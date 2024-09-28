The Infinity EA MT5

3.8

ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー

Infinity EA は、GBPUSD、XAUUSD、AUDCAD 向けに設計された高度なトレーディング エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的なトレーディング エクスペリエンスを卓越したものにします。

特徴

  • Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。
  • EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。
  • Infinity EA は機械学習を使用して市場データから継続的に学習します。
  • リスク管理は Infinity EA の中核であり、資本を保護して利益を固定する固定ストップ ロスやテイク プロフィット設定などの機能を備えています。
  • EA は、高品質の取引エントリを識別するために高度なローソク足分析も実行します。
  • Infinity EA はプロップファームと完全に互換性があります。

プロモーション価格: 5 個購入まで $599 | 次回価格: $799 | 最終価格: $2999

推奨事項

  • 初期資本金：700ドル。
  • 時間枠: 任意。
  • 推奨通貨ペア: XAUUSD (ゴールド)、GBPUSD、AUDCAD。
  • ブローカー: Tickmill、ICMarkets、RoboForex、FPMarkets などのスプレッドが低い推奨ブローカー。
  • VPS: 中断のない取引のために、VPS の使用をお勧めします。
  • 設定: 使いやすさを考慮して事前に最適化されており、追加の設定は必要ありません。プラグ アンド プレイですぐに使用できます。

開発者について

私は、外国為替および金取引で 10 年以上の経験があり、あらゆるレベルのトレーダーの取引プロセスを自動化するエキスパート アドバイザーの開発にキャリアを捧げてきました。私の目標は、効率的で安全、そして一貫して利益を生む取引ソリューションを作成することです。

リスク警告 - 外国為替市場での取引には大きなリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。Infinity EA の過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。関連するリスクを十分に理解し、失っても大丈夫な資金のみで取引するようにしてください。

レビュー 61
Martin Prokeš
201
Martin Prokeš 2025.11.26 10:22 
 

I am really surprised by the success rate of the trades. I am currently working with the developer to increase the position size, but it seems that after two weeks of operation on gold there are only successful trades, both long and short, which is fascinating to me. The great thing is that TP/SL are always set. So it seems that the EA really only starts when there is a very high probability of a short-term trend continuing. It doesn't start often, it takes patience. But if you persevere, the results come.

Yanto Saputra
59
Yanto Saputra 2025.11.14 01:31 
 

This EA is............AWESOME.. Till now this is the best EA that I ever used...

chinmaythakur
19
chinmaythakur 2025.11.02 20:58 
 

Have been using this EA for some time now and it has shown good consistency and takes good trades after analyzing the market. if the conditions are not good it will also consider that to avoid any losses due to low probability as well. so far so good, excited to see how it goes in the long term.

Martin Prokeš
201
Martin Prokeš 2025.11.26 10:22 
 

I am really surprised by the success rate of the trades. I am currently working with the developer to increase the position size, but it seems that after two weeks of operation on gold there are only successful trades, both long and short, which is fascinating to me. The great thing is that TP/SL are always set. So it seems that the EA really only starts when there is a very high probability of a short-term trend continuing. It doesn't start often, it takes patience. But if you persevere, the results come.

luam Silva
43
luam Silva 2025.11.25 15:15 
 

Attention everyone. Do not believe any of this seller's robots, because I bought the same ones and I have over 10 years of experience in the market, I understand and know very well what I'm talking about. This seller manipulates the backtests of his robots, thus attracting investors. After your purchase, he gives a series of excuses about incorrect configuration or that he updated and removed possible errors from the robot... Don't believe him. He refused to return my money and even says that I have no guarantee whatsoever, that the purchase is my responsibility. I was deceived by a promise based on totally manipulated backtests. Don't fall for the same scam I did.

Abhimanyu Hans
32037
開発者からの返信 Abhimanyu Hans 2025.11.27 17:48
Thank you for your valuable feedback, let me address everything one by one which will provide clarity about your MISLEADING review. You purchased the EA on 21 November 2025, then there was Saturday and Sunday and the market was closed, then on 25 November 2025 you made this false review, saying the EA does not work. But the reality here, you did not even used the EA for once which is a clear evidence that your review is totally false and misleading. And clearly no backtests were manipulated because it is impossible to do so as the mql5 software itself does check the working strictly so the manipulation thing you are saying cannot even possible which denies your false claiming that you know everything about everything. last but not the least, when a new version comes and if you compare backtest results with old version, obviously a kid knows that it won't match, because now you are testing the new version. So from all this I can clearly say that, you bought the EA, you want me to send you money and you keep the EA also, so that's the scam may be you are doing here. I even tried to provide you best support possible and when it started working on your account finally on Wednesday which was 26 November 2025 you had a profitable trade as well, so basically how come it is possible to judge an EA without even using it, and that clears everything. Now in the last, I am providing evidence regarding your purchase date, so that people can see a clearly picture, not something misleading you are trying to portray here. I stand behind my work, my support, and the EA’s real-world performance, and I welcome anyone to test the EA themselves, just like many satisfied clients already have. Purchase Date Proof: https://www.mql5.com/en/market/product/122482/comments/page14#comment_58609748
Yanto Saputra
59
Yanto Saputra 2025.11.14 01:31 
 

This EA is............AWESOME.. Till now this is the best EA that I ever used...

chinmaythakur
19
chinmaythakur 2025.11.02 20:58 
 

Have been using this EA for some time now and it has shown good consistency and takes good trades after analyzing the market. if the conditions are not good it will also consider that to avoid any losses due to low probability as well. so far so good, excited to see how it goes in the long term.

Abdul Bakhrani
72
Abdul Bakhrani 2025.09.29 17:10 
 

One of the most stable EA I have used, very consistent and profitable.

I Komang Bayu Antara
732
I Komang Bayu Antara 2025.09.24 15:23 
 

Good EA

Wachira Apicho
50
Wachira Apicho 2025.09.20 12:50 
 

I've been using The Infinity EA for a while now. It's very good and smart, and stable over the long term. If you're looking for an EA, I highly recommend The Infinity EA.

fralba
532
fralba 2025.09.11 23:27 
 

Been using this EA since mid March 2025. At first, I left the standard inputs and it had a huge loss on Gold. After that, I switched to much more conservative settings (low to zero risk on the 3 pairs) . On an initial balance of $500 on a real account, it has produced earnings of $171 to date, which is 34% in 6 months.

Seckin Güler
44
Seckin Güler 2025.09.08 12:06 
 

I use the EA since a few weeks. The first day´s it open no trades, after then i have every day 2 Gold trades and they are allways good. I use it only for Gold, because theier are the biggest movents. The profits came step by step.

Nasser MAGANA
23
Nasser MAGANA 2025.08.03 06:33 
 

I had some issues with this bot at first and thought it didn’t work. I was furious because I believed I had lost my money after purchasing it. However, the developers explained to me how to adjust the settings according to my account balance, and now it’s working.

Roman Gonzalez
27
Roman Gonzalez 2025.08.03 01:13 
 

The advisor is very good. Support is provided for a long time. Which greatly simplifies the convenience of use. I am happy with my purchase. It is a pity that I have to sell. I urgently need money.

TDPD11
51
TDPD11 2025.06.04 07:47 
 

We are very satisfied with the Infinity EA. The results it’s delivering are excellent, with a consistent and well-structured trading logic. You can clearly see the experience and effort behind its development. We also truly appreciate Mr. Abhimanyu’s support — always attentive and willing to help with any questions. Without a doubt, we recommend this EA to anyone looking for a reliable and well-designed trading tool. Thank you for this great work!

Andy Wong
153
Andy Wong 2025.04.01 01:26 
 

It is a scam don't buy this bot. No live Signal.

Abhimanyu Hans
32037
開発者からの返信 Abhimanyu Hans 2025.04.02 05:45
It’s unfortunate that you left this misleading review without understanding the full picture. First, Infinity EA is NOT a scam—it’s a high-accuracy AI-based scalper with a proven track record. We temporarily removed the live signal because many traders started copying the trades instead of purchasing the EA, which affected performance. However, removing a signal does NOT mean the EA doesn’t work—that assumption is completely false. Moreover, you never reached out for support, and it’s evident that you’re not following the installation guide properly. We provide clear step-by-step instructions and even offer free setup assistance to ensure that the EA runs optimally. Hundreds of traders have successfully installed and profited from Infinity EA because they followed the right process. If you genuinely wanted results, you would have contacted us instead of jumping to false conclusions. Serious traders who take the time to install and use Infinity EA correctly are seeing real profits—and those are the ones who understand its value. Instead of spreading misinformation, I encourage you to reach out so we can guide you properly. Infinity EA is a premium product, and its success speaks for itself.
Sujit Kumar Patel
360
Sujit Kumar Patel 2025.02.27 08:37 
 

I must say, this "The Infinity EA" is the BEST EA I have ever used. I tried a lot of EAs before using "The Infinity EA", none of them were succeeded to provide me desired result. After I started using this "The Infinity EA", it started providing me best results. Using this "The Infinity EA" I have passed 2 phase challenges of a prop firm account as well in 3 weeks. Excellent EA. Just plug it, configure it and leave it, The EA will do it's work making you consistent profits. THANKS a TON to the developer. Great work.

Laurent, Ludov Lauze
199
Laurent, Ludov Lauze 2025.02.26 16:37 
 

the robot gives good results. After several weeks in demo, it is currently on a live account and everything is going well. Support is also responsive and provides help if needed

abdourahman6
23
abdourahman6 2025.02.16 15:28 
 

Salve ho acquistato il Software e l’ho Testato in demo live e si è comportato molto bene quindi ho deciso di usare i miei soldi reali e ho ottenuto un rendimento ottimo ho ascoltato il programmatore di questo software che mi ha consigliato i settaggi bassi ma sicuri con un totale di 24 operazioni in positivo e quattro in negativo nell’arco di un mese se dovrò modificare questa recensione lo farò senz’altro ma per il momento sta andando tutto bene grazie

Nitin Sharma
136
Nitin Sharma 2025.02.16 13:57 
 

I recently purchased this bot, and I must say, the seller is very responsive and professional. The bot has well-defined strategies, and with proper risk management, it can perform well. Like any trading system, there will be periods of drawdown, especially in volatile markets like XAUUSD, but that’s part of trading. Abhimanyu, already advised me to keep the settings at the lowest risk in starting. And I hope he suggests everyone to do the same. This is not like you invest your entire capital on a bot despite whatever the financial safety and security it offers. Monitoring is required periodically. I don't know why people put negative comments for anybody's work. That was too because of an unexpected drawdown move in gold. Instead of relying solely on past results, I believe in monitoring and optimizing settings according to market conditions. The key is patience and discipline. If you expect a 100% win rate, no bot can guarantee that, but this one has the potential with the right approach. Looking forward to long-term performance. Thanks to the seller for continuous support!

Leo
76
Leo 2025.02.12 19:00 
 

I've given this EA a fair chance, but unfortunately, its approach to trading is deeply flawed. While it does make money in certain conditions, it relies heavily on averaging out positions and waiting for the market to eventually turn in its favor. This lack of structured risk management is alarming, as it exposes accounts to massive drawdowns while only securing marginal profits when trades finally close.

In my case, the EA opened two 0.08 lot positions, resulting in a total exposure of 0.16 lots, and then let them drift 400 pips against me with no stop loss or hedge. This kind of strategy is a ticking time bomb. Another 100 pips, and my account would have been completely wiped out. Even if the market somehow recovers and the EA closes positions after weeks, I wouldn’t trust it again.

The biggest issue is the absence of any real risk management framework. There’s no systematic way to limit losses, and it simply assumes the market will eventually return to the entry price. This is not a viable strategy, especially when real money is at stake. Hans keeps insisting that users are taking high risks, but under no reasonable trading system should a 400-pip drawdown be acceptable without an exit plan.

I regret leaving positive reviews for this EA before experiencing how reckless its trade management really is. If you care about capital preservation and sustainable trading, I strongly advise against using this EA.

surachai srirungrueang
26
surachai srirungrueang 2025.02.12 16:56 
 

Hello, in two days it will be 1 month. I invested 2000$. Now the profit is about 10% and I set the risk to be low as the creator of the program recommends. I feel like I can make a profit with low risk. And I really like it. I think in the next month the number of lots will be increased to 0.04. Let's wait and see in the next month. Thanks to the creator of AI. This one came up.

PROTRADER
49
PROTRADER 2025.02.12 05:18 
 

I really don't know why people said it's doesn't working , but for me work perfectly. It's all about risk management and patience.

1234
