24時間稼働します。

 

設定と取引頻度 — 開始に複雑な設定は不要です。本戦略はデフォルト設定での運用を前提としており、通常はロットサイズまたは AutoRisk モードのみを調整します。年間の平均取引回数は約 80～100回です。グリッドやナンピン、攻撃的手法を用いないこのレベルのシステムとしては、比較的アクティブな取引ペースです。BB Return は、変動の激しいゴールド市場における落ち着いたトレードです。

 

BB EA 動作要件

取引通貨ペア： XAUUSD（ゴールド）
時間足： M5
最低入金額： 0.01 ロットで $100 以上
ブローカー： 信頼できるブローカーであれば可
口座タイプ： Standard、ECN、Pro、Raw、Razor など
設定： デフォルト設定の使用を推奨
VPS： 任意（24時間の安定稼働のため）

 

パーソナルボーナス — ボリンジャーバンドの概念は汎用性があり、さまざまな通貨ペアに適用できます。購入者には、他の取引商品への最適化・適応を目的とした追加バージョンの EA BB Return Opti が提供されます。

BB Return Opti は、パラメータが開放された高速バージョンで、1年分のヒストリカルデータを用いて、5～10分で任意の通貨ペアに適した設定を見つけることができます。

BB Return — XAUUSD 専用の取引バージョン。
BB Return Opti — あらゆる通貨・取引商品に設定可能なバージョン。

すべての EA アップデートが含まれています。
購入後、パーソナルボーナスを受け取るためにご連絡ください。

 

MT4 版に関する注意 — EA インストール後にパネルの文字が大きすぎたり小さすぎたりする場合は、EA の設定で Panel text size パラメータを調整してください。

