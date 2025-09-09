SegnaliSezioni
Bismar Maulani

Mesin Forex HW

Bismar Maulani
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 80%
Headway-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
28 (73.68%)
Loss Trade:
10 (26.32%)
Best Trade:
21.51 USD
Worst Trade:
-10.94 USD
Profitto lordo:
131.56 USD (8 691 pips)
Perdita lorda:
-51.48 USD (6 050 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (20.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.67 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
99.61%
Massimo carico di deposito:
164.98%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
19 (50.00%)
Short Trade:
19 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
2.11 USD
Profitto medio:
4.70 USD
Perdita media:
-5.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.53 USD (3)
Crescita mensile:
40.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.53 USD (11.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.31% (19.53 USD)
Per equità:
63.10% (100.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 28
USDCAD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 72
USDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.5K
USDCAD -1.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.51 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.74 USD
Massima perdita consecutiva: -19.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
2.80 × 408
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.24 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 11:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 10:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 11:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 21:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 18:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 17:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 06:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 07:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 08:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 07:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.