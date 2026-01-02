The magiciann
- Индикаторы
- Abdelhak Benazizi
- Версия: 3.10
Превратите Рыночный Хаос в Кристально Чистые Торговые Возможности на 15-Минутных Графиках Золота
Испытываете Трудности с Торговлей Золотом?
- Устали угадывать, где входить в сделки по XAU/USD?
- Не понимаете, стоит ли ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ или ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ?
- Упускаете высоковероятные установки на 15-минутном таймфрейме?
"THE MAGICIAN" раскрывает невидимые силы спроса и предложения, которые движут рынками!
Что Делает THE MAGICIAN Уникальным?
📊 МУЛЬТИТАЙМФРЕЙМОВЫЙ АНАЛИЗ
- Анализирует одновременно таймфреймы H4, Daily и Weekly
- Определяет конфлюэнтные зоны, где совпадают несколько таймфреймов
- Показывает зоны, подтвержденные старшими таймфреймами, для сделок с наивысшей вероятностью
- Автоматически исключает низкокачественные сигналы
⚡ ТОЛЬКО СВЕЖИЕ (НЕПРОБИТЫЕ) ЗОНЫ
- Никогда не показывает пробитые зоны - только нетронутые, непроверенные уровни
- Каждая зона отмечена индикатором ⚡СВЕЖАЯ
- Порог проникновения 50% обеспечивает качественное обнаружение
- Отслеживает касания зон без пробития
🎯 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Индикатор ТОЧНО ГОВОРИТ ВАМ, ПОЧЕМУ торговать или ждать:
Когда Появляется Сигнал НА ПОКУПКУ:
- Сильные зоны спроса старших таймфреймов ниже, защищающие от падения
- Цена НАХОДИТСЯ У зоны спроса (ожидается отскок)
- Подтверждены бычий импульс и рыночная структура
Когда Появляется Сигнал НА ПРОДАЖУ:
- Сильные зоны предложения старших таймфреймов выше, ограничивающие рост
- Цена НАХОДИТСЯ У зоны предложения (ожидается отбой)
- Подтверждены медвежий импульс и рыночная структура
Когда Рынок НЕЯСЕН:
- ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ СИГНАЛЫ - ждите ясности
- Нет сильных зон старших таймфреймов, обеспечивающих структуру
- Цена далеко от ключевых зон
📈 ПОЛНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР ТОРГОВОЙ УСТАНОВКИ
Больше никаких сомнений, где размещать ордера!
- ЦЕНА ВХОДА: Точный уровень на границе зоны
- СТОП-ЛОСС: Рассчитан за пределами зоны
- ЦЕЛЬ 1: Соотношение риск/прибыль 1.5x (Консервативная)
- ЦЕЛЬ 2: Соотношение риск/прибыль 2.5x (Умеренная)
- ЦЕЛЬ 3: Соотношение риск/прибыль 4.0x (Агрессивная)
- РИСК В ПУНКТАХ: Для точного расчета размера позиции
Все уровни нарисованы на вашем графике цветными линиями!
🎨 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
- Чистый черный фон - легко для глаз
- Без линий сетки - графики без отвлекающих факторов
- Цветные зоны: 🔵 Синий (Спрос) | 🔴 Красный (Предложение)
- ⭐ Звездный рейтинг (1-5) показывает силу зоны
- ✓MTF значок для зон, подтвержденных несколькими таймфреймами
- Крупные, ЖИРНЫЕ объяснения - невозможно пропустить
🧠 УМНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ЗОН
- Распознавание паттернов отбоя (анализ теней)
- Подтверждение всплеска объема (1.3x от среднего)
- Требование сильного отхода (минимум 30 пунктов)
- Фильтрация оптимального размера зоны (5-200 пунктов)
- Автоматическое удаление дубликатов
- Сила на основе размера движения, скорости и объема
Идеально для 15-Минутной Торговли Золотом
Почему THE MAGICIAN Работает Лучше Всего на M15 Золота:
- Оптимальный Баланс - Фильтрует шум, захватывая качественные движения
- Идеальный Тайминг - Не слишком быстро (M5), не слишком медленно (H1)
- Подтверждение Старших Таймфреймов - Зоны H4, Daily, Weekly идеально совпадают
- Множество Установок - 2-5 высококачественных возможностей в день
- Чистые Свинги - Золото прекрасно уважает зоны на M15
- Лучшее Соотношение Риск/Прибыль - Большие зоны = большие цели прибыли
- Меньше Ложных Сигналов - Более надежно, чем младшие таймфреймы
- Управляемый Темп - Идеально для трейдеров с основной работой
Рекомендуемые Настройки для ЗОЛОТА M15:
- LookbackBars: 500-800
- MinZoneBodyPips: 8-15 пунктов
- MaxZoneBodyPips: 150-200 пунктов
- HTF Таймфреймы: H4, Daily, Weekly
- ZonePenetrationPercent: 50%
Магия M15:
- Эффективность Времени - Проверяйте графики каждые 15 минут, а не каждый тик
- Качество Важнее Количества - Меньше, но ЛУЧШЕ установок
- Большие Цели - Больший потенциал прибыли
- Меньше Стресса - Не нужно следить за каждой свечой
- Ясность Тренда - Направление рынка более четкое
Почему Он Называется "THE MAGICIAN" (ВОЛШЕБНИК)?
Подобно искусному фокуснику, раскрывающему секреты, этот индикатор:
- 🔍 РАСКРЫВАЕТ скрытые зоны спроса/предложения, которые движут рынками
- 🎯 ПРЕДСКАЗЫВАЕТ, где цена отскочит или развернется
- 📊 ПОКАЗЫВАЕТ точные уровни входа, стопа и прибыли
- 💬 ОБЪЯСНЯЕТ "почему" за каждым сигналом простым языком
- ✨ ПРЕВРАЩАЕТ запутанные графики в четкие возможности
Магические Трюки:
- Исчезновение - Заставляет пробитые зоны исчезать
- Чтение Мыслей - Говорит вам, что думает рынок
- Хрустальный Шар - Мультитаймфреймовый анализ предсказывает движения
- Идеальная Иллюзия - Превращает сложность в простоту
Цены и Бесплатная Пробная Версия
ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ: С настоящего момента до 1 февраля 2026 года
- Полная функциональность разблокирована
- Кредитная карта не требуется
- Без скрытых платежей
- Тестируйте на РЕАЛЬНЫХ или ДЕМО счетах
После Бесплатной Пробной Версии:
Всего $45 USD в год!
- ✓ Менее $4 в месяц
- ✓ Цена одного кофе в месяц
- ✓ Заплатите один раз, торгуйте целый год
- ✓ Без ежемесячной подписки
- ✓ Без повторяющихся платежей
Для Кого Предназначен THE MAGICIAN?
Идеально Подходит Для:
- Свинг/внутридневных трейдеров на 15-минутных графиках золота
- Трейдеров, работающих неполный день, которые не могут постоянно следить за графиками
- Новичков, нуждающихся в четких указаниях
- Опытных трейдеров, желающих лучше обнаруживать зоны
- Трейдеров с основной работой (проверка каждые 15-30 минут)
- Всех, кто устал от плохих входов и запутанных сигналов
НЕ Подходит Для:
- Долгосрочных инвесторов (это для активной торговли)
- Скальперов, предпочитающих графики M1 или тиковые
- Людей, ищущих схемы "быстрого обогащения"
- Тех, кто ожидает 100% прибыльности
- Азартных игроков - это для серьезных трейдеров
Важные Предупреждения
Предупреждение о Риске:
Торговля золотом и финансовыми инструментами связана с существенным риском потерь. Этот индикатор помогает в анализе, но НЕ гарантирует прибыль. Всегда:
- ✓ Используйте надлежащее управление рисками
- ✓ Корректируйте стоп-лосс под ВАШУ толерантность к риску
- ✓ Сначала тестируйте на ДЕМО-счете
- ✓ Никогда не торгуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять
Результаты:
- Прошлые результаты НЕ гарантируют будущих результатов
- Результаты варьируются в зависимости от рыночных условий и навыков трейдера
- Индикатор определяет зоны с высокой вероятностью - не гарантированные победы
- Ваш успех зависит от ВАШЕЙ торговой дисциплины
Предупреждение о Стоп-Лоссе:
- ВЫ должны корректировать стопы под свою собственную толерантность к риску
- ВЫ решаете размер позиции на основе размера счета
- ВЫ несете ответственность за свои торговые решения
- Индикатор не управляет сделками автоматически
Заключительные Мысли
Успешная торговля золотом требует:
- Точные уровни входа ✓ (Свежие зоны)
- Подтверждение старших таймфреймов ✓ (MTF анализ)
- Понимание рыночного контекста ✓ (Торговые рекомендации)
- Профессиональные инструменты ✓ (THE MAGICIAN)
Вы получаете ВСЁ это:
- 🎁 БЕСПЛАТНО до 1 февраля 2026 года
- 💰 Затем всего $45/год
Это меньше, чем одна убыточная сделка с плохим входом, но это может навсегда изменить ваши торговые результаты.
Начните Торговать Умнее с THE MAGICIAN Уже Сегодня!