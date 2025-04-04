- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
241
Profit Trade:
187 (77.59%)
Loss Trade:
54 (22.41%)
Best Trade:
85.80 USD
Worst Trade:
-80.05 USD
Profitto lordo:
1 800.74 USD (1 945 251 pips)
Perdita lorda:
-754.50 USD (317 665 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (85.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
24.80%
Massimo carico di deposito:
92.39%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
6.66
Long Trade:
170 (70.54%)
Short Trade:
71 (29.46%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
4.34 USD
Profitto medio:
9.63 USD
Perdita media:
-13.97 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-74.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.50 USD (2)
Crescita mensile:
3.50%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.30 USD
Massimale:
156.98 USD (11.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
14.83% (199.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|EURUSD
|61
|BTCUSD
|47
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|698
|EURUSD
|76
|BTCUSD
|324
|USDJPY
|-62
|GBPUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|354
|BTCUSD
|1.6M
|USDJPY
|-3.9K
|GBPUSD
|613
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.80 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +85.46 USD
Massima perdita consecutiva: -74.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.14 × 7
|
Tickmill-Live02
|0.20 × 49
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 418
|
ICMarketsSC-Live16
|0.90 × 189
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.93 × 41
|
TickmillUK-Live03
|0.96 × 561
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live25
|1.16 × 620
|
RoboForex-ECN-2
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|1.23 × 342
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
|
ICMarketsSC-Live27
|1.29 × 1098
