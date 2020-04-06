CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakevenは、2025年12月8日までプロモーション価格にて販売開始いたします。





このエキスパートアドバイザーはあらゆる資産に対応し、汎用性も備えています。





マルチアセットスキャルパーEAは、MetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたプロフェッショナルな自動取引システムで、複数の資産で同時にスキャルピング取引を行うように設計されています。バージョン8.2では、トリプルコンファームと統合リスク管理機能を備えたマルチタイムフレーム技術が採用されています。





テクニカルアーキテクチャ

1. インテリジェントシグナルシステム

マルチタイムフレーム計算：トリプル分析（操作、高速および低速コンファーム）





投票システム：調整可能なウェイトを備えた3つの主要指標（EMA、MACD、RSI）





リスクモード：感応度に影響を与える5段階（超アグレッシブ→超保守）





2. 高度なリスク管理

ハイブリッドロット計算：固定またはリスクベース（USD）





Infinite Breakeven：pipsではなくドル単位のプログレッシブシステム。規定の利益に達するとSLは0になります。利益が2倍になると規定値まで上がり、以下同様に続きます。





証拠金保護：「証拠金不足」エラーを積極的に防止します。





階層的制限：日次、全体、ドローダウン制限。





3. ポジション管理

マルチアセット：最大14銘柄の同時取引。





完全保護：凍結レベル、ブローカー制限、価格検証。





緊急閉鎖：危機的状況における優先システム。