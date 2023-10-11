One Gold EA をご紹介します。これは、Meta Trader プラットフォーム上の洗練された金取引ロボットで、高度な市場分析でトレーダーを支援するために開発されました。当社の独自のテクノロジーは、ニューラル ネットワークとデータ駆動型アルゴリズムを活用して、過去およびリアルタイムの金市場データを分析し、意思決定に役立つ洞察を提供します。従来の手動戦略とは異なり、One Gold EA は最小限の介入で動作し、取引プロセスを合理化し、関連するリスクの削減を目指しています。高度なニューラル プラグインの使用によりロボットの分析機能が強化されますが、他の取引ツールと同様に、One Gold EA は利益を保証するものではないことに留意することが重要です。ただし、より情報に基づいたデータに裏打ちされた洞察を提供することで、取引パフォーマンスを向上させる可能性を考慮して設計されています。One Gold EA は、金市場を継続的に監視して、人間のトレーダーが見つけるのが難しいパターンや傾向を検出します。このシステムはさまざまな市場状況に適応できるため、特に金取引のような非常に不安定な環境では、より一貫した取引アプローチを提供します。経験豊富なトレーダーでも、市場初心者でも、One Gold EA は包括的な市場分析を提供し、手作業の作業負荷を軽減することで、意思決定プロセスをサポートすることを目的としています。One Gold EA は取引体験を簡素化することを目指していますが、よく考えられた取引計画と適切なリスク管理戦略と組み合わせてロボットを使用することが重要です。当社は、トレーダーをサポートする当社のテクノロジーの可能性を信じていますが、最良の結果を得るために、責任ある使用と結果の継続的な監視を推奨します。

この価格で残り3部なので、その後は価格は750ドルに上がります。

Check all signals in Profile >>>>>> Check my profile

One Gold EAの設定方法

情報：

動作シンボル: XAUUSD(GOLD)

作業期間: H1

最低入金額は100ドル（保守モード）、500ドル（集中モード+回復）

レバレッジはリスクに依存し、低リスクで保守的なモードでは1:30のレバレッジが適しています。

One Goldの利点:



パフォーマンス向上のためのニューラルプラグイン

EA は最先端のニューラル ネットワーク プラグインを使用して予測精度を向上させ、市場の変化に動的に適応し、複雑なパターンをより効果的に認識して対応できるようにします。

自動リスクレバレッジ適応

アカウントのレバレッジに基づいてリスクを自動的に調整し、リスクエクスポージャーのバランスを取りながらリターンを最適化します。これにより、手動で介入することなく、変化するレバレッジ条件に合わせてポジションサイズを簡単に管理できます。

低リスク設定でのプロパティファームの互換性

FTMO などの自己勘定取引会社の要件を満たすように設計されていますが、厳格なドローダウンと 1 日の損失制限を遵守し、会社の基準に沿ったより安全な取引体験を確保するために、低リスク設定で特に推奨されます。

13年以上にわたる徹底的なバックテスト

この EA は、過去 13 年間にわたってさまざまな市場状況でバックテストに成功しており、一貫した安定性と低いドローダウンの維持が実証されています。これは、時間の経過やさまざまな経済環境における信頼性を反映しています。

カスタマイズ可能な組み込みニュースフィルター

EA には、重要な経済発表の前に取引を停止する調整可能なニュース フィルターが含まれており、不安定な市場状況が取引に悪影響を与える可能性を減らします。この機能は、ニュース リリース中の突然の価格変動を回避するのに特に役立ちます。

コードベースの簡素化されたセットアップ

必要な値はすべて EA のコード内に埋め込まれているため、外部設定ファイルは必要ありません。トレーダーは好みのリスク レベルを選択するだけで済むため、セットアップが速くなり、エラーが発生しにくくなります。

いくつかの条件付きブローカーの柔軟性

ほとんどのブローカーで効果的に機能するように設計されていますが、セント口座やスプレッドの高い口座、特に金などの資産では、パフォーマンスがあまり良くない場合があります。最適なパフォーマンスを確保するために、開発者から適切なブローカーの推奨事項が提供されます。

豊富なカスタマイズオプション

EA には多数のカスタマイズおよび最適化設定が用意されており、トレーダーは特定の戦略、リスク許容度、市場状況に合わせて EA を微調整できます。この柔軟性により、取引行動をより細かく制御できます。

素早く簡単なインストール

ユーザーフレンドリーなインストール プロセスにより、EA はあらゆる経験レベルのトレーダーが利用でき、最小限の手順で合理化されたセットアップを提供します。





リスク警告: