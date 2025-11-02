META i7

META i7は、2つの強力で協調的なニューラルネットワークを基盤とした、完全自動型エキスパートアドバイザー（EA）です。これらのネットワークはリアルタイムで連携し、
取引判断を生成・評価し、継続的に最適化します。2つのニューラルネットワークは内部のMETAレイヤーを通じて処理・分析されます。
これはEAに完全統合されたインターフェースであり、各ネットワークの出力を統合し、最終的で一貫した取引判断を導き出します。
EAは各トレードから積極的に学習し、利益と損失の両方を意思決定プロセスに直接反映します。
この学習プロセスは明確に確認でき、時間の経過とともにトレードスタイルが大幅に改善され、EAは繰り返される市場状況により正確に反応するようになります。
現在の市場環境に動的に適応し、過去のエラーを繰り返さないように設計されています。

なぜバックテストで損失が見られないのか：

META i7は、広範なビッグデータ分析と過去の取引パフォーマンスデータに基づく、高度でデータ駆動型の学習システムを採用しています。
各トランザクションはリアルタイムで定量的に評価され、効率および文脈パラメータに基づいて分類され、内部の経験データベースに保存されます。
ライブ取引中に利益または損失が発生すると、対応する意思決定モデルが自動的に再キャリブレーションされ、最適化された 行動パターンに置き換えられます。
これはシステムの適応型 自己学習メカニズムを継続的に強化・改善するプロセスです。

つまり：
本システムには、過去の誤りから学び、それを繰り返さない適応的メモリメカニズムが備わっています。
過去のパターンや意思決定構造を分析し、内部のコンテキストメモリに統合して、将来の取引判断を最適化します。
これにより、パフォーマンスは継続的に向上し、ますます安定的かつ精密なトレード挙動を実現します。


META i7を使えば、単に反応するだけでなく、先を読み、判断し、進化し続けるEAを体感できます。

価格  = 417$
シンボル = XAUUSD
時間足 = M15
最低資金 = 300$
対応ブローカー = すべて
シグナル = METAi7
Tech Ref. = ブログ

+ エラーから自動的に学習
+ リアルタイムで接続された2つのニューラルネットワーク
+ 統合AIインターフェース
+ PMPR、AEB、STCMロジック
価格は購入アクティビティに基づいて自動的に調整されます。


さらに、このEAは複数の実証済み戦略を1つのインテリジェントシステムに統合しています。 META i7はインテリジェントトレーディングの進化形です。
META i7は、相互に連携する3つの特別設計された戦略モジュールを統合し、組み合わせることで最大の効果を発揮します：

    (1) Predictive Market Pattern Recognition (PMPR)

    このモジュールは、伝統的なインジケーターではまだ見えない段階で、市場の繰り返しパターンをリアルタイムに検出します。
    価格変動、ボリュームの動き、機関投資家の反応を分析します。
    これにより、システムはトレンド転換や流動性ゾーンを早期に特定し、ポジション調整を行うことができます。

    目的：
    ニューラルネットワークは固定ルールではなく、「期待確率」に基づいて動作します。
    熟練トレーダーのように、確率的に市場行動を評価し、直感的にパターンを認識・記憶します。


    (2) Adaptive Equity Balancing (AEB)

    このモジュールはポジションサイズとリスクを動的に制御します。
    市場が安定しているか不安定であるかを識別し、それに応じてリスクを自動的に調整します。
    変動が大きい時期にはMETA i7は防御的に、安定した時期にはより積極的に行動します。

    目的：
    ニューラルネットワークは各判断を過去のリスクデータと比較します。
    過去に損失を引き起こしたリスクと市場状況の組み合わせを学び、それらを将来的に回避します。


    (3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

    META i7の中核モジュールです。
    各取引は関連データ（時刻、ボラティリティ、スプレッド、価格変動、ニュース環境）とともに一時保存され、再分析されます。
    損失が発生した場合、そのエラーは自動的にマークされ、類似の意思決定構造の重みが低減されます。

    なぜ機能するのか：
    システムは非効率的な判断経路を段階的に排除します。
    そのため、バックテストでは損失が「消える」ように見えます。EAは実際にそれらから学び、原因を即座に修正します。

統合GPT-5制御・最適化レイヤー

META i7は、GPT-5を基盤とする統合AIインターフェースを備えており、METAレイヤーの上位制御層として機能します。
このユニットは内部レイヤーで生成された各判断を分析し、文脈的に評価し、必要に応じて最適化します。

この追加の検証レイヤーにより、誤判断をさらに減らし、システムの精度と安定性を大幅に向上させます。
GPT-5は独立した取引システムではなく、ニューラルネットワークを監視・支援するインテリジェントスーパーバイザーとして機能します。

全体コンセプト：

META i7は 人間のパターン認識力  機械の自己修正能力を融合しています。
各判断は過去の分析を考慮し、 エラーを回避  判断を最適化します。
その結果、 取引ごとにより賢く進化するシステムが誕生し、精密で適応的、そして先進的なトレーディングを実現します。




レビュー 4
shahbaz112
258
shahbaz112 2025.12.26 12:59 
 

I have been using Metai7 for last two weeks with profitable results and strong Risk-Reward management. It has performed 5 trades, all wins and no loss. I would highly recommend Metai7. Sophie has been professional, responsive, and very helpful. I am also positive to explore Metai9 in future. It would be a great addition into my EA portfolio. Thanks again Sophie

RatmanPoway
32
RatmanPoway 2025.12.01 01:13 
 

I have been using Metai7 on several of my accounts (Demo and Real) and all profitable trades over the last couple of weeks and my system is not on a VPS yet. I highly recommend and I will be looking at Metai9 next. Sophie is great and gets back with clear answers to questions and it is a pleasure to work with her.

fxministry1
839
fxministry1 2025.11.24 10:15 
 

Got my first trade, and a winner.

