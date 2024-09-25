Aura Neuron MT5
- エキスパート
- Stanislav Tomilov
- バージョン: 1.965
- アップデート済み: 1 11月 2025
- アクティベーション: 10
価格 1000 ドル 残り 1/10、次の価格 1250 ドル、最終価格は 2000 ドルになります
ライブ結果はここで確認してください:
ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480
10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753
Aura Neuron は、ニューラル ネットワーク アルゴリズムを搭載し、長期にわたる信頼性の高いパフォーマンスを実現するように設計 されています。革新的な設計により、マーチンゲールやグリッド取引などのリスクの高い戦略が排除され、自動取引の安全なオプションとなっています。
情報：
- 取引可能なペア : XAUUSD、GOLD
- 期間: H1
- 最低入金額: $100
- 最小レバレッジ 1:20
- どのブローカーでも機能しますが、ECNブローカーが推奨されます
特徴：
- マーチンゲールなし
- グリッド取引なし
- 平均化なし
- 危険な資金管理テクニックはなし
- すべての取引においてハードストップロスとテイクプロフィット
- 1999年以来、99.9%の品質見積もりで安定した実績
- ブローカーの条件に左右されない
- インストールも使用も簡単
- FTMOとPropファームの準備完了
- FIFO ルールに準拠 (EA 設定でヘッジを無効にする必要があります)
過剰最適化を避けるために何が行われたか
- ウォークフォワード最適化: 履歴データをセグメントに分割し、1 つの部分を最適化して次の部分をテストすることで、過剰適合を回避します。
- 堅牢性チェック: パラメータの変化をテストし、ランダム ノイズを適用して、さまざまなシナリオにわたって戦略の一貫性を確保します。
- 最小利益率/パフォーマンス メトリック: 過度に最適化されたパラメータが選択されないように、主要なパフォーマンス メトリックのしきい値を設定します。
- パラメータの安定性: 最適化されたパラメータがさまざまな市場状況にわたって安定した状態を維持することを確認します。
- データスヌーピングバイアス制御: テスト期間をランダム化し、複数のデータ セットを使用して、有利な結果のみを選択することを回避します。
- クロスマーケットテスト: さまざまな市場状況での堅牢性を確認するために、さまざまな商品で戦略をテストします。
- 最適化サイクルの制限: 過度な曲線フィッティングを防ぐために、最適化の実行回数を制限します。
- データにランダム ノイズを追加: 最適化中に履歴データにランダム ノイズを導入して、特定の価格変動を記憶しないようにします。
- ハードコードされたデータを避ける: リアルタイム取引の柔軟性を確保するために、静的な履歴データの代わりに動的変数を使用します。
- 遺伝的アルゴリズムの最適化: 遺伝的アルゴリズムを使用して、あらゆる組み合わせをテストすることなく有望なパラメータ セットを優先順位付けし、過剰最適化のリスクを軽減します。
リスク警告 : 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。他の取引システムと同様に、Aura Neuron にも損失のリスクが伴う可能性があります。
I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product