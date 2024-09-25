Aura Neuron MT5

Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層、隠し層、出力層の 3 つの基本層が含まれます。入力ノードを除く各ニューロンは、非線形活性化関数を使用します。ネットワークは、バックプロパゲーションと呼ばれる教師あり学習技術を使用してトレーニングされます。MLP の複数のレイヤーと非線形アクティベーションは線形パーセプトロンとは異なり、線形に分離できないデータ内のパターンを認識できます。高度な NN インテリジェンスにより、Aura Neuron はパターンを識別し、為替レートやトレーダーの行動の変化など、変化する市場状況に適応できます。複雑なデータを処理する能力により、より正確な予測が可能になり、時間の経過とともにパフォーマンスが向上します。  

価格 1000 ドル 残り 1/10、次の価格 1250 ドル、最終価格は 2000 ドルになります

ライブ結果はここで確認してください:

ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 

10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753

More signals in Profile >>>>>> Check my profile

インストール（設定方法）

Aura Neuron   は、ニューラル ネットワーク アルゴリズムを搭載し、長期にわたる信頼性の高いパフォーマンスを実現するように設計  されています。革新的な設計により、マーチンゲールやグリッド取引などのリスクの高い戦略が排除され、自動取引の安全なオプションとなっています。

情報：

  • 取引可能なペア : XAUUSD、GOLD 
  • 期間: H1
  • 最低入金額: $100
  • 最小レバレッジ 1:20 
  • どのブローカーでも機能しますが、ECNブローカーが推奨されます

特徴：

  • マーチンゲールなし
  • グリッド取引なし
  • 平均化なし
  • 危険な資金管理テクニックはなし
  • すべての取引においてハードストップロスとテイクプロフィット
  • 1999年以来、99.9%の品質見積もりで安定した実績
  • ブローカーの条件に左右されない
  • インストールも使用も簡単
  • FTMOとPropファームの準備完了
  • FIFO ルールに準拠 (EA 設定でヘッジを無効にする必要があります)

過剰最適化を避けるために何が行われたか

  • ウォークフォワード最適化: 履歴データをセグメントに分割し、1 つの部分を最適化して次の部分をテストすることで、過剰適合を回避します。
  • 堅牢性チェック: パラメータの変化をテストし、ランダム ノイズを適用して、さまざまなシナリオにわたって戦略の一貫性を確保します。
  • 最小利益率/パフォーマンス メトリック: 過度に最適化されたパラメータが選択されないように、主要なパフォーマンス メトリックのしきい値を設定します。
  • パラメータの安定性: 最適化されたパラメータがさまざまな市場状況にわたって安定した状態を維持することを確認します。
  • データスヌーピングバイアス制御: テスト期間をランダム化し、複数のデータ セットを使用して、有利な結果のみを選択することを回避します。
  • クロスマーケットテスト: さまざまな市場状況での堅牢性を確認するために、さまざまな商品で戦略をテストします。
  • 最適化サイクルの制限: 過度な曲線フィッティングを防ぐために、最適化の実行回数を制限します。
  • データにランダム ノイズを追加: 最適化中に履歴データにランダム ノイズを導入して、特定の価格変動を記憶しないようにします。
  • ハードコードされたデータを避ける: リアルタイム取引の柔軟性を確保するために、静的な履歴データの代わりに動的変数を使用します。
  • 遺伝的アルゴリズムの最適化: 遺伝的アルゴリズムを使用して、あらゆる組み合わせをテストすることなく有望なパラメータ セットを優先順位付けし、過剰最適化のリスクを軽減します。

インストール（設定方法）

リスク警告 : 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。他の取引システムと同様に、Aura Neuron にも損失のリスクが伴う可能性があります。

レビュー 64
red77lion
101
red77lion 2025.12.10 19:08 
 

I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product

FF37_FL_Exam
29
FF37_FL_Exam 2025.12.10 03:47 
 

I have bought this EA two weeks ago. There is 10 profit trade with zero loss. It is a great EA for XAUUSD. The user support is also wonderful and helpful. Stanislav always provide useful information for the EA setting and advise. I have back tested this EA for several CFD broker data from 2024-2025 and all of them have profit factor > 2.

Nicolás Droguett
53
Nicolás Droguett 2025.11.28 06:20 
 

I have been using Aura Neuron and I am very satisfied with its performance. The EA is well-designed, with a focus on consistent, low-risk growth rather than chasing high, unstable profits. It handles trades efficiently, and I appreciate the transparency and control it offers through its settings. The signal logic is solid, and when used with proper risk management, it generates steady returns month after month. I also value the ongoing support and updates from the developer, which show a real commitment to improving the product. For anyone looking for a reliable, long-term EA to grow their account safely, Aura Neuron is an excellent choice.

