Indicement MT4
- エキスパート
- Profalgo Limited
- バージョン: 7.0
- アップデート済み: 7 12月 2025
- アクティベーション: 10
Indicementへようこそ！
プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード
ローンチプロモーション:
- 現在の価格で残りわずかです!
- 最終価格: 990ドル
- NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers)
INDICEMENT は、 専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。
EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。
すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。
このシステムは、重要なサポート レベルとレジスタンス レベルのブレイクアウトをトレードするという、非常に人気があり実績のある戦略に基づいて構築されています。
私は長年EAを開発してきた中でこの戦略を完成させることができて嬉しいです。
この EA は、US500、US30、NAS100 インデックスの取引専用に開発されています。
これらの市場は、このタイプの戦略の取引に特に適しています。
バックテストでは、非常に安定した成長曲線が示され、ドローダウンは非常に制御され、回復も速いことが示されています。
この EA は、さまざまなブローカーの複数の価格フィードを使用して、3 つのインデックスすべてに対してストレス テストされています。また、過剰最適化のリスクを排除するために、クロスマーケット テストも実行されています。
「ニューラル ネットワーク/機械学習 AI/ChatGPT/量子コンピューター/完全な直線バックテスト」などのセールストークではなく、開発とライブ実行のための実証済みの方法論に基づいた、現実的で誠実な取引システムです。
開発者として、私は自動取引システムの作成において 15 年以上の経験があります。何が機能する可能性があり、何が機能しない可能性があるかを知っています。
私は不正行為をせずにバックテストのような取引を行う可能性が最も高い正直なシステムを作成します。
主な特徴:
- 使い方は非常に簡単: 1つのH1チャートにのみインストールし、提供されているセットファイルの1つを使用します。
- グリッドなし/マーチンゲールなし/リスク管理なし
- 戦略をフルセットで使用すると長期的に非常に安定します
- プロップファームにとって使いやすい
- 最低口座残高: 150 ドル (300 ドル未満の口座の場合は、setfile「extreme low Risk」を使用してください)
バックテストのセットアップ:
(バックテストには MT5 を使用することを強くお勧めします。これにより、すべてのインデックスを同時に実行して EA の実際の強さを確認できるようになります。)
MT4 バックテスト:
A) パラメータ内の 3 つのインデックスの正しいシンボルを入力してください (インデックスの実際の名前を確認するには、MarketWatch ウィンドウを確認してください)
B) ストラテジーテスターでバックテストしたいシンボルを選択します
C) パラメータで戦略ごとに希望する最大ドローダウンを設定するか、 ここで設定ファイルをロードします。
(全体をまとめて見るには、 ここの スクリーンショットを確認してください)
ライブ取引の設定:
A) EAを任意の H1チャート にロードします（ティックが最も多いEURUSDが推奨されます）。どのチャートで実行しても、EAは3つのインデックスを自動的に実行します。
B) 重要: パラメータ内の 3 つのインデックスの正しいシンボルを入力してください (インデックスの実際の名前を確認するには、MarketWatch ウィンドウを確認してください) (例 はこちら )
C) パラメータで戦略ごとに希望する最大ドローダウンを設定します（または、 ここから 入手できる設定ファイルの 1 つを読み込みます）。
重要: AUTO_GMT を機能させるには、MT4/MT5 ターミナルの「許可された URL」に URL「https: // www.worldtimeserver.com/」(スペースを削除してください) を追加する必要があります (ツール -> オプション -> エキスパート アドバイザー)
パラメータ:
- ShowInfoPanel -> チャート上に情報パネルを表示します
- 情報パネルのサイズ調整 -> 4K ディスプレイの場合は値を「2」に設定
- テスト中に情報パネルを更新 -> バックテストを高速化するために無効にする
- 金曜日のストップ時間 -> 週末に取引を保留にしたくない場合は、0 から 23 の間の値を設定します。(25 は「無効」を意味します)
- SetSL_TP_After_Entry -> ブローカーが SL と TP を含む保留中の注文を許可していない場合にのみ有効にします
- 仮想有効期限を使用する -> ブローカーが有効期限付きの保留注文を許可していない場合にのみ有効にします
- BaseMagicNumber -> すべての戦略で使用される基本マジックナンバー
- 取引のコメント -> 取引に使用するコメント
- コメントサフィックスを削除 -> コメントに詳細情報を追加する部分を削除します（「US500_A」など）
- RunUS500 -> US500指数（SP500）の戦略を有効にする
- US500_Symbol -> US500 ペアのシンボルの名前を設定します (正しく設定することが非常に重要です!!)
- US500_Strat1 -> このペアの戦略1を有効にする
- US500_Strat2 -> このペアの戦略2を有効にする
- US500_Strat3 -> このペアの戦略3を有効にする
- 1 単位移動の $ 値 -> デフォルトは「0」（自動）。ロットサイズが大きすぎる場合にのみ変更してください。手順についてはお問い合わせください。
- US500_MaxSpread -> 許容される最大スプレッド
- US500_Randomization -> エントリー、エグジット、TrailingSL の値が少しランダム化されるため、同じブローカーの複数のユーザーが少し異なる取引を行うことができます。プロップ会社にも適しています。
- US30とNAS100（USTECH）に同じ オプション
- EnableNFP_Filter -> NFPフィルターをオンまたはオフにする
- AutoGMT -> EAがブローカーの正しいGMTオフセットを計算し、NFPの時間が正確になるようにします。
- GMT_OFFSET_Winter -> 冬季に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)
- GMT_OFFSET_Summer -> 夏時間に GMT オフセットを手動で設定します (AutoGMT がオフの場合、またはバックテスト中)
- NFP_CloseOpenTrades -> NFP の開始時に EA がすべてのオープン トレードをクローズするように強制します (NFP の X 分前)
- NFP_ClosePendingOrders -> NFP 開始時に EA がすべての保留中の注文を削除するように強制します (NFP の X 分前)
- NFP_MinutesBefore -> NFPイベントの何分前に取引と保留中の注文をクローズするか
- NFP_MinutesAfter -> NFPイベント後、EAが再び取引を再開するまでの分数
- PROPIRM 独自の取引設定 -> ここでは、取引のエントリーとエグジットを手動で変更して、EA の他のユーザーと異なるものにすることができます (プロップ企業向け)
- ロットサイズ計算方法 -> ここでロットサイズをどのように計算するかを決定します: 固定ロットサイズ、戦略ごとの最大リスク、またはロットサイズステップ
- Startlots -> 固定ロットサイズの値を設定します（このオプションを選択した場合）。このパラメータは、ロットサイズ計算に他の 2 つのオプションのいずれかを使用する場合に「最小ロットサイズ」として使用されます。
- 戦略ごとの最大リスク -> 各戦略の推奨最大許容ドローダウン（％）。EAは、その戦略の過去の最大DDに基づいてロットサイズを決定します。
- LotsizeStep -> EA がロットサイズを 0.01 から 0.02 ロットに増やすステップ値を設定します。
- 最大日次ドローダウンの設定 -> ここで、最大許容日次ドローダウン（％）を設定できます。この値に達すると、EAはすべての取引と保留中の注文をクローズし、翌日まで待機します。これはプロップ企業にとって便利です。
- 残高の代わりにエクイティを使用する -> アカウントのエクイティを使用してすべてのロットサイズ値を計算します
- OnlyUp -> 損失後にロットサイズが減少するのを防ぎます（損失後の回復はより積極的ですが、回復はより速くなります）
- 取引 時間 -> ここでEAが取引する時間を設定できます
