The magiciann

THE MAGICIAN - Indicateur Professionnel de Zones d'Offre et de Demande

Transformez le Chaos du Marché en Opportunités de Trading Claires sur les Graphiques Or 15 Minutes

Vous Rencontrez des Difficultés avec le Trading de l'Or ?

Fatigué de deviner où entrer en position sur XAU/USD ?

Confus sur s'il faut ACHETER, VENDRE ou RESTER À L'ÉCART ?

Vous manquez des configurations à haute probabilité sur le timeframe de 15 minutes ?

"THE MAGICIAN" révèle les forces invisibles de l'offre et de la demande qui font bouger les marchés !

Qu'est-ce qui Rend THE MAGICIAN Unique ?

📊 ANALYSE MULTI-TIMEFRAMES

Analyse simultanément les timeframes H4, Journalier et Hebdomadaire

Identifie les zones confluentes où plusieurs timeframes s'alignent

Affiche les zones confirmées HTF pour les trades à plus haute probabilité

Élimine automatiquement les signaux de faible qualité

⚡ UNIQUEMENT DES ZONES FRAÎCHES (NON CASSÉES)

Ne montre jamais de zones cassées - uniquement des niveaux vierges, non testés

Chaque zone marquée avec l'indicateur ⚡FRAÎCHE

Seuil de pénétration de 50% garantit une détection de qualité

Suit les touches de zone sans cassure

🎯 GUIDAGE DE TRADING INTELLIGENT

L'indicateur vous dit EXACTEMENT POURQUOI trader ou attendre :

Quand le Signal d'ACHAT Apparaît :

Fortes zones de demande HTF en dessous protégeant la baisse

Prix À une zone de demande (rebond attendu)

Momentum haussier et structure de marché confirmés

Quand le Signal de VENTE Apparaît :

Fortes zones d'offre HTF au-dessus limitant la hausse

Prix À une zone d'offre (rejet attendu)

Momentum baissier et structure de marché confirmés

Quand le Marché n'est PAS CLAIR :

SIGNAUX CONTRADICTOIRES - attendez de la clarté

Pas de zones HTF fortes fournissant de structure

Prix loin des zones clés

📈 CALCULATEUR COMPLET DE CONFIGURATION DE TRADE

Ne vous demandez plus jamais où placer vos ordres !

PRIX D'ENTRÉE : Niveau exact à la limite de la zone

Niveau exact à la limite de la zone STOP LOSS : Calculé au-delà de la zone

Calculé au-delà de la zone CIBLE 1 : 1,5x Risque-Récompense (Conservateur)

1,5x Risque-Récompense (Conservateur) CIBLE 2 : 2,5x Risque-Récompense (Modéré)

2,5x Risque-Récompense (Modéré) CIBLE 3 : 4,0x Risque-Récompense (Agressif)

4,0x Risque-Récompense (Agressif) RISQUE EN PIPS : Pour un dimensionnement précis de la position

Tous les niveaux tracés sur votre graphique avec des lignes codées par couleur !

🎨 DESIGN VISUEL PROFESSIONNEL

Fond noir propre - facile pour les yeux

Pas de lignes de grille - graphiques sans distraction

Zones codées par couleur : 🔵 Bleu (Demande) | 🔴 Rouge (Offre)

⭐ Notation par étoiles (1-5) montre la force de la zone

✓MTF badge pour les zones confirmées multi-timeframes

Explications grandes et EN GRAS - impossible à manquer

🧠 DÉTECTION INTELLIGENTE DES ZONES

Reconnaissance de motifs de rejet (analyse des mèches)

Confirmation de pic de volume (1,3x la moyenne)

Exigence de mouvement fort (minimum 30 pips)

Filtrage de taille optimale de zone (5-200 pips)

Suppression automatique des doublons

Force basée sur la taille du mouvement, la vitesse et le volume

Parfait pour le Trading Or 15 Minutes

Pourquoi THE MAGICIAN Fonctionne Mieux sur Or M15 :

Équilibre Optimal - Filtre le bruit tout en capturant les mouvements de qualité

- Filtre le bruit tout en capturant les mouvements de qualité Timing Parfait - Ni trop rapide (M5), ni trop lent (H1)

- Ni trop rapide (M5), ni trop lent (H1) Confirmation HTF - Les zones H4, Journalier, Hebdomadaire s'alignent parfaitement

- Les zones H4, Journalier, Hebdomadaire s'alignent parfaitement Multiples Configurations - 2-5 opportunités de haute qualité par jour

- 2-5 opportunités de haute qualité par jour Swings Propres - L'or respecte magnifiquement les zones sur M15

- L'or respecte magnifiquement les zones sur M15 Meilleur Risque/Récompense - Zones plus grandes = objectifs de profit plus grands

- Zones plus grandes = objectifs de profit plus grands Moins de Faux Signaux - Plus fiable que les timeframes inférieurs

- Plus fiable que les timeframes inférieurs Rythme Gérable - Parfait pour les traders ayant un emploi de jour

Paramètres Recommandés pour OR M15 :

LookbackBars : 500-800

MinZoneBodyPips : 8-15 pips

MaxZoneBodyPips : 150-200 pips

HTF Timeframes : H4, Journalier, Hebdomadaire

ZonePenetrationPercent : 50%

La Magie du M15 :

Efficacité Temporelle - Vérifiez les graphiques toutes les 15 minutes, pas à chaque tick

- Vérifiez les graphiques toutes les 15 minutes, pas à chaque tick Qualité Plus que Quantité - Moins mais de MEILLEURES configurations

- Moins mais de MEILLEURES configurations Cibles Plus Grandes - Plus grand potentiel de profit

- Plus grand potentiel de profit Moins de Stress - Pas besoin de surveiller chaque bougie

- Pas besoin de surveiller chaque bougie Clarté de Tendance - La direction du marché est plus claire

Pourquoi s'appelle-t-il "THE MAGICIAN" (LE MAGICIEN) ?

Comme un magicien habile révélant des secrets, cet indicateur :

🔍 RÉVÈLE les zones cachées d'offre/demande qui font bouger les marchés

les zones cachées d'offre/demande qui font bouger les marchés 🎯 PRÉDIT où le prix rebondira ou s'inversera

où le prix rebondira ou s'inversera 📊 AFFICHE les niveaux exacts d'entrée, de stop et de profit

les niveaux exacts d'entrée, de stop et de profit 💬 EXPLIQUE le "pourquoi" derrière chaque signal en langage simple

le "pourquoi" derrière chaque signal en langage simple ✨ TRANSFORME les graphiques confus en opportunités claires

Tours de Magie :

L'Acte de Disparition - Fait disparaître les zones cassées

- Fait disparaître les zones cassées La Lecture de Pensées - Vous dit ce que pense le marché

- Vous dit ce que pense le marché La Boule de Cristal - L'analyse multi-timeframes prédit les mouvements

- L'analyse multi-timeframes prédit les mouvements L'Illusion Parfaite - Transforme la complexité en simplicité

Prix et Essai Gratuit

OFFRE À DURÉE LIMITÉE

ESSAI GRATUIT : Maintenant jusqu'au 1er février 2026

Fonctionnalité complète déverrouillée

Aucune carte de crédit requise

Aucun frais caché

Test sur comptes RÉELS ou DÉMO

Après l'Essai Gratuit :

Seulement 45 $ USD par an !

✓ Moins de 4 $ par mois

✓ Prix d'un café par mois

✓ Payez une fois, tradez toute l'année

✓ Pas d'abonnements mensuels

✓ Pas de frais récurrents

Pour Qui est THE MAGICIAN ?

Parfait Pour :

Les traders swing/intraday sur graphiques or de 15 minutes

Les traders à temps partiel qui ne peuvent pas surveiller les graphiques toute la journée

Les débutants nécessitant des conseils clairs

Les traders expérimentés voulant une meilleure détection de zones

Les traders avec des emplois de jour (vérifier toutes les 15-30 minutes)

Quiconque en a marre des mauvaises entrées et signaux confus

PAS Pour :

Les investisseurs à long terme (ceci est pour le trading actif)

Les scalpers préférant les graphiques M1 ou tick

Les personnes cherchant des schémas "devenir riche rapidement"

Ceux qui s'attendent à un taux de gain de 100%

Les parieurs - ceci est pour les traders sérieux

Avertissements Importants

Avertissement sur les Risques :

Le trading de l'or et des instruments financiers comporte un risque substantiel de perte. Cet indicateur assiste l'analyse mais NE garantit PAS les profits. Toujours :

✓ Utilisez une gestion des risques appropriée

✓ Ajustez le stop loss à VOTRE tolérance au risque

✓ Testez d'abord sur compte DÉMO

✓ Ne tradez jamais avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre

Performance :

La performance passée NE garantit PAS les résultats futurs

Les résultats varient en fonction des conditions du marché et des compétences du trader

L'indicateur identifie des zones à haute probabilité - pas des gagnants garantis

Votre succès dépend de VOTRE discipline de trading

Conseil sur le Stop Loss :

VOUS devez ajuster les stops à votre propre tolérance au risque

VOUS décidez de la taille de position en fonction de la taille du compte

VOUS êtes responsable de vos décisions de trading

L'indicateur ne gère pas les trades automatiquement

Réflexions Finales

Trader l'or avec succès nécessite :

Niveaux d'entrée précis ✓ (Zones fraîches)

Confirmation de timeframe supérieur ✓ (Analyse MTF)

Compréhension du contexte du marché ✓ (Guidage de trading)

Outils professionnels ✓ (THE MAGICIAN)

Vous obtenez TOUT cela pour :

🎁 GRATUIT jusqu'au 1er février 2026

💰 Puis seulement 45 $/an

C'est moins qu'un trade perdant avec une mauvaise entrée, mais cela pourrait transformer vos résultats de trading pour toujours.

Commencez à Trader Plus Intelligemment avec THE MAGICIAN Aujourd'hui !