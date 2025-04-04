SegnaliSezioni
KAUSER AHMED

Trade Pro Vip

KAUSER AHMED
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
0%
Tickmill-Live09
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
241
Profit Trade:
187 (77.59%)
Loss Trade:
54 (22.41%)
Best Trade:
85.80 USD
Worst Trade:
-80.05 USD
Profitto lordo:
1 800.74 USD (1 945 251 pips)
Perdita lorda:
-754.50 USD (317 665 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (85.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
24.80%
Massimo carico di deposito:
92.39%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
6.66
Long Trade:
170 (70.54%)
Short Trade:
71 (29.46%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
4.34 USD
Profitto medio:
9.63 USD
Perdita media:
-13.97 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-74.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.50 USD (2)
Crescita mensile:
3.50%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.30 USD
Massimale:
156.98 USD (11.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
14.83% (199.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 115
EURUSD 61
BTCUSD 47
USDJPY 12
GBPUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 698
EURUSD 76
BTCUSD 324
USDJPY -62
GBPUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 31K
EURUSD 354
BTCUSD 1.6M
USDJPY -3.9K
GBPUSD 613
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.80 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +85.46 USD
Massima perdita consecutiva: -74.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.14 × 7
Tickmill-Live02
0.20 × 49
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.80 × 133
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 418
ICMarketsSC-Live16
0.90 × 189
GOMarketsIntl-Real 9
0.93 × 41
TickmillUK-Live03
0.96 × 561
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live25
1.16 × 620
RoboForex-ECN-2
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
1.23 × 342
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live27
1.29 × 1098
73 più
Non ci sono recensioni
2025.10.06 09:38
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 05:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 16:27
No swaps are charged
2025.08.21 16:27
No swaps are charged
2025.08.12 02:43
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 12:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:20 - 1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.