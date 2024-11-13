Remstone
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。
Live: Remstone Club ICMarkets Darwinex
2018年以来、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！
約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。
Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。
Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。
実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう!
Remstoneを選ぶ理由
- 高度な市場適応性:さまざまな資産や経済ニュースを処理して、トレンドになる可能性のある資産を適切なタイミングでピックアップします。
- カスタマイズ可能な戦略:独自の目標に合わせて入力パラメータを調整します。
- 簡単なリスク管理：取引ごとのリスク率を簡単に選択するだけで、複雑な計算はすべて自動で行われ、元本保全を最優先します。口座のベース通貨、取引資産、ストップロス幅を分析し、リスク率に応じたロットサイズを算出します。
- ユーザーフレンドリー:初心者とプロの両方にとって直感的なインターフェース。
- 認定されたパフォーマンス:長年にわたるバックテストとライブ結果によってサポートされています。
レムストーンの哲学
トレンド追従は、研究者によって、過去 2 世紀の金融における最大の統計的異常であると説明されています。
トレンドフォローが今後も利益を生み続けるかどうかを証明しようとするのではなく、私たちはこれを事実として評価し、その仮定に基づいてあらゆる決定を下します。
初心者もプロも負けるのが怖い。プロは初心者のバイアスを利用して利益を得る。
|初心者
|プロフェッショナル
|勝率は60%以上、マイナス月はないが報酬/リスク比は悪い
|勝率は60%未満、マイナスの月だが、リワード/リスク比は良好
|損失はそのまま（ストップロスなし）で、利益は制限する（テイクプロフィット）
|利益は伸ばし（テイクプロフィットなし）、損失は抑える（ストップロス）
|小さな利益はたくさんあり、大きな損失はほとんどありません （平均勝利 < 平均敗北）
|小さな損失がたくさん 大きな利益はほとんどない（平均勝ち＞平均負け）
|トレンドに逆らって取引する（安値で買い、高値で売る）
|トレンドに従う（高値で買い、安値で売る）
|負の強化（負けている間にリスクを追加し、アカウント全体を危険にさらす）
|正の強化（収益を上げながらリスクを追加し、利益のみを危険にさらす）
|リスクが高いため、ドローダウンの回復は遅くなる
|リスクが低いため、ドローダウンの回復が早い
|エクイティカーブ（実行ポジションあり）はバランスより下になることが多い
|エクイティカーブ（実行ポジションあり）は残高を上回ることが多い
|再現不可能な感情に基づく手動決定
|感情に左右されない、より再現性の高い自動化された意思決定
|有効なシグナルがないまま1日に何度も取引が行われる
|重要なシグナルが出るまでは、取引のない週は普通である
|過去を考慮して決定を下す
|将来を考慮して決定を下す
この表は直感に反しますが、利益を上げるトレーダーの行動を理解する上で非常に重要な情報が含まれています。何十年も利益を上げ続けることを考えれば、人間の心理とその認知バイアスだけが変わらないと言えるでしょう。
レムストーンのポートフォリオ
本日、Remstone を共有することで、あらゆるトレーダーが機関投資家が使用する、時代を超越した収益性の高い多様化されたポートフォリオに投資できるようになります。
Remstone は、完全なポートフォリオを備えたマルチ通貨エキスパートアドバイザーです。
- 金属：金、銀
- 暗号通貨: BTCUSD、ETHUSD、SOLUSD
リムストーンの利点この戦略は汎用性が高いため、堅牢です。すべての主要資産で機能するため、ある日突然期限切れになることは考えにくいです。私たちは純粋なトレンドフォロワーです。大きな価格変動を可能な限り捉えるため、トレンドに逆らってエントリーしたり、エグジットしたりすることはありません。
大きな値動きは稀なので、頻繁に取引はしません。しかし、非常にタイトなストップロスで、正確に取引します。これがプロのやり方です。
EAは初心者にもプロのトレーダーにも適しています。ヘッジファンドもお客様にご利用いただいています。
今後のすべての改善はこのエキスパート アドバイザーから得られます。
保有期間が長いため、当社の専門家はどのブローカーとも連携できます。
推奨事項:
- 通貨ペア: EURUSD
- 時間枠: H1
- 最低入金額：500ドル
- 口座の種類: ヘッジ
- 優れたECNブローカー：私のMQL5プロファイルを確認してください
- 低レイテンシVPS：私のMQL5プロファイルを確認してください
免責事項:
我观察这个 EA 很久了，它在一个大账户上能够实现稳定的盈利，这是一件特别不容易的事情。 虽然 Remy 之前有个坏习惯，他会手动关闭一些订单，导致 EA 的实时信号没有 100% 的算法交易，这透露出他对自己的 EA 没有 100% 的信心。但幸好他改正了这个错误，EA 后续在 100% 算法交易的情况下仍然能够稳健地盈利，至少在另外两个实时信号上是这么显示的。 我终于还是在价格上涨到 $2500 前入手了这个 EA，期待它之后的表现，我后续也会根据 EA 的实际表现来更新我的评论和评分。