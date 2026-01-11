AI Aurum Pivot ― 長期的な安定性と厳格なリスク管理のために設計された、プロフェッショナル向けゴールド（XAUUSD）取引EA

AI Aurum Pivot は、ゴールド（XAUUSD）専用に設計された完全自動化Expert Advisorです。

長期的な一貫性、コントロールされたドローダウン、そしてプロフェッショナルレベルのリスク管理に明確にフォーカスしています。

これは マーチンゲールEAではありません 。

。 これは グリッド／リカバリーシステムではありません 。

。 また、短期的な結果を誇示するための**「90～99％勝率」商品でもありません**。

AI Aurum Pivot は、プロの視点で開発されています。

損失の管理、取引の質、そして長期にわたる持続可能なパフォーマンス。





中核となる取引コンセプト：確認型ピボット・ブレイクアウト（Confirmed Pivot Breakout）

AI Aurum Pivot は確認型ピボット・ブレイクアウト戦略に基づいています。

天井や底を予測しません。

衝動的なエントリーも行いません。

実行ロジックはシンプルかつ規律的です。

まず、確認済みの Pivot High / Pivot Low を特定

市場構造が明確に形成された後にのみ、取引を検討

ランダムな成行ではなく、**指値・逆指値（ペンディングオーダー）**で実行

このアプローチにより、

ノイズやレンジ相場への露出を低減

弱い／早すぎるブレイクアウトを回避

市場が明確な方向性を示した場合のみエントリー





「AI」が実際に行っていること（重要な説明）

AI Aurum Pivot の AI は、取引シグナルを生成しません。

取引ロジック自体は決定論的で固定されています。

AI は、品質フィルターおよびリスク判断レイヤーとして機能し、内部のリスクマネージャーのような役割を果たします。

取引が許可される前に、AI は以下を評価します。

ブレイクアウト時点の市場環境

リスクリワード効率（Risk-to-Reward）

セットアップの構造的強度

品質スコアが所定の閾値に達しない場合、

有効なピボット・ブレイクアウトが存在していても取引はスキップされます。

これは多くのEAとの決定的な違いです。

従来のEA： シグナル = 取引

AI Aurum Pivot：シグナル → 品質チェック → 判断





勝率は中程度でも、なぜ利益が出るのか

AI Aurum Pivot は勝率の最大化を目的としていません。

代わりに、正の期待値にフォーカスします。

一般的な勝率： 45～55％

平均リスクリワード：1.8～2.0以上

つまり、

負けトレードは -1R に限定

勝ちトレードは +2R以上 になることが多い

勝率が中程度であっても、

厳格なリスク管理と有利な報酬構造により、長期的に利益を残すことが可能です。

これはプロトレーダーが用いるロジックであり、

ギャンブル的なリテール向けシステムではありません。





リスク管理とプロップファーム適合性

AI Aurum Pivot の基盤はリスク管理です。

主な特徴：

エントリー時に必ず Stop Loss を設定

ストップの拡張なし

グリッド／ポジション積み増しなし

マーチンゲールロジックなし

感情的なリカバリートレードなし

その結果：

ドローダウンはコントロールされた状態を維持

資金曲線は滑らかで論理的

日次・最大ドローダウン制限を含むプロップファーム規則に適合





なぜ AI Aurum Pivot はゴールド（XAUUSD）専用なのか

ゴールドは以下の特性を持ちます。

高いボラティリティ

突発的なスパイクやフェイクブレイクアウト

不安定な局面でのスプレッド拡大

AI Aurum Pivot は、すべての値動きを取ろうとはしません。

代わりに、

低品質なボラティリティをフィルタリング

構造的にクリーンなブレイクアウトのみを取引

取引回数より品質を優先

そのため、上位時間足、特に D1（デイリー） で最も高いパフォーマンスを発揮します。





ゴールド（XAUUSD）推奨設定

通貨ペア： XAUUSD

時間足： D1（デイリー）

設定： デフォルトパラメータを使用

インストール手順：

XAUUSD のチャートを開く 時間足を D1 に変更 AI Aurum Pivot を適用 Algo Trading を有効化

複雑な最適化は不要です。





リスク設定（最重要項目）

AI Aurum Pivot は、リスク％モード と 固定ロットモード の両方に対応しています。

推奨：リスク％モード

口座残高に応じてロットサイズを自動調整

長期にわたり一貫したリスクエクスポージャーを維持

推奨値：

プロップファーム口座： 0.25％～0.75％／トレード

個人口座：0.5％～1.0％／トレード

口座残高の増減に関わらず、安定したリスク管理が可能です。

固定ロットモード

テスト用途または上級者向け

リスクスケーリングが不均一なため、プロップファームでは非推奨





運用上の推奨事項

1口座につきEAは1つ

1チャートのみ（XAUUSD D1）

パラメータの頻繁な変更は避ける

安定稼働のため VPS の使用を推奨





リスク警告

外国為替およびCFD取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。

過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。

AI Aurum Pivot は取引ツールであり、利益を保証するものではありません。

市場環境は変化し、損失が発生する可能性があります。

必ず適切なリスク管理を行い、失っても問題のない資金のみで取引してください。