Javier Gold Scalper V2

5

Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！

マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします

価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります

残りのコピー数：5

金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。Javier Gold Scalperは、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。


シンボル XAUUSD（金）
時間足 M30
PropFirm 対応済み
資金 最低 $1000
ブローカー どのブローカーでも可
口座タイプ どのタイプでも可（低スプレッド推奨）
レバレッジ 1:500以上
VPS 推奨（必須ではない）


Javier Gold Scalper の内部をチェック！

チャートパターンによる市場分析

Golden Scalperは、チャート情報をすべて保存するだけでなく、リアルタイムでのチャート分析を行い、頻繁に発生する動きを正確に特定します。また、買い・売り注文のボリュームも考慮することで、より精度の高いエントリー判断を実現しています。

このアプローチにより、Golden Scalperは過酷な市場環境においても安定したパフォーマンスを維持し、結果の一貫性と安定性を保ちます。異常な市場の動きを先読みすることで、システムは柔軟に対応し、資本の保護を強化し、どんな相場にも対応可能な安全なトレードを提供します。


取引頻度の動的調整

Javier Gold Scalper の大きな特徴の一つは、市場のボラティリティに応じて自動的に取引頻度を調整できる点です。ボラティリティが高い場合は、取引回数を増やして迅速な動きやチャンスを活かします。逆に、ボラティリティが低い時期には、エントリー頻度を抑え、成功確率の高いセットアップだけを優先します。

長期にわたる実際のテストで実証された性能

実際の口座で10年以上のテストを行い、あらゆる市場状況を経験してきたJavier Gold Scalperは、困難な市場環境でも堅牢性と収益性を証明してきました。EAは安定した成長曲線と制御されたドローダウンを示し、複数のブローカーからのデータや経済危機などの激動期にも対応できることを示しました。

*必ずデモ口座でのテストを行い、開発者の推奨に正確に従ってください。積極的なトレーダーには、$1000あたり0.01ロットのエントリーを推奨します。保守的なトレーダーやプロップファームでは、$5000あたり0.01ロットが推奨されます。


使いやすく、カスタマイズ可能

Javier Gold Scalperの初期設定は使いやすさを考慮して最適化されており、初心者でも簡単に利用できます。一方で、経験豊富なトレーダーには、取引頻度、戦略、注文間隔、ロットコントロールなどのさまざまな設定を自由に調整することが可能です。

Javier Gold Scalperは単なる取引ツールではなく、金取引における信頼できるパートナーです。アルゴリズム取引に慣れている方も、初心者の方も、Javier Gold Scalperは正確性と長期的な資本保護を兼ね備えた柔軟でパーソナライズされたソリューションを提供します。最先端の分析と実績ある戦略を融合し、複雑な金市場の中でも有利な機会を確実に活かすことができます。

今すぐJavier Gold Scalperをポートフォリオに導入し、金取引における新たなレベルの精度、安全性、効率性を体感しましょう！


レビュー 4
mike vivar
41
mike vivar 2026.01.02 02:44 
 

I've been following the EA for a couple of months, and glad to finally have it. been trading for a couple of days, and results are as expected. good, steady profits!

minu90312
63
minu90312 2025.10.22 11:34 
 

Hi, Can I get set files and indicators for the EA :) Thank you.

Luis Arsenio Velez Hernandez
202
Luis Arsenio Velez Hernandez 2025.09.10 20:14 
 

Hola que tal, he estado probando el EA hace unas semanas y es muy buen EA, primeramente la mayoria de las operaciones las realiza rapido lo cual es el objetivo de un scalper, pero no se engañen todos los EA tienen que estar siendo supervisionados, en el primer gap o movimiento puede pasar lo peor por eso no sea una persona gananciosa y menos con este expert, en mi opinion es bueno, y lo estoy usando para FTMO 10 k pero con lotes 0,03 estoy arriba aun de las recomendaciones pero esta yendo bien, entonces mis queridos el hace especie un precio medio, que cuando hay una tendencia gigante y el la coge desde el inicio ya saben lo que puede pasar, mi recomendacion entonces esten de ojo, si ven que no surfo bien la tendencia rompe las operaciones y activa de nuevo, no es lo mismo perder 100 usd que quemar la cuenta toda PD: Felipe espero tus sets y manuales y futuras actualizaciones de este expert, no lo dejes morir

レビューに返信