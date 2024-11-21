Quantum Bitcoin EA
- エキスパート
- Bogdan Ion Puscasu
- バージョン: 3.1
- アップデート済み: 17 12月 2025
- アクティベーション: 10
トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、 Quantum Bitcoin EAでビットコイン取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。
重要！購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。
10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル
Quantum Bitcoin EA はH1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉えるトレンドフォロー戦略を採用しています。洗練されたグリッド アプローチを活用して、すべての取引サイクルが勝利で終わるようにし、ボラティリティを課題からチャンスに変えます。ビットコイン市場は 4 年間のサイクルで機能し、Quantum Bitcoin EA は各サイクルで発生するパターンを捉えるように最適化されており、常に有利な方法で取引を終了できます。
Quantum Bitcoin EA を選ぶ理由
- 予測不可能な状況を克服: 世界で最も変動性が高く、ダイナミックな資産であるビットコイン向けに特別に設計されています。
- トレンド重視の精度: 最先端のトレンド分析とインテリジェントなエントリーポイントおよびエグジットポイントを組み合わせます。
- Win-Sealed グリッド システム: 画期的な戦略を採用して取引を管理し、一貫した勝ち取引を確保します。
- 実績のある卓越性: Quantum Emperor、Quantum Queen、Quantum StarMan の開発者による、世界中の何千人ものトレーダーが信頼する有名なツール
推奨事項:
- 通貨ペア: BTCUSD (BITCOIN
- 期間: H1
- 最低入金額: $1000
- 口座タイプ: ECN、Raw、Razor でスプレッドが非常に低い。推奨ブローカーについては私に直接お問い合わせください。
- 重要:最良の結果を得るには、低スプレッド アカウントを使用することが非常に重要です。
- レバレッジ - 1:500
- 口座タイプ: ヘッジ
暗号通貨市場を支配する
Quantum Bitcoin は単なるトレーディング ボットではありません。市場をそのゲームで打ち負かすために設計された、戦略的に優れた強力なツールです。強気相場の高値でも、下落局面でも、Quantum Bitcoin は常に先頭に立ち、最高の精度でポートフォリオを管理します。
量子革命に参加しよう
Quantum Bitcoin EA でビットコインの取引方法を変革しましょう。嵐を生き延びるだけでなく、嵐の中で繁栄するEA を活用しましょう。
I’m really glad that I made the right decision to join the Quantum ecosystem. After almost a week of using Quantum Bitcoin on both demo and real accounts, I’m truly impressed by how smoothly and efficiently it operates. BTC has been moving sideways, yet every trade has been profitable. Of course, the EA still needs further testing during strong market volatility for a more objective evaluation, and I’m looking forward to seeing that. But for now, I’m extremely satisfied with QB. Quantum Queen has already surpassed 900%, and I’m genuinely impressed! QQ will definitely be my next choice, and I have absolutely no regrets purchasing it immediately. There’s no doubt anymore — QQ has reclaimed the #1 position on MQL5. Whenever I have any questions regarding setup or configuration, the author responds instantly and is always very helpful. I truly appreciate that. I wish Bogdan Ion Puscasu and the entire Quantum EA development team continued success, achieving even more milestones as you keep improving these amazing EAs. P/S: See you all again soon with my personal review of Quantum Queen after some more real trading experience.