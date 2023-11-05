SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NS 1433504 Semi Otomatis
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433504 Semi Otomatis

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
114 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 411%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 735
Profit Trade:
1 267 (73.02%)
Loss Trade:
468 (26.97%)
Best Trade:
51 960.00 USD
Worst Trade:
-19 565.50 USD
Profitto lordo:
1 239 489.96 USD (83 466 372 pips)
Perdita lorda:
-591 336.43 USD (30 852 315 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (8 478.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80 100.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
92.91%
Massimo carico di deposito:
22.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.22
Long Trade:
909 (52.39%)
Short Trade:
826 (47.61%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
373.58 USD
Profitto medio:
978.29 USD
Perdita media:
-1 263.54 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-8 524.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53 052.90 USD (5)
Crescita mensile:
5.04%
Previsione annuale:
62.18%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21 895.92 USD
Massimale:
53 052.90 USD (11.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.55% (26 388.67 USD)
Per equità:
34.47% (238 223.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 696
AUDUSD 505
AUDCAD 307
XAUUSD 127
BTCUSD 45
GBPUSD 16
USDJPY 15
USDCHF 14
GBPJPY 3
EURGBP 2
EURJPY 2
CADJPY 1
AUDNZD 1
AUDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 147K
AUDUSD 241K
AUDCAD 134K
XAUUSD 85K
BTCUSD 21K
GBPUSD 19K
USDJPY 2.5K
USDCHF -608
GBPJPY -1.1K
EURGBP 1.3K
EURJPY -192
CADJPY -74
AUDNZD 80
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 12K
AUDUSD 5K
AUDCAD 13K
XAUUSD 48K
BTCUSD 53M
GBPUSD 16K
USDJPY 2.9K
USDCHF -655
GBPJPY -353
EURGBP 462
EURJPY 51
CADJPY -52
AUDNZD 65
AUDJPY -551
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51 960.00 USD
Worst Trade: -19 566 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8 478.51 USD
Massima perdita consecutiva: -8 524.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
USGFX-Live
0.00 × 9
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live20
0.00 × 5
Tickmill-Live04
0.00 × 19
ICMarkets-Live07
0.00 × 17
Exness-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 5
Coinexx-Demo
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 12
LiteForex-ECN.com
0.02 × 41
Alpari-Pro.ECN
0.06 × 52
Exness-Real3
0.06 × 17
ICMarkets-Live16
0.09 × 54
RoboForexEU-ECN
0.11 × 19
ICMarkets-Live03
0.12 × 41
ICMarkets-Live04
0.16 × 911
Pepperstone-Edge09
0.20 × 30
Pepperstone-Edge04
0.21 × 43
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
FXOpen-ECN Live Server
0.27 × 15
Pepperstone-Edge08
0.29 × 7
FusionMarkets-Demo
0.30 × 79
XMGlobal-Real 46
0.31 × 45
ICMarkets-Live10
0.32 × 366
86 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.09 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 16:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 06:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.15 08:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NS 1433504 Semi Otomatis
30USD al mese
411%
1
0
USD
338K
USD
114
85%
1 735
73%
93%
2.09
373.58
USD
43%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.