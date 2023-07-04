Luna AI PRO

4.67

プロモーションを開始:

  • 399ドルで1部のみ入手可能
  • 最終価格: 2000ドル
  • この EA の販売数は限られています


市場で最も先進的な「ミーンリバース」取引ロボットである Luna AI Pro EA を使用して 、人工知能の力を解き放ち、取引を前例のない高みに引き上げましょう。

経験豊富なトレーダーと初心者の両方に対応するように設計されたこの最先端の AI 駆動システムには、取引戦略を最適化し、利益を最大化するための幅広い機能が装備されています。

Luna AI Pro を使用して、取引戦略の可能性を最大限に引き出します。 トレーディングの未来を受け入れ、高度な人工知能があなたの投資の旅に革命を起こしましょう。

今すぐ AI のパワーを体験し、世界中で成功したトレーダーの仲間入りをしましょう。


この EA が他と異なる理由:

  • OneChartSetup -> 1 つの単一チャートからすべてのペアを実行
  • 個別のパフォーマンス モニター: 各ペアのパフォーマンスが良くない場合はリスクが自動的に削減され、再び収益が上がる場合はリスクが再び増加します。
  • マーチンゲール法、グリッド法、または非常に広いストップロスでの取引などのリスクの高い取引手法は使用しません。
  • 厳格な取引とリスク管理
  • 実証済みのライブ アカウントの実績: すでに 1 年以上ライブを実行しています
  • 偽/操作されたバックテストはありません



ライブ結果 (低リスク):   https://www.mql5.com/en/signals/1502590

EA のセットアップ:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/753391


インテリジェントな機械学習:

Luna AI Pro は、機械学習アルゴリズムの力を利用して、膨大な量の過去およびリアルタイムの市場データを分析します。 これにより、ロボットは適応して進化し、市場の状況、トレンド、パターンの変化に基づいて取引の意思決定を継続的に改善することができます。 時代の先を行き、儲かるチャンスを簡単に活用しましょう。


予測分析:

当社の取引ロボットは、市場の動きを正確に予測するために高度な予測分析を採用しています。

Luna AI Pro は複数の指標とテクニカル パターンを分析することで予測シグナルを提供し、市場の一歩先を行くことができます。


カスタマイズ可能な戦略 :

Luna AI Pro を使用すると、完全にコントロールできます。 直感的なインターフェイスを使用して、好みやリスク許容度に合わせて取引戦略を調整します。 


危機管理：

Luna AI Pro の高度なリスク管理ツールで資本を保護します。 ストップロスとテイクプロフィットのレベルを設定して、損失を自動的に制限し、利益を確保します。 当社のロボットは市場の状況を常に監視し、それに応じて取引戦略を調整し、潜在的なリスクを軽減し、投資を保護します。 EA は、ニュース フィルター、スプレッド フィルター、取引相関フィルター、ロールオーバー フィルター、スワップ フィルターなどのさまざまな安全機能も使用します。


バックテストの方法:

MT4 の場合は、最適化されたペアごとに M5 タイムフレームでバックテストを実行します。 MT5 の場合は、EURUSD M5 でバックテストを実行し、EA の設定で OneChartSetup を有効にします。


ライブを実行する方法:

まず、次の 2 つの URL を MT4/MT5 の設定 ([ツール] -> [オプション] -> [エキスパートアドバイザー] -> [許可された URL]) に追加してください。

  https://www.worldtimeserver.com/ (スペースを削除してください!)

  https://nfs .faireconomy.media/    (スペースを削除してください!)

次に、EURUSD M5 チャートで EA を実行し、EA の設定で OneChartSetup を有効にするだけです。 ロットサイズを設定します。


すべての EA の機能と設定を完全に理解するには、 ここで完全な説明をお読みください。


レビュー 3
Philippe Gerard De Paix De Coeur
1218
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.07.24 14:16 
 

Note en attente de resultats. Acheté ce jour et installé sur deux de mes comptes. Il me manquait un bon EA de nuit. Au vu des backtests, j'ai qu'une hâte, le voir fonctionner et devenir aussi rentable que les backtests. Je mettrais à jour d'ici un mois mon évaluation. Mais en attendant je mets 5 etoiles par rapport au produit proposé et au détail de la configuration.

gregorv333
167
gregorv333 2024.04.23 07:38 
 

This EA performed very good in the last 6 months, as I started to use it on live account. However the swap costs increased since a few weeks and the EA created less trades. Lets say many possible trades have been skiped due to the swap filter, which is optional available in this EA and I use it to avoid closures with loss due to high swap costs, especially on the triple swap day. So the perfomance declined in the last weeks, but still positive.

Boris Smirnov
207
Boris Smirnov 2023.12.12 07:13 
 

This is not the first advisor that I purchased from this developer. According to backtests it does not match, the error is very large. I disabled it because it doesn't match my goals.

