Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。



2018年以来、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！

約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。

Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。

Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。

実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう!



Remstoneを選ぶ理由

高度な市場適応性: さまざまな資産や経済ニュースを処理して、トレンドになる可能性のある資産を適切なタイミングでピックアップします。

さまざまな資産や経済ニュースを処理して、トレンドになる可能性のある資産を適切なタイミングでピックアップします。 カスタマイズ可能な戦略: 独自の目標に合わせて入力パラメータを調整します。

独自の目標に合わせて入力パラメータを調整します。 簡単なリスク管理： 取引ごとのリスク率を簡単に選択するだけで、複雑な計算はすべて自動で行われ、元本保全を最優先します。口座のベース通貨、取引資産、ストップロス幅を分析し、リスク率に応じたロットサイズを算出します。

取引ごとのリスク率を簡単に選択するだけで、複雑な計算はすべて自動で行われ、元本保全を最優先します。口座のベース通貨、取引資産、ストップロス幅を分析し、リスク率に応じたロットサイズを算出します。 ユーザーフレンドリー: 初心者とプロの両方にとって直感的なインターフェース。

初心者とプロの両方にとって直感的なインターフェース。 認定されたパフォーマンス:長年にわたるバックテストとライブ結果によってサポートされています。





レムストーンの哲学 トレンド追従は、研究者によって、過去 2 世紀の金融における最大の統計的異常であると説明されています。 トレンドフォローが今後も利益を生み続けるかどうかを証明しようとするのではなく、私たちはこれを事実として評価し、その仮定に基づいてあらゆる決定を下します。 初心者もプロも負けるのが怖い。プロは初心者のバイアスを利用して利益を得る。

初心者 プロフェッショナル 勝率は60%以上、 マイナス月はないが報酬/リスク比は悪い 勝率は60%未満、マイナスの月だが、リワード/リスク比は良好 損失はそのまま（ストップロスなし）で、利益は制限する（テイクプロフィット） 利益は伸ばし（テイクプロフィットなし）、損失は抑える（ストップロス） 小さな利益はたくさんあり、大きな 損失は ほとんどありません （平均勝利 < 平均敗北） 小さな 損失 がたくさん 大きな利益はほとんどない（平均勝ち＞平均負け） トレンドに逆らって取引する（安値で買い、高値で売る） トレンドに従う （高値で買い、安値で売る） 負の強化（ 負けている 間にリスクを追加し、アカウント全体を危険にさらす） 正の強化（収益を上げながらリスクを追加し、利益のみを危険にさらす） リスクが高いため、ドローダウンの回復は遅くなる リスクが低いため 、ドローダウンの回復が早い エクイティカーブ（実行ポジションあり）はバランスより下になることが多い エクイティカーブ （実行ポジションあり）は残高を上回ることが多い 再現 不可能な感情に基づく手動決定 感情に左右されない、より 再現性の 高い自動化された意思決定 有効なシグナルがないまま1日に何度も取引が行われる 重要なシグナルが出るまでは、取引のない週は普通である

過去を考慮して決定を下す 将来を考慮して決定を下す

毎月、小規模な短期的な戦いの 90% に勝っても戦争に負けるのと、負けた月があっても取引の 30% しか勝てなくても、何年にもわたってポートフォリオを着実に成長させるのと、どちらを選びますか?

この表は直感に反しますが、利益を上げるトレーダーの行動を理解する上で非常に重要な情報が含まれています。何十年も利益を上げ続けることを考えれば、人間の心理とその認知バイアスだけが変わらないと言えるでしょう。

レムストーンのポートフォリオ



本日、Remstone を共有することで、あらゆるトレーダーが機関投資家が使用する、時代を超越した収益性の高い多様化されたポートフォリオに投資できるようになります。

Remstone は、完全なポートフォリオを備えたマルチ通貨エキスパートアドバイザーです。

金属： 金、銀

金、銀 暗号通貨: BTCUSD、ETHUSD 、SOLUSD





リムストーンの利点

この戦略は汎用性が高いため、堅牢です。すべての主要資産で機能するため、ある日突然期限切れになることは考えにくいです。私たちは純粋なトレンドフォロワーです。大きな価格変動を可能な限り捉えるため、トレンドに逆らってエントリーしたり、エグジットしたりすることはありません。