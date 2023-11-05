- Crescita
Trade:
1 735
Profit Trade:
1 267 (73.02%)
Loss Trade:
468 (26.97%)
Best Trade:
51 960.00 USD
Worst Trade:
-19 565.50 USD
Profitto lordo:
1 239 489.96 USD (83 466 372 pips)
Perdita lorda:
-591 336.43 USD (30 852 315 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (8 478.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80 100.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
92.91%
Massimo carico di deposito:
22.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.22
Long Trade:
909 (52.39%)
Short Trade:
826 (47.61%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
373.58 USD
Profitto medio:
978.29 USD
Perdita media:
-1 263.54 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-8 524.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53 052.90 USD (5)
Crescita mensile:
5.04%
Previsione annuale:
62.18%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21 895.92 USD
Massimale:
53 052.90 USD (11.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.55% (26 388.67 USD)
Per equità:
34.47% (238 223.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|696
|AUDUSD
|505
|AUDCAD
|307
|XAUUSD
|127
|BTCUSD
|45
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|15
|USDCHF
|14
|GBPJPY
|3
|EURGBP
|2
|EURJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|147K
|AUDUSD
|241K
|AUDCAD
|134K
|XAUUSD
|85K
|BTCUSD
|21K
|GBPUSD
|19K
|USDJPY
|2.5K
|USDCHF
|-608
|GBPJPY
|-1.1K
|EURGBP
|1.3K
|EURJPY
|-192
|CADJPY
|-74
|AUDNZD
|80
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|12K
|AUDUSD
|5K
|AUDCAD
|13K
|XAUUSD
|48K
|BTCUSD
|53M
|GBPUSD
|16K
|USDJPY
|2.9K
|USDCHF
|-655
|GBPJPY
|-353
|EURGBP
|462
|EURJPY
|51
|CADJPY
|-52
|AUDNZD
|65
|AUDJPY
|-551
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51 960.00 USD
Worst Trade: -19 566 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8 478.51 USD
Massima perdita consecutiva: -8 524.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
USGFX-Live
|0.00 × 9
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 17
|
Exness-Real
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 5
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 12
|
LiteForex-ECN.com
|0.02 × 41
|
Alpari-Pro.ECN
|0.06 × 52
|
Exness-Real3
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live16
|0.09 × 54
|
RoboForexEU-ECN
|0.11 × 19
|
ICMarkets-Live03
|0.12 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.16 × 911
|
Pepperstone-Edge09
|0.20 × 30
|
Pepperstone-Edge04
|0.21 × 43
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 4
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.27 × 15
|
Pepperstone-Edge08
|0.29 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|0.30 × 79
|
XMGlobal-Real 46
|0.31 × 45
|
ICMarkets-Live10
|0.32 × 366
