AI Aurum Pivot

AI Aurum Pivot ― 長期的な安定性と厳格なリスク管理のために設計された、プロフェッショナル向けゴールド（XAUUSD）取引EA

割引価格のコピーは残りわずかです。完売次第、価格は直ちに $299.99 に引き上げられます。

LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634

AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725

Download Setfile

AI Aurum Pivot は、ゴールド（XAUUSD）専用に設計された完全自動化Expert Advisorです。

長期的な一貫性、コントロールされたドローダウン、そしてプロフェッショナルレベルのリスク管理に明確にフォーカスしています。

  • これはマーチンゲールEAではありません
  • これはグリッド／リカバリーシステムではありません
  • また、短期的な結果を誇示するための**「90～99％勝率」商品でもありません**。

AI Aurum Pivot は、プロの視点で開発されています。

損失の管理、取引の質、そして長期にわたる持続可能なパフォーマンス。


中核となる取引コンセプト：確認型ピボット・ブレイクアウト（Confirmed Pivot Breakout）

AI Aurum Pivot は確認型ピボット・ブレイクアウト戦略に基づいています。

天井や底を予測しません
衝動的なエントリーも行いません

実行ロジックはシンプルかつ規律的です。

  • まず、確認済みの Pivot High / Pivot Low を特定

  • 市場構造が明確に形成された後にのみ、取引を検討

  • ランダムな成行ではなく、**指値・逆指値（ペンディングオーダー）**で実行

このアプローチにより、

  • ノイズやレンジ相場への露出を低減

  • 弱い／早すぎるブレイクアウトを回避

  • 市場が明確な方向性を示した場合のみエントリー


「AI」が実際に行っていること（重要な説明）

AI Aurum Pivot の AI は、取引シグナルを生成しません。

取引ロジック自体は決定論的で固定されています。

AI は、品質フィルターおよびリスク判断レイヤーとして機能し、内部のリスクマネージャーのような役割を果たします。

取引が許可される前に、AI は以下を評価します。

  • ブレイクアウト時点の市場環境

  • リスクリワード効率（Risk-to-Reward）

  • セットアップの構造的強度

品質スコアが所定の閾値に達しない場合、
有効なピボット・ブレイクアウトが存在していても取引はスキップされます。

これは多くのEAとの決定的な違いです。

  • 従来のEA：シグナル = 取引

  • AI Aurum Pivot：シグナル → 品質チェック → 判断


勝率は中程度でも、なぜ利益が出るのか

AI Aurum Pivot は勝率の最大化を目的としていません

代わりに、正の期待値にフォーカスします。

  • 一般的な勝率：45～55％

  • 平均リスクリワード：1.8～2.0以上

つまり、

  • 負けトレードは -1R に限定

  • 勝ちトレードは +2R以上 になることが多い

勝率が中程度であっても、
厳格なリスク管理と有利な報酬構造により、長期的に利益を残すことが可能です。

これはプロトレーダーが用いるロジックであり、
ギャンブル的なリテール向けシステムではありません。


リスク管理とプロップファーム適合性

AI Aurum Pivot の基盤はリスク管理です。

主な特徴：

  • エントリー時に必ず Stop Loss を設定

  • ストップの拡張なし

  • グリッド／ポジション積み増しなし

  • マーチンゲールロジックなし

  • 感情的なリカバリートレードなし

その結果：

  • ドローダウンはコントロールされた状態を維持

  • 資金曲線は滑らかで論理的

  • 日次・最大ドローダウン制限を含むプロップファーム規則に適合


なぜ AI Aurum Pivot はゴールド（XAUUSD）専用なのか

ゴールドは以下の特性を持ちます。

  • 高いボラティリティ

  • 突発的なスパイクやフェイクブレイクアウト

  • 不安定な局面でのスプレッド拡大

AI Aurum Pivot は、すべての値動きを取ろうとはしません

代わりに、

  • 低品質なボラティリティをフィルタリング

  • 構造的にクリーンなブレイクアウトのみを取引

  • 取引回数より品質を優先

そのため、上位時間足、特に D1（デイリー） で最も高いパフォーマンスを発揮します。


ゴールド（XAUUSD）推奨設定

  • 通貨ペア： XAUUSD

  • 時間足： D1（デイリー）

  • 設定： デフォルトパラメータを使用

インストール手順：

  1. XAUUSD のチャートを開く

  2. 時間足を D1 に変更

  3. AI Aurum Pivot を適用

  4. Algo Trading を有効化

複雑な最適化は不要です。


リスク設定（最重要項目）

AI Aurum Pivot は、リスク％モード固定ロットモード の両方に対応しています。

推奨：リスク％モード

  • 口座残高に応じてロットサイズを自動調整

  • 長期にわたり一貫したリスクエクスポージャーを維持

推奨値：

  • プロップファーム口座：0.25％～0.75％／トレード

  • 個人口座：0.5％～1.0％／トレード

口座残高の増減に関わらず、安定したリスク管理が可能です。

固定ロットモード

  • テスト用途または上級者向け

  • リスクスケーリングが不均一なため、プロップファームでは非推奨


運用上の推奨事項

  • 1口座につきEAは1つ

  • 1チャートのみ（XAUUSD D1）

  • パラメータの頻繁な変更は避ける

  • 安定稼働のため VPS の使用を推奨


リスク警告

外国為替およびCFD取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。

過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。

AI Aurum Pivot は取引ツールであり、利益を保証するものではありません。

市場環境は変化し、損失が発生する可能性があります。

必ず適切なリスク管理を行い、失っても問題のない資金のみで取引してください。


おすすめのプロダクト
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
エキスパート
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
エキスパート
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
エキスパート
LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
エキスパート
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
エキスパート
CRAZY WHALE MT5 — fully automated grid trading. The EA that survives the storm and conquers the trend. Why Traders Choose Crazy Whale Super Grid Intelligence — Positions, hedges, clears, rebalances and lot automatically. You trade — it thinks, reacts, and adapts. Trend Hunter — Reads Market Structure in real time to follow the whales, not the crowd. Risk Customization — Choose your aggression level and auto-scaled lot size. Plug & Play Simplicity — No setup headaches. Attach, run, and watch
FREE
Trading King Extended MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
エキスパート
トレーディングキングMT5エキスパートアドバイザーの高度なバージョン。使用される指標：ATR、RSI、ストキャスティクス、CCI、WPR、DeMarker、RVI。各インジケータは、オプションでオン/オフで使用できます。 エキスパートアドバイザートレーディングキング拡張のMT4バージョン セットファイルと最適化の結果は、アドバイザーのディスカッションに掲載されます。 エキスパートアドバイザーの戦略は、トレンドの強さを評価し、修正/逆転ポイントを見つけることに基づいており、特定の期間における市場の上昇と下降の絶対値を比較します。フィルタは、ニュース、時間、スプレッドの拡大、ボラティリティの増加、スリッページ、曜日に使用されます。戦略は短期取引を使用します-マーチンゲールを使用しない夜のスキャルピング FIFO要件のある米国のブローカーを含むあらゆるブローカーとの連携に適しています。すべての注文には仮想ストップロスが伴い、ピップで利益を上げます。チャートには、さまざまな情報とインジケーターのインジケーターが表示されます。推奨される最低保証金は、0.01ロットで200ドルです。
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
エキスパート
Round Lockは、ダイナミックポジションロック機能を備えたスマートアドバイザーです。Round Lockは、ダイナミックポジションロック機能を備えたインテリジェントなアドバイザーであり、段階的なポジション増加と市場への動的な適応を備えた双方向注文ロック戦略を実行する高度なトレーディングアドバイザーです。 ラウンドロックの利点： ポジションロックによるリスク管理、 市場のトレンド分野におけるダイナミックなボリューム成長、 制限に応じた柔軟な動作設定、 フラットとトレンドのフェーズに適しており、それぞれの状況で結果を最適化します。 保護メカニズムを備えた平均化戦略とグリッドアプローチの自動化。 MT4バージョン -> こちら / トラブルシューティング -> こちら アドバイザーは、反対方向の注文を2つオープンします。そのうちの1つが利益確定で決済されると、2つの注文が再度オープンされます。注文量は、Multiplier_Volume乗数のボリュームとアドバイザーがオープンした注文数に応じて増加します。新しいオープンペアごとに、同数の注文がオープンされ、互いにロックされます。同じ種
Pro Trader EA
Igor Widiger
エキスパート
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
エキスパート
このエキスパートアドバイザー（EA）は、 DE40 指数（ブローカーによっては DAX、GER40 などと表記されることがあります）の取引を目的としています。EA は市場での取引機会を自動的に特定し、リスクに基づいたアプローチでポジションを管理します。 2 つの取引モード から選択できます。 保守的 – より遅く安定したアプローチ。 積極的 – 大きな市場の動きを利用するために設計された、より速い戦略（リスクが高い）。 この戦略は、あらかじめ定められた時間枠に従ってポジションと取引方向を選択し、 1 日に最大 1 件 の取引を実行します。 ヘッジなし グリッドなし マーチンゲールなし 仕様: シンボル: DE40, GER40, DAX レバレッジ: 任意 時間枠: 5 分足でのパフォーマンステスト済み、他の時間枠にも対応可能。 推奨ブローカー: IC Markets 最低推奨入金額: $500 注意: 購入後、EA のマニュアルを受け取るためにメッセージをお送りください。 免責事項 – 取引リスクおよび将来の収益性について 金融市場での取引は高いリスクを伴い、すべての投資家に適し
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
エキスパート
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
エキスパート
Stock Eagle EA – an automated trading advisor designed for the U.S. stock market. Based on a proprietary trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open long positions only . It aims to identify market drawdowns by trading waves and monitors multiple timeframes to detect optimal entry points during temporary price declines. Launch Promo   for the   Stock Eagle EA v2.0   release! Only   10 copies   available a
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
エキスパート
Free for limited time Starting of Jan 2026 price return to 7777$ Carbon 2 EA – Grid-Based Recovery Expert Advisor for MetaTrader 5 Carbon 2 EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5 , designed to manage trades using a controlled grid recovery approach with user-defined parameters and transparent behavior. This product is intended for experienced traders who understand grid-based strategies and associated risks. Platform & Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5 only) Account
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
エキスパート
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
エキスパート
Investopedia FIVEEAはこの記事に基づいています： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 取引条件 -X期間のEMAとMACDの下で取引されている通貨ペアがマイナスの領域にあることを確認します。 -価格がX期間のEMAを超えるのを待ってから、MACDがネガティブからポジティブにクロスする過程にあるか、5バー以内でポジティブな領域にクロスしたことを確認します。 -X期間EMAの上に長いXピップを移動します。 -エントリー時のポジションのXとリスク額を売ります。後半のストップを損益分岐点に移動します。 -トレーリングストップを使用 -リスク警告 -ADX PROを購入する前に、関連するリスクに注意してください。 -過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません（EAも損失を出す可能性があります）。 -示されているバックテスト（スクリーンショットなど）は、最適なパラメーターを見つけるために高度に最適化されていますが、結果をライブ取引に転送すること
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Horse Rider
Nikolas Berta
エキスパート
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
エキスパート
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
X TrendFilter EA
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
エキスパート
X_TrendFilter EA Prop-Firm-Ready | Drawdown-Protected | Smart Risk EA X_TrendFilter EA is a professional-grade Expert Advisor engineered for traders who demand capital protection, consistency, and prop-firm compliance above all else. This EA is not a gambling robot . It is a risk-first validation system designed to trade only when market conditions are favorable — and to survive when they are not . Built for Prop Firms & Serious Traders Robust trend Pro Validator was developed specifically t
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
エキスパート
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
エキスパート
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Plumbum MT5
Evgeniy Zhdan
エキスパート
Plumbum This is a grid Expert Advisor. It detects the most probable points of stop/pullback/reverse of a trend and places a grid of limit orders. Uses the Martingale system. Uses stop losses. That is why long waiting out for unprofitable positions is out of the question. Optimize the EA on open prices (it works with open prices) Settings: CommentToOrder - comment to orders; start_lot - initial lot; distance - distance between limit orders in points; level - number of pending orders; multiplier
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
エキスパート
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
エキスパート
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on curr
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
エキスパート
移動平均EAの紹介 注意 - The Moving Average EAを購入後、私にプライベートメッセージを送っていただければ、無料でユーティリティTradeWatch EAをお送りします！ 移動平均EAは、合成インデックス用に特別に設計された柔軟な取引ツールであり、外国為替やその他の資産クラスにも効果的に機能します。固定された移動平均設定に依存する多くのEAとは異なり、このEAはユーザーがコーディングスキルなしで移動平均のパラメータを完全にカスタマイズできるようにします。この柔軟性により、ユーザーは異なる時間枠にわたって詳細なバックテストを行い、各金融商品に適した最適な設定を特定できます。 EAは、市場の状況に基づいてストップロスの配置場所を賢く決定し、ユーザーがテイクプロフィットレベルのためのリスク・リワード比（RRR）を指定できるようにします。また、ユーザーは取引ごとにリスクにさらすアカウント残高の割合を設定できるため、リスク管理においてさらに正確な制御を提供します。 さらに、ユーザーはMT5の期間区切り機能を使用して、特定の期間内の取引数を制御できます。期間区切りは選択された
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
MultiPair
ООО 'Уралтранзит'
3.75 (4)
エキスパート
Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик. Варианты треугольников: EURUSD – USDJPY – EURJPY Ордера, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Советник анализирует реальные цены на данный момент и просчитывает какими они должны быть. При рас
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (49)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.44 (16)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAU
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 動作デモ 実運用パフォーマンス 20 枠中 残り 5 枠のみ — まもなく完売です。 大型アップデートが完了しました。 価格はまもなく 599 米ドル に上がり、最終価格は 1500 米ドル となります。 ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナル
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況や時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12、W1）でトリガーされる 9つ の独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの中核となるロジックは、特定のシグナルを識別することに重点を置いています。Golden Hen EAは、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン（averaging）手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべてのトレードは、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルをダウンロード v2.5 9つの戦略の概要 EAは複数の時間枠で同時にXAUUSDチャートを分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に、潜在的な強気（bullish）反転シグナルを識別するために、直近のバーの特
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
エキスパート
実運用シグナル（リアル口座） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA は、MQL5 に表示されている 検証済みのリアルトレードシグナル と同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。 推奨された最適化設定 を使用し、 信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカー を利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。 なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。 本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 499 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。 過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。 重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。 本システムは AI 補助型の適応ロジ
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
エキスパート
ご質問がありましたら、コメント欄にご記入ください。 短期的なアカウント転売や短期的な利益獲得を目的として設計されていない マーチンゲールなし / グリッドなし / AIなし 長期的な一貫性を重視するトレーダー向けに設計 ライブ結果: ライブシグナル | メインポートフォリオ |   FTMO 結果 発売記念オファー！現在の価格は数量限定です。売り切れ次第、価格が上がります。 ゴールドアトラスとは何ですか？ Gold Atlasは、金（XAUUSD）のプロフェッショナルな自動取引システムです。マルチエントリーブレイクアウトアプローチを採用し、日中の動きと大きなトレンドブレイクアウトの両方を捉えます。 このシステムは指標や固定時間枠に基づかず、最小限の最適化を使用して曲線のフィッティングを減らし、堅牢性を向上させます。 Gold Atlas は 5 つの異なるブレイクアウト レベルで動作し、それぞれに独自のストップ ロスとトレーリング ストップ ロジックがあり、強力な内部分散を実現しています。 この戦略は、さまざまな市場体制と市況をカバーし、2006 年まで遡って 10,000 件弱の
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
エキスパート
Vortex Turbo — 「嵐を操り、Vortexを制する」 Vortex Turboは、最先端のAIアーキテクチャ、適応型市場ロジック、そして精密なリスク管理を融合した独自の開発技術であり、インテリジェントトレーディングの新たな進化段階を体現しています。実績のあるアルゴリズム原理に基づき、複数の戦略を、新たなレベルの予測インテリジェンスを備えた統合型高速エコシステムに統合します。金（XAUUSD(GOLD)）のスキャルピングエキスパートとして設計されたVortex Turboは、制御されたマーチンゲール法と平均化グリッドを採用し、各 ポジションは内蔵のストップロスによって完全に保護されています 。これにより、パワー、精度、安全性の完璧なバランスが確保されています。 非常に重要です！エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した説明書をお送りします。 価格 $475 は 1月12日（月）まで有効です。 その後、価格は $575 に上がります。（最終価格 $1999） Vortex Turbo   Expert Advisorを 購
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
エキスパート
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD on the M30 timeframe. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!   Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. No Grid. No Martingale. One position per direction. One trade per day. F
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
エキスパート
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
エキスパート
VolumeHedger EA [ ライブシグナル ]  ,  [ 私のチャンネル ]   ,  [ セットファイル ]  ,   [ ブログ ]   , [ AI利用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推奨口座タイプ: 高レバレッジ Standard、ECN、Raw；Cent；プロップファーム（FTMO など） このEAの開発者は、他のロボットの品質を通じてそのプロフェッショナリズムを証明しています。 Volume Hedger EA により  カスタムインジケーターを使用してエントリー戦略を定義できるため、追加のEAを購入する必要はありません！ このEAは、マーチンゲール戦略、ヘッジ、スマートリスク管理を組み合わせた高度なトレーディングアルゴリズムです。トレンド方向を予測するのではなく、出来高を分析し、インテリジェントな戦略でエントリーします。適切なセットファイルを使用することで、FX、ゴールド、株式、暗号資産などで効果的な結果を得ることができます。急激な値動きや安定したトレンドを持つ銘柄で特に高いパフォーマンスを発揮します。取引プロセスは、一定の出来高しきい値でトリガーさ
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.87 (53)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]     [SET FILES]
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.64 (22)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
作者のその他のプロダクト
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
エキスパート
重要なお知らせ： 現在の価格で購入できる数量には限りがあります。 価格はまもなく $1999.99 に引き上げられます。 Download Setfiles Detail Guide LIVE SIGNAL  (XAU)  |  NAS100, NASDAQ, USTECH VEGA BOT – マルチ戦略・トレンドフォロー型EAの決定版 Vega BOT へようこそ。 本EAは、複数のプロフェッショナルなトレンドフォロー手法を一つの柔軟かつ高度にカスタマイズ可能なシステムに統合した強力なエキスパートアドバイザーです。 初心者トレーダーでも、アルゴリズム取引の経験者でも、Vega BOT を使えばプログラミング不要で自分だけのトレーディングモデルを構築・最適化できます。 マルチストラテジーエンジン – あらゆる市場に対応 Vega BOT は、多様な市場環境で安定して稼働し、以下の主要金融商品に対応しています： Forex（FX） Gold（ゴールド） Indices（株価指数） Crypto（暗号通貨） Standard、Raw、ECN、Pro、Cent 口座 複数時間軸による
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
エキスパート
EA Golden Blitz   – 安全で効果的な金取引ソリューション  \ ローンチプロモーション  現在の価格で残りわずか1本  次回価格：$999.99 最終価格：$1999.99 MT4バージョン   こんにちは。私はEA Gold Blitz   、Diamond Forex Groupファミリーの2番目のEAで、金（XAU/USD）取引専用に設計されています。優れた機能と安全性を重視した設計で、トレーダーの皆様に持続可能で効果的な金取引体験を提供します。   EA Gold Blitz   の特徴   - 動的ストップロス（SL）：EAは、最近のローソク足の価格範囲に基づいてストップロスを設定します。これにより、SLが市場の状況に柔軟に対応し、変動する市場でも効果的に口座を保護します。   - 多様な取引戦略：EAには3つの取引戦略が搭載され、それぞれ最大3つのポジションを同時に開くことができます。合計で最大9つの取引が可能です。   - 柔軟なトレーリングストップ：トレーリングストップによる利益確保機能が含まれています。この機能は、個々の好みに応じてカスタ
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
エキスパート
EA Forex Scalping は、EURUSD・USDJPY・GBPUSDという主要な3通貨ペア専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。 シグナル この価格での残りは 10個中の1個 のみ 次回価格：$699.99 対応プラットフォーム：MT4 / MT5 グリッド戦略なし、マーチンゲールなし、AIなし、ニューラルネットワークなし、アービトラージなし。 各トレードには通貨ペアごとに異なる固定ストップロス（SL）が設定されています。 利益はトレーリングストップにより確保されます。 プロップファーム対応の設定も可能。 取引時間の制御ができる時間フィルターと、重大ニュース前後に取引を停止するニュースフィルターを搭載。 推奨設定： 通貨ペア：EURUSD, USDJPY, GBPUSD 時間足：H1 口座タイプ：Raw または Standard（ICM Standard または Raw推奨） リモートでの無料セットアップ支援あり VPSで24時間稼働を推奨 レバレッジ1:30以上で使用可能 まずはデモ口座でテストすることを推奨 推奨最低入金額：$100 注意事項： このEA
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
エキスパート
TITAN BREAKER EAへようこそ 重要なお知らせ 現在の価格で購入できる数には限りがあります 価格はまもなく1599.99ドルに上昇します ライブシグナル – US30、NAS100 TITAN BREAKER EAについて TITAN BREAKER EAは、US30およびNASDAQ向けに設計された3つの異なるEAのコア戦略を組み合わせて開発された高度な取引システムです。さらに改良とアップグレードを重ね、新しい長期戦略として完成しました。 このシステムは、約60～70％の勝率を目指して設計されています。ただし、高いリスクリワード比率の取引に重点を置いています。これにより、小さな損失と大きな利益を実現し、市場の大きな動きを活用して各取引の利益を最大化します。 主な特徴 * マーチンゲールなし * グリッド戦略なし * 1取引あたり固定ストップロス70ピップス * 3つの異なる取引戦略から選択可能 * 1回のシグナルで1、2、または3取引を開くオプション * 推奨通貨ペア：US30およびNAS100（USTEC） * XAUUSD、GBPUSD、EURUSDなど他の通
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
エキスパート
ビットコインスキャルピングMT4/MT5のご紹介 – 暗号通貨取引のためのスマートEA ローンチプロモーション： 現在の価格で残り3コピーのみ！ 最終価格：$3333.33 ボーナス - 生涯Bitcoin Scalping購入で、無料EA EURUSDアルゴ取引（2アカウント）をプレゼント => 詳細についてはプライベートでお問い合わせください！ EAライブシグナル MT4バージョン なぜビットコインが今日重要なのか ビットコインは単なるデジタル通貨以上の存在となり、金融革命を引き起こしました。暗号通貨の先駆者として、ビットコインは世界で最も取引され、認知されている暗号資産です。その価格変動性と成長する採用により、ビットコインはトレーダーにとって巨大な機会を提供します。しかし、このような機会にはリスクも伴います。そこで、ビットコインスキャルピングMT4/MT5は、より賢く取引する手助けをします。 ビットコインスキャルピングMT4/MT5の主な特徴 1. 高度な取引戦略 - 前日の価格アクションとモメンタムを活用して、高確率のエントリーを決定します。 - 1日1回の取引のみを実
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
エキスパート
Gold Trend Scalpingへようこそ ローンチプロモーション： 次の価格：$899.99 最終価格：$1999 Gold Trend Scalpingは、私が特にゴールド用に設計した最初のEAです。 このEAは、大きなタイムフレームに基づくトレンドフォロー戦略を使用しています。 スーパートレンドを使用して大きなタイムフレームの主要なトレンドを検出し、次に小さなタイムフレームで取引を開始します。 EAは各取引に対して100ピップの固定ストップロスを常に使用します。 さらに、利益を確保するためにトレーリングストップも組み込んでいます。 このEAは、マーチンゲールやグリッドなどのリスクの高い戦略を使用しません。 US30 Scalper、Quantum Algo、Diamond Titanといった先行機種の成功を引き継ぎ、安全性と長期的な目標を常に優先します。 注意点 このEAはChatGPTやAIなど、他の多くの作者が意図的に説明に含める架空の要素を使用していません。ご注意ください、そのような罠にはまらないようにしましょう。 また、このEAは一貫して利益を生み出したり、1
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
エキスパート
EURUSDアルゴ取引 は、MT5プラットフォーム上で動作するシンプルでありながら非常に効果的なEAです。このEAは、世界で最も安定した通貨ペアであるEURUSD専用に設計されています。 EAは日中取引の戦略を使用しており、90％の取引が数時間以内に完了します。H1タイムフレームで主要なレベルを特定し、エントリーポイントを見つけて、適切に設定されたストップロス（SL）レベルを事前に設定することに重点を置いています。 このEAはトレーリングストップ機能をサポートしており、トレーダーが高い勝率で利益を確保するのに役立ちます。また、資金管理機能、時間管理機能、ドローダウン管理、ニュース管理ツールなども搭載されており、さまざまなトレードスタイルや異なる口座タイプに対応しています。 EAは過去17年間のバックテストを実施し、2008年の金融危機や2019年のCOVIDパンデミック、その他の不況など、さまざまな経済状況に対しても効果的に対応してきました。 最低口座資金の要件はなく、 数百ドルの小額の資本から開始できます。 セットアップ： - 通貨ペア：EURUSD  - タイムフレーム：任意
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信