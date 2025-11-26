マーチンゲール法、グリッド法、平均化法は不要。適切なリスク管理による長期的な成長のために構築されています。

Market Anomaliesは、 USDJPY とその日中価格変動に特化して開発されました。 このシステムは、独自に開発した パターンスキャンツール を用いて 日中価格の方向性 を分析することをベースとしており、指標や過度に最適化された設定ではなく、価格の実際の動きに焦点を当てています。使用されているパターンはUSDJPY市場で 20年 以上存在しており、明確なテクニカル面とファンダメンタル面での優位性を示しています。

Market Anomaliesは短期的なアカウント転売を目的としたシステムではありません。長期的な安定性と着実な成長を目指して設計されています。

プライベートコミュニティへのアクセスはライセンスに含まれています。ご購入後、招待状を受け取るにはご連絡ください。

開発者の完全なポートフォリオ

現在の価格は数量限定のため、売り切れ次第価格が上がります。





このシステムの信頼性を高めるもの

このシステムは、USDJPY市場に25年以上存在する実際の日中価格パターンに基づいています。

これらのパターンは、25年以上の履歴データをスキャンし、実際の統計的エッジを持つ繰り返される方向性の動きを見つける専用の日中パターン分析ツールを使用して発見されました。



インジケーターや最適化されたパラメーターを使用する代わりに、EAはこの市場に一貫して現れる実際の日中行動をトレードします。

このアプローチは小売EAでは非常に珍しく、システムがライブトレードでパフォーマンスを維持する可能性がはるかに高くなります。



ロジックは最小限の最適化で、カーブフィッティングを回避します。16

か月間のライブトレードでは、これらのパターンはバックテストとほぼ同じように機能し、非常に類似したエクイティカーブを示しました。これは、堅牢なシステムの最も強力な兆候の1つです。



方向性のある日中パターンに加えて、EAには日中ブレイクアウトとメジャーブレイクアウトも含まれています。USDJPYは歴史的に、その強いブレイクアウト傾向により、これらのブレイクアウトに非常によく反応してきました。





特定の不動産会社の特徴



ドローダウンプロテクター このEAには、毎日のドローダウンを自動的に監視するエクイティガードが組み込まれています。

事前に設定された制限に達すると、 すべての未決済取引が直ちに決済され 、その日の取引は停止されます。

この機能により、トレーダーはプロップファームのルール（例えば、1日あたり4～5%の制限）を安全に遵守し、資金が入った口座での偶発的な違反を防ぐことができます。

ランダム化機能

各取引をユニークにするため、EAはエントリー価格、決済タイミング、ストップロスの設定に小さなランダムな変動を適用します。

これらの変更は非常に微妙で、戦略全体のパフォーマンスには影響しませんが、ユーザーごとにわずかに異なる取引が行われるようにするため、

プロップファームや共有環境に最適です。

FIFO準拠モード

このEAには、オプションでFIFOセーフ実行モードが搭載されています。

有効にすると、EAは 新しいポジションを開く前に以前のポジションを自動的にクローズし 、

すべての取引がFIFOルールに従い、FIFO取引を要求する米国規制ブローカーおよびプロップファームの規制に準拠していることを保証します。





警告

毎日損失を出さず、利益も出せるシステムをお探しなら、このEAは適していません。

このEAは現実的な期待に基づいて構築されています。

負け日、負け週、そして負け月もあるでしょう。

それがトレードの現実です。

それを受け入れられない場合は、マーチンゲールまたはグリッドシステムの方が適している可能性がありますが、通常はアカウントが完全に消去されることになります。

長期的な可能性を秘めた真のトレーディングシステムを求めるなら、この現実を理解する必要があります。

これを早く受け入れれば受け入れるほど、あなたのトレードの旅はより良いものになるでしょう。