The Infinity EA MT5
- エキスパート
- Abhimanyu Hans
- バージョン: 1.44
- アップデート済み: 5 12月 2025
- アクティベーション: 12
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー
Infinity EA は、GBPUSD、XAUUSD、AUDCAD 向けに設計された高度なトレーディング エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的なトレーディング エクスペリエンスを卓越したものにします。
特徴
- Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。
- EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。
- Infinity EA は機械学習を使用して市場データから継続的に学習します。
- リスク管理は Infinity EA の中核であり、資本を保護して利益を固定する固定ストップ ロスやテイク プロフィット設定などの機能を備えています。
- EA は、高品質の取引エントリを識別するために高度なローソク足分析も実行します。
- Infinity EA はプロップファームと完全に互換性があります。
プロモーション価格: 5 個購入まで $599 | 次回価格: $799 | 最終価格: $2999
推奨事項
- 初期資本金：700ドル。
- 時間枠: 任意。
- 推奨通貨ペア: XAUUSD (ゴールド)、GBPUSD、AUDCAD。
- ブローカー: Tickmill、ICMarkets、RoboForex、FPMarkets などのスプレッドが低い推奨ブローカー。
- VPS: 中断のない取引のために、VPS の使用をお勧めします。
- 設定: 使いやすさを考慮して事前に最適化されており、追加の設定は必要ありません。プラグ アンド プレイですぐに使用できます。
開発者について
私は、外国為替および金取引で 10 年以上の経験があり、あらゆるレベルのトレーダーの取引プロセスを自動化するエキスパート アドバイザーの開発にキャリアを捧げてきました。私の目標は、効率的で安全、そして一貫して利益を生む取引ソリューションを作成することです。
リスク警告 - 外国為替市場での取引には大きなリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。Infinity EA の過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。関連するリスクを十分に理解し、失っても大丈夫な資金のみで取引するようにしてください。
I am really surprised by the success rate of the trades. I am currently working with the developer to increase the position size, but it seems that after two weeks of operation on gold there are only successful trades, both long and short, which is fascinating to me. The great thing is that TP/SL are always set. So it seems that the EA really only starts when there is a very high probability of a short-term trend continuing. It doesn't start often, it takes patience. But if you persevere, the results come.