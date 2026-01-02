The magiciann
- Indicatori
- Abdelhak Benazizi
- Versione: 3.10
Trasforma il Caos del Mercato in Opportunità di Trading Cristalline sui Grafici Oro a 15 Minuti
Hai Difficoltà con il Trading dell'Oro?
- Stanco di indovinare dove entrare nelle operazioni su XAU/USD?
- Confuso su se COMPRARE, VENDERE o RESTARE FUORI?
- Perdi setup ad alta probabilità sul timeframe di 15 minuti?
"THE MAGICIAN" rivela le forze invisibili di domanda e offerta che muovono i mercati!
Cosa Rende THE MAGICIAN Unico?
📊 ANALISI MULTI-TIMEFRAME
- Analizza simultaneamente i timeframe H4, Giornaliero e Settimanale
- Identifica zone confluenti dove più timeframe si allineano
- Mostra zone confermate HTF per trade ad altissima probabilità
- Elimina automaticamente i segnali di bassa qualità
⚡ SOLO ZONE FRESCHE (NON VIOLATE)
- Non mostra mai zone violate - solo livelli incontaminati, non testati
- Ogni zona contrassegnata con l'indicatore ⚡FRESCA
- Soglia di penetrazione del 50% garantisce rilevamento di qualità
- Traccia i tocchi della zona senza violazione
🎯 GUIDA AL TRADING INTELLIGENTE
L'indicatore ti dice ESATTAMENTE PERCHÉ fare trading o aspettare:
Quando Appare il Segnale di ACQUISTO:
- Forti zone di domanda HTF sottostanti che proteggono il ribasso
- Prezzo IN una zona di domanda (rimbalzo atteso)
- Momentum rialzista e struttura di mercato confermati
Quando Appare il Segnale di VENDITA:
- Forti zone di offerta HTF superiori che limitano il rialzo
- Prezzo IN una zona di offerta (rifiuto atteso)
- Momentum ribassista e struttura di mercato confermati
Quando il Mercato NON è CHIARO:
- SEGNALI CONTRASTANTI - attendi chiarezza
- Nessuna zona HTF forte che fornisce struttura
- Prezzo lontano dalle zone chiave
📈 CALCOLATORE COMPLETO DI SETUP DI TRADING
Non chiederti mai più dove piazzare gli ordini!
- PREZZO DI ENTRATA: Livello esatto al confine della zona
- STOP LOSS: Calcolato oltre la zona
- TARGET 1: 1,5x Rischio-Rendimento (Conservativo)
- TARGET 2: 2,5x Rischio-Rendimento (Moderato)
- TARGET 3: 4,0x Rischio-Rendimento (Aggressivo)
- RISCHIO IN PIPS: Per dimensionamento preciso della posizione
Tutti i livelli disegnati sul tuo grafico con linee codificate a colori!
🎨 DESIGN VISIVO PROFESSIONALE
- Sfondo nero pulito - facile per gli occhi
- Nessuna linea di griglia - grafici senza distrazioni
- Zone codificate a colori: 🔵 Blu (Domanda) | 🔴 Rosso (Offerta)
- ⭐ Valutazione a stelle (1-5) mostra la forza della zona
- ✓MTF badge per zone confermate multi-timeframe
- Spiegazioni grandi e in GRASSETTO - impossibile da perdere
🧠 RILEVAMENTO INTELLIGENTE DELLE ZONE
- Riconoscimento pattern di rifiuto (analisi delle ombre)
- Conferma picco di volume (1,3x media)
- Requisito di movimento forte (minimo 30 pips)
- Filtraggio dimensione ottimale della zona (5-200 pips)
- Rimozione automatica duplicati
- Forza basata su dimensione del movimento, velocità e volume
Perfetto per il Trading Oro a 15 Minuti
Perché THE MAGICIAN Funziona Meglio su Oro M15:
- Equilibrio Ottimale - Filtra il rumore catturando movimenti di qualità
- Timing Perfetto - Non troppo veloce (M5), non troppo lento (H1)
- Conferma HTF - Zone H4, Giornaliere, Settimanali si allineano perfettamente
- Setup Multipli - 2-5 opportunità di alta qualità al giorno
- Swing Puliti - L'oro rispetta meravigliosamente le zone su M15
- Miglior Rischio/Rendimento - Zone più grandi = obiettivi di profitto più grandi
- Meno Falsi Segnali - Più affidabile dei timeframe inferiori
- Ritmo Gestibile - Perfetto per trader con lavoro diurno
Impostazioni Consigliate per ORO M15:
- LookbackBars: 500-800
- MinZoneBodyPips: 8-15 pips
- MaxZoneBodyPips: 150-200 pips
- HTF Timeframes: H4, Giornaliero, Settimanale
- ZonePenetrationPercent: 50%
La Magia di M15:
- Efficienza Temporale - Controlla i grafici ogni 15 minuti, non ogni tick
- Qualità Sulla Quantità - Meno ma MIGLIORI setup
- Obiettivi Più Grandi - Maggiore potenziale di profitto
- Meno Stress - Non serve guardare ogni candela
- Chiarezza del Trend - La direzione del mercato è più chiara
Perché si Chiama "THE MAGICIAN" (IL MAGO)?
Come un mago abile che rivela segreti, questo indicatore:
- 🔍 RIVELA zone nascoste di domanda/offerta che muovono i mercati
- 🎯 PREDICE dove il prezzo rimbalzerà o si invertirà
- 📊 MOSTRA livelli esatti di entrata, stop e profitto
- 💬 SPIEGA il "perché" dietro ogni segnale in linguaggio semplice
- ✨ TRASFORMA grafici confusi in opportunità chiare
Trucchi Magici:
- L'Atto di Sparizione - Fa sparire le zone violate
- La Lettura del Pensiero - Ti dice cosa pensa il mercato
- La Sfera di Cristallo - L'analisi multi-timeframe predice i movimenti
- L'Illusione Perfetta - Trasforma la complessità in semplicità
Prezzi e Prova Gratuita
OFFERTA A TEMPO LIMITATO
PROVA GRATUITA: Da ora fino al 1° febbraio 2026
- Funzionalità completa sbloccata
- Nessuna carta di credito richiesta
- Nessun costo nascosto
- Test su account REALI o DEMO
Dopo la Prova Gratuita:
Solo $45 USD all'anno!
- ✓ Meno di $4 al mese
- ✓ Prezzo di un caffè al mese
- ✓ Paga una volta, fai trading per un anno intero
- ✓ Nessun abbonamento mensile
- ✓ Nessun addebito ricorrente
Per Chi è THE MAGICIAN?
Perfetto Per:
- Trader swing/intraday su grafici oro a 15 minuti
- Trader part-time che non possono guardare i grafici tutto il giorno
- Principianti che necessitano di guida chiara
- Trader esperti che desiderano un miglior rilevamento delle zone
- Trader con lavoro diurno (controllo ogni 15-30 minuti)
- Chiunque sia stanco di cattivi ingressi e segnali confusi
NON Per:
- Investitori a lungo termine (questo è per trading attivo)
- Scalper che preferiscono grafici M1 o tick
- Persone che cercano schemi "arricchirsi velocemente"
- Chi si aspetta un tasso di vincita del 100%
- Scommettitori - questo è per trader seri
Disclaimer Importanti
Avviso di Rischio:
Il trading di oro e strumenti finanziari comporta un rischio sostanziale di perdita. Questo indicatore assiste l'analisi ma NON garantisce profitti. Sempre:
- ✓ Usa una gestione del rischio appropriata
- ✓ Adatta lo stop loss alla TUA tolleranza al rischio
- ✓ Testa prima su account DEMO
- ✓ Non fare mai trading con soldi che non puoi permetterti di perdere
Performance:
- Le performance passate NON garantiscono risultati futuri
- I risultati variano in base alle condizioni di mercato e all'abilità del trader
- L'indicatore identifica zone ad alta probabilità - non vincitori garantiti
- Il tuo successo dipende dalla TUA disciplina di trading
Avviso Stop Loss:
- TU devi adattare gli stop alla tua tolleranza al rischio
- TU decidi la dimensione della posizione in base alla dimensione del conto
- TU sei responsabile delle tue decisioni di trading
- L'indicatore non gestisce automaticamente i trade
Considerazioni Finali
Fare trading con successo sull'oro richiede:
- Livelli di ingresso precisi ✓ (Zone fresche)
- Conferma timeframe superiore ✓ (Analisi MTF)
- Comprensione del contesto di mercato ✓ (Guida al trading)
- Strumenti professionali ✓ (THE MAGICIAN)
Ottieni TUTTO questo per:
- 🎁 GRATIS fino al 1° febbraio 2026
- 💰 Poi solo $45/anno
È meno di un trade in perdita con un cattivo ingresso, ma potrebbe trasformare i tuoi risultati di trading per sempre.
Inizia a Fare Trading in Modo Più Intelligente con THE MAGICIAN Oggi!