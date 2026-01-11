AI Aurum Pivot
- エキスパート
- Lo Thi Mai Loan
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 11
AI Aurum Pivot ― 長期的な安定性と厳格なリスク管理のために設計された、プロフェッショナル向けゴールド（XAUUSD）取引EA
割引価格のコピーは残りわずかです。完売次第、価格は直ちに $299.99 に引き上げられます。
LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634
AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725
AI Aurum Pivot は、ゴールド（XAUUSD）専用に設計された完全自動化Expert Advisorです。
長期的な一貫性、コントロールされたドローダウン、そしてプロフェッショナルレベルのリスク管理に明確にフォーカスしています。
- これはマーチンゲールEAではありません。
- これはグリッド／リカバリーシステムではありません。
- また、短期的な結果を誇示するための**「90～99％勝率」商品でもありません**。
AI Aurum Pivot は、プロの視点で開発されています。
損失の管理、取引の質、そして長期にわたる持続可能なパフォーマンス。
中核となる取引コンセプト：確認型ピボット・ブレイクアウト（Confirmed Pivot Breakout）
AI Aurum Pivot は確認型ピボット・ブレイクアウト戦略に基づいています。
天井や底を予測しません。
衝動的なエントリーも行いません。
実行ロジックはシンプルかつ規律的です。
-
まず、確認済みの Pivot High / Pivot Low を特定
-
市場構造が明確に形成された後にのみ、取引を検討
-
ランダムな成行ではなく、**指値・逆指値（ペンディングオーダー）**で実行
このアプローチにより、
-
ノイズやレンジ相場への露出を低減
-
弱い／早すぎるブレイクアウトを回避
-
市場が明確な方向性を示した場合のみエントリー
「AI」が実際に行っていること（重要な説明）
AI Aurum Pivot の AI は、取引シグナルを生成しません。
取引ロジック自体は決定論的で固定されています。
AI は、品質フィルターおよびリスク判断レイヤーとして機能し、内部のリスクマネージャーのような役割を果たします。
取引が許可される前に、AI は以下を評価します。
-
ブレイクアウト時点の市場環境
-
リスクリワード効率（Risk-to-Reward）
-
セットアップの構造的強度
品質スコアが所定の閾値に達しない場合、
有効なピボット・ブレイクアウトが存在していても取引はスキップされます。
これは多くのEAとの決定的な違いです。
-
従来のEA：シグナル = 取引
-
AI Aurum Pivot：シグナル → 品質チェック → 判断
勝率は中程度でも、なぜ利益が出るのか
AI Aurum Pivot は勝率の最大化を目的としていません。
代わりに、正の期待値にフォーカスします。
-
一般的な勝率：45～55％
-
平均リスクリワード：1.8～2.0以上
つまり、
-
負けトレードは -1R に限定
-
勝ちトレードは +2R以上 になることが多い
勝率が中程度であっても、
厳格なリスク管理と有利な報酬構造により、長期的に利益を残すことが可能です。
これはプロトレーダーが用いるロジックであり、
ギャンブル的なリテール向けシステムではありません。
リスク管理とプロップファーム適合性
AI Aurum Pivot の基盤はリスク管理です。
主な特徴：
-
エントリー時に必ず Stop Loss を設定
-
ストップの拡張なし
-
グリッド／ポジション積み増しなし
-
マーチンゲールロジックなし
-
感情的なリカバリートレードなし
その結果：
-
ドローダウンはコントロールされた状態を維持
-
資金曲線は滑らかで論理的
-
日次・最大ドローダウン制限を含むプロップファーム規則に適合
なぜ AI Aurum Pivot はゴールド（XAUUSD）専用なのか
ゴールドは以下の特性を持ちます。
-
高いボラティリティ
-
突発的なスパイクやフェイクブレイクアウト
-
不安定な局面でのスプレッド拡大
AI Aurum Pivot は、すべての値動きを取ろうとはしません。
代わりに、
-
低品質なボラティリティをフィルタリング
-
構造的にクリーンなブレイクアウトのみを取引
-
取引回数より品質を優先
そのため、上位時間足、特に D1（デイリー） で最も高いパフォーマンスを発揮します。
ゴールド（XAUUSD）推奨設定
-
通貨ペア： XAUUSD
-
時間足： D1（デイリー）
-
設定： デフォルトパラメータを使用
インストール手順：
-
XAUUSD のチャートを開く
-
時間足を D1 に変更
-
AI Aurum Pivot を適用
-
Algo Trading を有効化
複雑な最適化は不要です。
リスク設定（最重要項目）
AI Aurum Pivot は、リスク％モード と 固定ロットモード の両方に対応しています。
推奨：リスク％モード
-
口座残高に応じてロットサイズを自動調整
-
長期にわたり一貫したリスクエクスポージャーを維持
推奨値：
-
プロップファーム口座：0.25％～0.75％／トレード
-
個人口座：0.5％～1.0％／トレード
口座残高の増減に関わらず、安定したリスク管理が可能です。
固定ロットモード
-
テスト用途または上級者向け
-
リスクスケーリングが不均一なため、プロップファームでは非推奨
運用上の推奨事項
-
1口座につきEAは1つ
-
1チャートのみ（XAUUSD D1）
-
パラメータの頻繁な変更は避ける
-
安定稼働のため VPS の使用を推奨
リスク警告
外国為替およびCFD取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。
過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。
AI Aurum Pivot は取引ツールであり、利益を保証するものではありません。
市場環境は変化し、損失が発生する可能性があります。
必ず適切なリスク管理を行い、失っても問題のない資金のみで取引してください。