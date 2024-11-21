Quantum Bitcoin EA

4.81
Quantum Bitcoin EA : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。


トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、 Quantum Bitcoin EAビットコイン取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。


重要！購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。



10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル

Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:   ここをクリック

***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください!

Quantum Bitcoin EA はH1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉えるトレンドフォロー戦略を採用しています。洗練されたグリッド アプローチを活用して、すべての取引サイクルが勝利で終わるようにし、ボラティリティを課題からチャンスに変えます。ビットコイン市場は 4 年間のサイクルで機能し、Quantum Bitcoin EA は各サイクルで発生するパターンを捉えるように最適化されており、常に有利な方法で取引を終了できます。

Quantum Bitcoin EA を選ぶ理由

  • 予測不可能な状況を克服: 世界で最も変動性が高く、ダイナミックな資産であるビットコイン向けに特別に設計されています。
  • トレンド重視の精度: 最先端のトレンド分析とインテリジェントなエントリーポイントおよびエグジットポイントを組み合わせます。
  • Win-Sealed グリッド システム: 画期的な戦略を採用して取引を管理し、一貫した勝ち取引を確保します。
  • 実績のある卓越性: Quantum Emperor、Quantum Queen、Quantum StarMan の開発者による、世界中の何千人ものトレーダーが信頼する有名なツール


    推奨事項:

  • 通貨ペア: BTCUSD (BITCOIN
  • 期間: H1
  • 最低入金額: $1000
  • 口座タイプ: ECN、Raw、Razor でスプレッドが非常に低い。推奨ブローカーについては私に直接お問い合わせください。
  • 重要:最良の結果を得るには、低スプレッド アカウントを使用することが非常に重要です。
  • レバレッジ - 1:500
  • 口座タイプ: ヘッジ

暗号通貨市場を支配する

Quantum Bitcoin は単なるトレーディング ボットではありません。市場をそのゲームで打ち負かすために設計された、戦略的に優れた強力なツールです。強気相場の高値でも、下落局面でも、Quantum Bitcoin は常に先頭に立ち、最高の精度でポートフォリオを管理します。

量子革命に参加しよう

Quantum Bitcoin EA でビットコインの取引方法を変革しましょう。嵐を生き延びるだけでなく、嵐の中で繁栄するEA を活用しましょう。


レビュー 137
Anh Tuan Bui
198
Anh Tuan Bui 2025.11.20 04:07 
 

I’m really glad that I made the right decision to join the Quantum ecosystem. After almost a week of using Quantum Bitcoin on both demo and real accounts, I’m truly impressed by how smoothly and efficiently it operates. BTC has been moving sideways, yet every trade has been profitable. Of course, the EA still needs further testing during strong market volatility for a more objective evaluation, and I’m looking forward to seeing that. But for now, I’m extremely satisfied with QB. Quantum Queen has already surpassed 900%, and I’m genuinely impressed! QQ will definitely be my next choice, and I have absolutely no regrets purchasing it immediately. There’s no doubt anymore — QQ has reclaimed the #1 position on MQL5. Whenever I have any questions regarding setup or configuration, the author responds instantly and is always very helpful. I truly appreciate that. I wish Bogdan Ion Puscasu and the entire Quantum EA development team continued success, achieving even more milestones as you keep improving these amazing EAs. P/S: See you all again soon with my personal review of Quantum Queen after some more real trading experience.

andrius144
116
andrius144 2025.10.05 10:26 
 

After a week of testing on a demo account, I decided to move to live trading, as Quantum Bitcoin appears to be a well-designed EA where quality truly comes before quantity. Bogdan provides excellent and responsive support whenever needed. I’ll share an update after one month of live trading.

Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.09.30 23:33 
 

The EA is very promising and for till now, it did very good performance! Clearly ⭐⭐⭐⭐⭐!

エキスパート
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
エキスパート
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
エキスパート
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
エキスパート
現在のプロモーション: 残り 1 個 349$ 最終価格: 999$ プロモーション ブログ で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。   低リスクライブ :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA は、取引セッションのレンジング期間中 (23h から 1h GMT+2、US DST の間) に、シャープで効果的な「平均回帰」エントリを使用します。    これらの取引はすでに非常に高い成功率を持っていますが、市場がポジションに反対した場合、EA はそのトレードマーク回復モードを初期化します。 回復アルゴリズムは、失敗したすべての最初のエントリを収益性の高い結果に変換しようとします。   この EA は、以前の EA のライブ結果を出発点として使用して開発され、MT5 で 99.99% の Tickdata を使用して最適化され、各取引で 7 ドル/ロットの手数料を使用しました。 すべてのペアに対して複数の「ランダム設定」によるストレス テストが行​​われ、すべてのテストに成功しました。 こ
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
エキスパート
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
レビューに返信