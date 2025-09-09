- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
28 (73.68%)
Loss Trade:
10 (26.32%)
Best Trade:
21.51 USD
Worst Trade:
-10.94 USD
Profitto lordo:
131.56 USD (8 691 pips)
Perdita lorda:
-51.48 USD (6 050 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (20.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.67 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
99.61%
Massimo carico di deposito:
164.98%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
19 (50.00%)
Short Trade:
19 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
2.11 USD
Profitto medio:
4.70 USD
Perdita media:
-5.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.53 USD (3)
Crescita mensile:
40.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.53 USD (11.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.31% (19.53 USD)
Per equità:
63.10% (100.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|USDCAD
|10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|72
|USDCAD
|8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.5K
|USDCAD
|-1.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.51 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.74 USD
Massima perdita consecutiva: -19.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
FBS-Real-2
|2.80 × 408
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Non ci sono recensioni
