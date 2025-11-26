Market Anomalies EA

Market Anomaliesは短期的なアカウント転売を目的としたシステムではありません。長期的な安定性と着実な成長を目指して設計されています。

Market Anomaliesは、 USDJPY とその日中価格変動に特化して開発されました。
このシステムは、独自に開発した パターンスキャンツール を用いて 日中価格の方向性 を分析することをベースとしており、指標や過度に最適化された設定ではなく、価格の実際の動きに焦点を当てています。使用されているパターンはUSDJPY市場で 20年 以上存在しており、明確なテクニカル面とファンダメンタル面での優位性を示しています。

マーチンゲール法、グリッド法、平均化法は不要。適切なリスク管理による長期的な成長のために構築されています。

プライベートコミュニティへのアクセスはライセンスに含まれています。ご購入後、招待状を受け取るにはご連絡ください。

このシステムの信頼性を高めるもの

このシステムは、USDJPY市場に25年以上存在する実際の日中価格パターンに基づいています。  
これらのパターンは、25年以上の履歴データをスキャンし、実際の統計的エッジを持つ繰り返される方向性の動きを見つける専用の日中パターン分析ツールを使用して発見されました。

インジケーターや最適化されたパラメーターを使用する代わりに、EAはこの市場に一貫して現れる実際の日中行動をトレードします。  
このアプローチは小売EAでは非常に珍しく、システムがライブトレードでパフォーマンスを維持する可能性がはるかに高くなります。

ロジックは最小限の最適化で、カーブフィッティングを回避します。16  
か月間のライブトレードでは、これらのパターンはバックテストとほぼ同じように機能し、非常に類似したエクイティカーブを示しました。これは、堅牢なシステムの最も強力な兆候の1つです。

方向性のある日中パターンに加えて、EAには日中ブレイクアウトとメジャーブレイクアウトも含まれています。USDJPYは歴史的に、その強いブレイクアウト傾向により、これらのブレイクアウトに非常によく反応してきました。


ドローダウンプロテクター

このEAには、毎日のドローダウンを自動的に監視するエクイティガードが組み込まれています。
事前に設定された制限に達すると、 すべての未決済取引が直ちに決済され 、その日の取引は停止されます。
この機能により、トレーダーはプロップファームのルール（例えば、1日あたり4～5%の制限）を安全に遵守し、資金が入った口座での偶発的な違反を防ぐことができます。

ランダム化機能

各取引をユニークにするため、EAはエントリー価格、決済タイミング、ストップロスの設定に小さなランダムな変動を適用します。 
これらの変更は非常に微妙で、戦略全体のパフォーマンスには影響しませんが、ユーザーごとにわずかに異なる取引が行われるようにするため、
プロップファームや共有環境に最適です。

FIFO準拠モード

このEAには、オプションでFIFOセーフ実行モードが搭載されています。
有効にすると、EAは 新しいポジションを開く前に以前のポジションを自動的にクローズし
すべての取引がFIFOルールに従い、FIFO取引を要求する米国規制ブローカーおよびプロップファームの規制に準拠していることを保証します。


警告

毎日損失を出さず、利益も出せるシステムをお探しなら、このEAは適していません。
このEAは現実的な期待に基づいて構築されています。

負け日、負け週、そして負け月もあるでしょう。
それがトレードの現実です。

それを受け入れられない場合は、マーチンゲールまたはグリッドシステムの方が適している可能性がありますが、通常はアカウントが完全に消去されることになります。

長期的な可能性を秘めた真のトレーディングシステムを求めるなら、この現実を理解する必要があります。
これを早く受け入れれば受け入れるほど、あなたのトレードの旅はより良いものになるでしょう。



パラメータ おすすめ
シンボル 米ドル円
時間枠 任意の時間枠
最低残高 200ドル
ブローカーの種類
GMT +2/3
リスクレベル（プロップファームアカウント）
低い
リスクレベル（個人アカウント） 中くらい


    • 1日あたりリスク率:  1取引日の最大許容損失率（%）
    リスクタイプ（固定ロット）:
    • 固定ロット サイズ:  EA がすべての取引に使用する正確なロット サイズを設定します。

    • トレードコメント: 独自のトレードコメントを設定します
    • マジックナンバー: 独自のマジックナンバーを使用する 
    • チャート情報:  trueに設定すると、毎日のドローダウン、利益、その他の情報が表示されます。 
    • ポートフォリオ マネージャー:  リスクを分散するためにアカウントで使用する EA の数を設定します。
    • アカウント サイズ: これをアカウント サイズに設定するか、開始残高に基づいてリスクを設定する場合は 1 を使用し、現在のエクイティに基づいてリスクを自動的に調整する場合は 0 を使用します。  
    • リスクの種類: 希望するリスクの種類を設定します
    • リスクレベル（自動）： 希望するリスクレベルを設定する
    • リスク（手動）:   1取引日の最大損失を設定します 
    • リスク（固定ロット）： 希望する固定ロットサイズを設定する
    • ドローダウンプロテクターを有効にする: 組み込みのドローダウンプロテクターを有効にするには、true に設定します。  
    • 最大日次ドローダウン（％）： 最大日次ドローダウン限度を定義します（例：4％）  
    • FIFO 準拠モード : 有効にすると、EA は新しいポジションを開く前に常に前のポジションをクローズし、FIFO ルールの互換性を確保します。


    このシステムは、ニュースなどボラティリティの高い時間帯に取引を保留することがあります。これは、この戦略が、こうした時間帯に頻繁に発生する大きな方向性の動きを利用するように設計されているためです。 ご自身のプロップファーム口座の種類が、 ニュース発生時の取引保留を許可していることを確認してください（FTMOは適切な口座タイプを提供しています）。


    「Market Anomalies EA」は、UTC+2 または UTC+3 サーバー時間を使用するほとんどのブローカーで動作します。  

    IC Markets、FTMO、The5ers、FundedNext、Darwinex、Vantage など、同じサーバー時間設定を使用する多くの主要ブローカーと完全に互換性があります。

    ブローカーが異なるタイムゾーンを使用している場合は、詳細についてお問い合わせください。



    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
     

    MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

    hubergut
    109
    hubergut 2025.12.09 22:07 
     

    Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
     

    Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

    Prop Firm Gold EA
    Jimmy Peter Eriksson
    4.33 (21)
    エキスパート
    重要な情報！ このEAは、過度に最適化されたりカーブフィッティングされたりした完璧なバックテストのために作成されたものではなく、リスクの高いマーチンゲールやグリッド戦略も使用していません。 主な目標は、実際のライブ  取引での収益性です。このEAで使用されている戦略は、私が検証済みのシグナルでライブ取引し、15ヶ月以上の収益実績を持つ、実績のあるゴールド戦略を組み合わせたものです。マーチンゲールやグリッドシステムは一切使用していません。これは市場で非常に稀なことです。 発売記念プロモーション：現在の価格で5個限定！次回価格：299ドル。最終価格：999ドル。 [FTMO結果] 他のトレーダーからのビデオレビュー:   ここをクリック! ライブ結果:    [メインポートフォリオ]    |   [EAライブシグナル] このシステムの信頼性を高めるもの マーチンゲール法もグリッドも、カーブフィッティングによるバックテストもありません。ライブトレーディング向けに設計された、構造化されたルールベースのシステムです。 このEAは、金の自然な日中パターンとボラティリティサイクルに基
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.78 (9)
    エキスパート
    結果がそれを物語っています! ライブ結果:   [ライブシグナル]    |    [FTMO結果] 最新情報： 残り3点。現在の価格：399ドル。次回価格：499ドル。最終価格：999ドル。 開発者について 私はフルタイムのトレーダー兼システム開発者で、ライブトレードと戦略開発の分野で5年以上の経験があります。 私のエキスパートアドバイザーのいくつかはMQL5のトップページに掲載されており、製品全体で300本以上販売されています。 私はIC MarketsやDarwinexといった認可ブローカーで取引を行っています。様々な市場環境において複数のライブ口座を運用しており、全体としては好調なパフォーマンスを誇っています。個々の口座では 100～200% のリターンを達成しています。 運用口座全体のリターンは 3,300% を超えています。 私も FTMO 資金提供のトレーダーであり、最大 400,000 ドルの総資本配分に達し、36,000 ドルを超える支払いを受けています。 マーチンゲール法、グリッド法、あるいは口座を吹き飛ばすような手法の使用には強く反対します。私が構築・
    FTMO Risk Manager
    Jimmy Peter Eriksson
    ユーティリティ
    FTMO Risk Manager EA is designed to provide unparalleled protection for your trading account by securing you against common yet often overlooked drawdown risks that can result in account loss. This EA safeguards against three critical threats: Equity Drawdown Protection : The EA actively monitors your equity and ensures that if it falls below your set daily loss limit (e.g., 4% or 4.5%), it immediately closes all open positions. This prevents you from breaching FTMO's daily drawdown rules based
    Ukrit Khonglao
    387
    Ukrit Khonglao 2025.12.10 06:57 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:49
    Happy you like it, Thanks!
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.12.10 04:26 
     

    MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.10 09:48
    Thanks man, appreciate the review!
    hubergut
    109
    hubergut 2025.12.09 22:07 
     

    Market Anomalies EA uses USDJPY patterns. Very promising EA. Jimmy is very honest about EA behaviour, settings and keeps the community updated. Perfect EA to diversify. Still a recommendation. Using it for prop- and real accounts.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.09 23:43
    Thank you for the review!
    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.12.03 16:00 
     

    Solid EA using real strategies and not some curve-fitted ones that only work temporarily. Also, Jimmy is a great guy who goes that extra mile for support. This EA is performing quite well so far.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:05
    Thank you man, appreciate it.
    Caique Moreno
    91
    Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
     

    Market Anomalies EA is clean, reliable, and built on real USDJPY patterns. No gimmicks, no risky tricks — just solid execution. Jimmy is extremely participative and keeps the community updated daily, which creates a lot of trust. Perfect EA to diversify and smooth the overall performance.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.12.03 22:04
    Thank you for the review!
    Abdullah Uygar Tuna
    420
    Abdullah Uygar Tuna 2025.11.27 09:46 
     

    I appreciate Jimmy’s honesty and transparency. His EAs aren’t some get-rich-quick promise—he’s upfront about that—but he really puts in the time and work, and he’s built a solid long-term track record. I bought this EA on day one, and I think it’ll be a great addition to my portfolio, which is already running his other EA.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 09:54
    Thank you for the review :) Appreciate it
    DozerTrader
    94
    DozerTrader 2025.11.27 01:18 
     

    Heard a lot about Jimmy and his honest work, hard to come by nowadays. Looking forward to adding this to my portfolio. Glad to be able to hop onto this new launch, pretty sure it will be great!

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.27 01:19
    Happy to have you onboard :) Thank you for the review!
    Sjun
    146
    Sjun 2025.11.26 17:27 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:33
    Thank you man for the review :)
    SEAN
    191
    SEAN 2025.11.26 14:36 
     

    I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!

    Update 12/4:

    I think recent Market is tough to trade. Of ~10 bots I used, Market Anomalies EA is the only making consistent profit right now.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 17:32
    Thank you so much for the kind words. Happy that some people notice the hard work behind this and the honesty I am providing.
    Ibrahim Siraz
    800
    Ibrahim Siraz 2025.11.26 13:17 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    開発者からの返信 Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 13:19
    Thanks for the review mate :) Yeah it is a very good addition to the "Prop Firm Gold EA".
