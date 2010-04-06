Adaptive Flow Oscillator m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato "Adaptive Flow Oscillator" - efficiente strumento di trading ausiliario per MT4!
- Questo indicatore è una nuova generazione di oscillatori.
- "Adaptive Flow Oscillator" ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive regolabili.
- L'indicatore utilizza sia i dati di prezzo che quelli di volume nei calcoli.
- L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle zone di ipervenduto/ipercomprato.
- Zona di ipervenduto adattiva: sotto la linea verde.
- Zona di ipercomprato adattiva: sopra la linea rossa.
- Questo indicatore è ottimo da combinare con strategie di tendenza e livelli di supporto/resistenza.
- È più preciso degli oscillatori standard.
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Con avvisi integrati per PC e dispositivi mobili.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.