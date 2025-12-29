記事「MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第3回）：スクロール対応の単一スレッド型チャットUIへのアップグレード」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.12.29 11:18 新しい記事「MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第3回）：スクロール対応の単一スレッド型チャットUIへのアップグレード」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5で構築したChatGPT統合プログラムを、タイムスタンプ付きの会話履歴管理と動的スクロール機構を備えた、単一スレッド型チャット指向のUIへとアップグレードします。本システムはJSON解析を用いてマルチターンのメッセージを管理し、スクロールバー表示モードの切り替えやホバーエフェクトをサポートすることで、実装面と操作性の両面からユーザー体験を向上させます。 アップグレード版ChatGPTプログラムフレームワークは、スクロール可能なチャット指向のUIを取り入れることで、AI駆動型の取引インターフェースを強化しています。このUIはマルチターン会話、タイムスタンプ、動的なメッセージ処理をサポートし、セッションをまたいだクエリの文脈を保持できるようにします。これにより、履歴を参照して過去のAI応答を活用しながら取引戦略を改善できる、シームレスな会話体験を提供します。過去のやり取りの洞察を失わずに戦略を精緻化するには、AIが参照できる単一の会話に集中することが有効であると判断しました。これにより、必要に応じてプロンプトを修正したり、改善したりすることが容易になります。 私たちのアプローチは、スクロール可能なテキスト、ホバーエフェクト、APIリクエスト用のメッセージ構築機能を備えた、単一スレッド型チャット指向のダッシュボードを構築することです。このUIは会話の長さやスクロールバーの表示設定など、ユーザーの好みに応じて適応します。さらに、マルチターンのクエリに対応するために履歴を解析するロジックを実装し、タイムスタンプを追加して明瞭性を高め、会話履歴のクリアや新規チャットの開始といった機能もサポートします。これにより、取引判断を補助する継続的なAIサポートを提供する、新しいアップグレード版インターフェースを備えたツールが完成します。以下に、今回達成を目指すアップグレード版UIのロードマップを示します。 作者: Allan Munene Mutiiria 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アップグレード版ChatGPTプログラムフレームワークは、スクロール可能なチャット指向のUIを取り入れることで、AI駆動型の取引インターフェースを強化しています。このUIはマルチターン会話、タイムスタンプ、動的なメッセージ処理をサポートし、セッションをまたいだクエリの文脈を保持できるようにします。これにより、履歴を参照して過去のAI応答を活用しながら取引戦略を改善できる、シームレスな会話体験を提供します。過去のやり取りの洞察を失わずに戦略を精緻化するには、AIが参照できる単一の会話に集中することが有効であると判断しました。これにより、必要に応じてプロンプトを修正したり、改善したりすることが容易になります。
私たちのアプローチは、スクロール可能なテキスト、ホバーエフェクト、APIリクエスト用のメッセージ構築機能を備えた、単一スレッド型チャット指向のダッシュボードを構築することです。このUIは会話の長さやスクロールバーの表示設定など、ユーザーの好みに応じて適応します。さらに、マルチターンのクエリに対応するために履歴を解析するロジックを実装し、タイムスタンプを追加して明瞭性を高め、会話履歴のクリアや新規チャットの開始といった機能もサポートします。これにより、取引判断を補助する継続的なAIサポートを提供する、新しいアップグレード版インターフェースを備えたツールが完成します。以下に、今回達成を目指すアップグレード版UIのロードマップを示します。
作者: Allan Munene Mutiiria