Market Anomalies EA
- エキスパート
- Jimmy Peter Eriksson
- バージョン: 1.8
- アップデート済み: 2 12月 2025
- アクティベーション: 10
Market Anomaliesは短期的なアカウント転売を目的としたシステムではありません。長期的な安定性と着実な成長を目指して設計されています。
Market Anomaliesは、 USDJPY とその日中価格変動に特化して開発されました。
このシステムは、独自に開発した パターンスキャンツール を用いて 日中価格の方向性 を分析することをベースとしており、指標や過度に最適化された設定ではなく、価格の実際の動きに焦点を当てています。使用されているパターンはUSDJPY市場で 20年 以上存在しており、明確なテクニカル面とファンダメンタル面での優位性を示しています。
マーチンゲール法、グリッド法、平均化法は不要。適切なリスク管理による長期的な成長のために構築されています。
プライベートコミュニティへのアクセスはライセンスに含まれています。ご購入後、招待状を受け取るにはご連絡ください。
このシステムの信頼性を高めるもの
このシステムは、USDJPY市場に25年以上存在する実際の日中価格パターンに基づいています。
これらのパターンは、25年以上の履歴データをスキャンし、実際の統計的エッジを持つ繰り返される方向性の動きを見つける専用の日中パターン分析ツールを使用して発見されました。
インジケーターや最適化されたパラメーターを使用する代わりに、EAはこの市場に一貫して現れる実際の日中行動をトレードします。
このアプローチは小売EAでは非常に珍しく、システムがライブトレードでパフォーマンスを維持する可能性がはるかに高くなります。
ロジックは最小限の最適化で、カーブフィッティングを回避します。16
か月間のライブトレードでは、これらのパターンはバックテストとほぼ同じように機能し、非常に類似したエクイティカーブを示しました。これは、堅牢なシステムの最も強力な兆候の1つです。
方向性のある日中パターンに加えて、EAには日中ブレイクアウトとメジャーブレイクアウトも含まれています。USDJPYは歴史的に、その強いブレイクアウト傾向により、これらのブレイクアウトに非常によく反応してきました。
特定の不動産会社の特徴
ドローダウンプロテクター
このEAには、毎日のドローダウンを自動的に監視するエクイティガードが組み込まれています。
事前に設定された制限に達すると、 すべての未決済取引が直ちに決済され 、その日の取引は停止されます。
この機能により、トレーダーはプロップファームのルール（例えば、1日あたり4～5%の制限）を安全に遵守し、資金が入った口座での偶発的な違反を防ぐことができます。
ランダム化機能
各取引をユニークにするため、EAはエントリー価格、決済タイミング、ストップロスの設定に小さなランダムな変動を適用します。
これらの変更は非常に微妙で、戦略全体のパフォーマンスには影響しませんが、ユーザーごとにわずかに異なる取引が行われるようにするため、
プロップファームや共有環境に最適です。
このEAには、オプションでFIFOセーフ実行モードが搭載されています。
有効にすると、EAは 新しいポジションを開く前に以前のポジションを自動的にクローズし 、
すべての取引がFIFOルールに従い、FIFO取引を要求する米国規制ブローカーおよびプロップファームの規制に準拠していることを保証します。
警告
毎日損失を出さず、利益も出せるシステムをお探しなら、このEAは適していません。
このEAは現実的な期待に基づいて構築されています。
負け日、負け週、そして負け月もあるでしょう。
それがトレードの現実です。
それを受け入れられない場合は、マーチンゲールまたはグリッドシステムの方が適している可能性がありますが、通常はアカウントが完全に消去されることになります。
長期的な可能性を秘めた真のトレーディングシステムを求めるなら、この現実を理解する必要があります。
これを早く受け入れれば受け入れるほど、あなたのトレードの旅はより良いものになるでしょう。
推奨設定
|パラメータ
|おすすめ
|シンボル
|米ドル円
|時間枠
|任意の時間枠
|最低残高
|200ドル
| ブローカーの種類
|GMT +2/3
| リスクレベル（プロップファームアカウント）
|低い
|リスクレベル（個人アカウント）
|中くらい
インストールガイド: こちらをクリック
リスクの種類（手動）:
- 1日あたりリスク率: 1取引日の最大許容損失率（%）
- 固定ロット サイズ: EA がすべての取引に使用する正確なロット サイズを設定します。
パラメータ:
- トレードコメント: 独自のトレードコメントを設定します
- マジックナンバー: 独自のマジックナンバーを使用する
- チャート情報: trueに設定すると、毎日のドローダウン、利益、その他の情報が表示されます。
- ポートフォリオ マネージャー: リスクを分散するためにアカウントで使用する EA の数を設定します。
- アカウント サイズ: これをアカウント サイズに設定するか、開始残高に基づいてリスクを設定する場合は 1 を使用し、現在のエクイティに基づいてリスクを自動的に調整する場合は 0 を使用します。
- リスクの種類: 希望するリスクの種類を設定します
- リスクレベル（自動）： 希望するリスクレベルを設定する
- リスク（手動）: 1取引日の最大損失を設定します
- リスク（固定ロット）： 希望する固定ロットサイズを設定する
- ドローダウンプロテクターを有効にする: 組み込みのドローダウンプロテクターを有効にするには、true に設定します。
- 最大日次ドローダウン（％）： 最大日次ドローダウン限度を定義します（例：4％）
- FIFO 準拠モード : 有効にすると、EA は新しいポジションを開く前に常に前のポジションをクローズし、FIFO ルールの互換性を確保します。
プロップファームルールリマインダー:
このシステムは、ニュースなどボラティリティの高い時間帯に取引を保留することがあります。これは、この戦略が、こうした時間帯に頻繁に発生する大きな方向性の動きを利用するように設計されているためです。 ご自身のプロップファーム口座の種類が、 ニュース発生時の取引保留を許可していることを確認してください（FTMOは適切な口座タイプを提供しています）。
サポートされているブローカー:
「Market Anomalies EA」は、UTC+2 または UTC+3 サーバー時間を使用するほとんどのブローカーで動作します。
IC Markets、FTMO、The5ers、FundedNext、Darwinex、Vantage など、同じサーバー時間設定を使用する多くの主要ブローカーと完全に互換性があります。
ブローカーが異なるタイムゾーンを使用している場合は、詳細についてお問い合わせください。
MA is a top notch EA, Jimmy is honest like His EA. He doesn't promise dreams but i bet you , you gonna get your peace of mind for long term when you this EA. Keep it up