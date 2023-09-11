発売プロモーション: 990 ドルではなく 34 9 ドルのみ!

STABILITY PRO へようこそ : 市場で最も先進的で安定した低リスクのグリッド システムの 1 つです。

この EA は、使用する外国為替ペアの利用可能な全履歴に対してストレス テストが行​​われています。

以下のスクリーンショットでわかるように、これらのストレス テスト中、EA は 2007 年から今日まで毎月利益を上げていました。

EA は高度な SVG アルゴリズム (スマート バリアブル グリッド) を使用しており、固定距離でのグリッド取引を追加しませんが、市場の動きを分析してグリッドの位置を決定します。

私はこの EA で良好なリスク/報酬比と強力な回復係数を得るために多大な努力を払ってきました。 したがって、リスクとドローダウンを制御する複数の方法があり、EA は潜在的な損失から迅速に回復します。

アカウントのクラッシュを防ぐために、各グリッドに「最悪のシナリオ」の SL を配置する方法が複数あります。 過去の最大ドローダウンに基づいた SL から、大きな損失を防ぐためのよりタイトな SL まで多岐にわたります。 これらは、市場に出ているほとんどの EA が経験する高額な株式ドローダウンやアカウントの暴落を防ぐための、単なる「最悪のシナリオ」SL です。

すべてのモードがうまく機能しますが、最も快適に感じるモードを選択できます。





特徴：

非常に使いやすいEAです。 設定ファイルや特別な設定は必要ありません

グリッド取引に最適な 3 つのペアで取引: AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD

リスクを判断し損失を制限する複数の方法

正しく使用すれば極めて高い成長の可能性

最低残高要件: 200 ドルですが、500 ドル以上が推奨されます。

レバレッジ：1/100以上を推奨。 1:30でも可能ですが、低リスク設定でのみ可能です

あらゆるブローカーで動作し（MT5 のヘッジ）、スプレッドやスリッページの影響を受けません。

ブローカーのサフィックスに自動的に調整します (例: EURUSD.ecn など)。



ライブアカウントで EA を実行する方法: まず、この URL を MT4/MT5 エキスパートアドバイザー設定の「許可された URL」に追加します -> https://www. worldtimeserver.com/ (スペースはすべて削除してください!)

worldtimeserver.com/ (スペースはすべて削除してください!) EURUSD M5 チャートを開く

EAをチャートにアタッチし、設定で「onechartsetup」を有効にします

リスク設定と安全設定を選択します (以下で説明します)。

始める！

バックテスト: バックテストはMT5で実行することをお勧めします。 (履歴データの品質を高めるには、MT5 で Alpari ブローカーを使用することをお勧めします。デモ口座を使用できます。最も信頼できる履歴データがいくつかあります) また、MT5 では 1 つのテストですべてのペアを一緒に実行できるため、自動ロットサイズを使用するとポートフォリオの結果をより適切に確認できます。 EURUSD M5 でテストを実行します (OneChartSetup を使用する場合)

EA はすべてのティックではなくローソク足の始値のみを使用するため、品質には「1 分 OHLC」を使用できます。

パラメータで OneChartSetup を有効にします

個々のペア (OneChartSetup なし) をバックテストする場合、M1 タイムフレームと「始値のみ」を使用して 3 つのペアの 1 つを実行できます。

EA は AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD 以外のペアをサポートしていないことに注意してください。 この3つだけを使うのがオススメです！

リスク設定を設定します (さまざまなリスクについては以下を参照)

MT4 の場合: すべてのペアを個別に実行します (MT4 バックテストでは機能しないため、OneChartSetup は実行しません)。 最も信頼性の高いバックテスト結果を得るには、ティックごとに実行するか、TDS2 を使用することをお勧めします。 バックテストで問題が発生した場合、または結果が私の結果と一致しない場合は、問題を解決させていただきますので、プライベート メッセージで私にご連絡ください。

パラメータの概要: ShowInfoPanel: チャート上の情報パネルを有効にし、取引データと損益を表示します。

情報パネルの調整: さまざまな画面解像度に合わせて情報パネルのサイズを調整します。

バックテスト中に情報パネルを更新: バックテストで情報パネルを有効にします (低速)

コメント: 取引に対するコメント

MagicNumber: すべての取引に使用されるマジックナンバー

OneChartSetup: OneChartSetup を有効化します (単一のチャートからすべてのペアを実行します)

OneChartSetup_Pairs: 実行するペア

EnableBuyTrades: 買い取引を許可します

EnableSellTrades: 売り取引を許可します

最大スプレッド許可: 最初の取引で許可される最大スプレッド

仮想 TP を使用する: ハード TP を無効にし、仮想テイクプロフィットで終了します。

ストップロス距離: 取引のストップロスのサイズ (最大 DD 損失があるため、実際には決済には使用されません)

Safety SL: ここでは、より大きな損失を防ぐために、EA が損失時にグリッドに近づくべき DD を設定できます。 「歴史的Max DD」は2007年から2023年の期間に基づいています。

通貨での最大許容 DD (0.01 ロットごと): 安全性 SL を「手動最大 DD」に選択した場合、ここで値を設定できます。 0.01ロットに基づいており、実行中のロットサイズに自動的に調整されます。

最大許容 DD (%): ここでは、最大許容 DD をアカウント残高または資本の % で設定できます。

計算には EA のドローダウンのみを使用します。複数の EA を実行する場合は、これを有効にすることをお勧めします。

AutoLotMode: ここで、EA がロットサイズを計算する方法を選択できます。 「スタートロット」とは、固定のロットサイズを意味します。 他のオプションはアカウントサイズに基づきます

スタートロット: 固定ロットサイズ サイズを設定します。

自動ロットサイズ リスク値: ここで、ロットサイズをどの程度積極的に設定するかを設定できます。 値「5」は中リスクです。 値「10」は非常に高いリスクです。 値「1」は最も低いリスクです。

自動ロットサイズ計算のバランス選択: すべてのロットサイズ計算に「バランス」または「エクイティ」を使用します。

OnlyUp: 損失後にロットサイズが減少するのを防ぎます

MaxLotsBroker: ブローカーの最大許容ロットサイズを設定します (最初の取引の最大ロットサイズを計算するため)





