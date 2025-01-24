SegnaliSezioni
Xiaoxu Chu

GYQ939

Xiaoxu Chu
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 32%
FPMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 017
Profit Trade:
320 (31.46%)
Loss Trade:
697 (68.53%)
Best Trade:
619.00 USD
Worst Trade:
-603.00 USD
Profitto lordo:
5 013.60 USD (262 882 pips)
Perdita lorda:
-4 443.75 USD (248 968 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (250.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
619.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
40.75%
Massimo carico di deposito:
165.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
686 (67.45%)
Short Trade:
331 (32.55%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
15.67 USD
Perdita media:
-6.38 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-86.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-646.93 USD (8)
Crescita mensile:
30.03%
Previsione annuale:
365.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
559.14 USD
Massimale:
670.68 USD (34.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.04% (670.68 USD)
Per equità:
74.25% (677.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 717
USDJPY.r 74
GBPUSD.r 68
EURUSD.r 62
USDCAD.r 50
AUDUSD.r 18
USDSGD.r 17
USDCHF.r 6
NZDUSD.r 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 679
USDJPY.r -2
GBPUSD.r -33
EURUSD.r -15
USDCAD.r -29
AUDUSD.r -20
USDSGD.r -4
USDCHF.r -6
NZDUSD.r 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 21K
USDJPY.r 1.1K
GBPUSD.r -1.9K
EURUSD.r -1K
USDCAD.r -3.2K
AUDUSD.r -1.3K
USDSGD.r -282
USDCHF.r -499
NZDUSD.r 7
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +619.00 USD
Worst Trade: -603 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +250.71 USD
Massima perdita consecutiva: -86.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.02 00:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 07:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 00:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 14:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 02:59
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GYQ939
30USD al mese
32%
0
0
USD
370
USD
36
0%
1 017
31%
41%
1.12
0.56
USD
74%
1:500
Copia

