ライブ結果:

https://www.mql5.com/en/signals/1836525





外国為替取引ロボットの最新製品である Apex Trader を紹介します。

エキスパートアドバイザーの作成における長年の経験を使用して開発された Apex Trader は、外国為替市場向けの強力な取引ツールです。

開発者として、私はこのロボットの研究と作成に多くの時間とリソースを費やしてきました。

Apex Trader があらゆる市場状況に適応できるようにするために、平均回帰やトレンドフォローなど、さまざまな戦略を使用してきました。

その結果、最も困難な市場条件にも対応できるロボットが誕生しました。





Apex Trader は、AUDCAD、AUDNZD、および NZDCAD の通貨ペアの取引を専門としており、テイクプロフィット レベルが可変のスマート グリッド システムを利用しています。

ロボットはまた、通常はグリッドシステムのリスクであるアカウントの爆破を防ぐための安全対策を備えており、あらゆるレベルのトレーダーに適した選択肢となっています.

スマート グリッド システムにより、Apex Trader は複数のポジションを開くことができ、トレンドから利益を得る可能性が高まります。

また、市場の状況に適応するテイク プロフィット レベルのスマートな管理も使用します。

これにより、お金を失うリスクを最小限に抑えながら、潜在的な利益を確保することができます。

また、グリッドが大きくなり、リスクが増加すると、グリッドが正常に閉じられたときに潜在的な報酬がはるかに高くなることも意味します。

そのため、潜在的な報酬に対してリスクが非常に高い通常のグリッド システムとは異なり、Apex Trader では、 リスクが増加すると、潜在的な報酬も大幅に増加します。

これにより、グリッド システムの長期的な持続可能性がはるかに高くなります。





ライブ取引またはバックテストのために EA を実行する方法:

バックテストの場合は、AUDCAD、AUDNZD、または NZDCAD M15 で実行し、ここから入手できる 5 つの利用可能なプリセットのいずれかで EA を実行します 。 ただし、バックテスト用に OneChartSetup を無効にします。

ライブ取引の場合、OneChartSetup を使用し、1 つの EURUSD M15 チャートを実行して、1 つのチャートからすべての最適化されたペアを自動的に実行することをお勧めします。

この EA は 2020 ～ 2023 年の期間に最適化されていますが、2016 ～ 2020 年の期間についてもサンプル外のテストが確認されています。

マニュアルをお読みください





リスクの設定に関する重要な情報:

2000$ 未満のアカウント -> 「超保守的なグリッド セット」を使用、LotsizeStep=2000 以上



2000$ から 5000$ の口座残高 -> 「保守的なグリッド」セットを使用、LotsizeStep = 3000 以上

5000$ から 15000$ の口座残高 -> 「高架グリッド」セットを使用、LotsizeStep = 4000 以上

口座残高が 15000$ より大きい -> 「最適なグリッド」セットを使用、LotsizeStep = 15000 以上

極端なセットアップ (5,000 以上のアカウント): 取引よりもギャンブルが好きで、極端な結果を目指している -> LotsizeStep=5000 の「最適なグリッド」セットを使用

ライブアカウントにセットアップを適用する前に、セットアップのバックテストを実行することをお勧めします。



