The magiciann
- Indicateurs
- Abdelhak Benazizi
- Version: 3.10
Transformez le Chaos du Marché en Opportunités de Trading Claires sur les Graphiques Or 15 Minutes
Vous Rencontrez des Difficultés avec le Trading de l'Or ?
- Fatigué de deviner où entrer en position sur XAU/USD ?
- Confus sur s'il faut ACHETER, VENDRE ou RESTER À L'ÉCART ?
- Vous manquez des configurations à haute probabilité sur le timeframe de 15 minutes ?
"THE MAGICIAN" révèle les forces invisibles de l'offre et de la demande qui font bouger les marchés !
Qu'est-ce qui Rend THE MAGICIAN Unique ?
📊 ANALYSE MULTI-TIMEFRAMES
- Analyse simultanément les timeframes H4, Journalier et Hebdomadaire
- Identifie les zones confluentes où plusieurs timeframes s'alignent
- Affiche les zones confirmées HTF pour les trades à plus haute probabilité
- Élimine automatiquement les signaux de faible qualité
⚡ UNIQUEMENT DES ZONES FRAÎCHES (NON CASSÉES)
- Ne montre jamais de zones cassées - uniquement des niveaux vierges, non testés
- Chaque zone marquée avec l'indicateur ⚡FRAÎCHE
- Seuil de pénétration de 50% garantit une détection de qualité
- Suit les touches de zone sans cassure
🎯 GUIDAGE DE TRADING INTELLIGENT
L'indicateur vous dit EXACTEMENT POURQUOI trader ou attendre :
Quand le Signal d'ACHAT Apparaît :
- Fortes zones de demande HTF en dessous protégeant la baisse
- Prix À une zone de demande (rebond attendu)
- Momentum haussier et structure de marché confirmés
Quand le Signal de VENTE Apparaît :
- Fortes zones d'offre HTF au-dessus limitant la hausse
- Prix À une zone d'offre (rejet attendu)
- Momentum baissier et structure de marché confirmés
Quand le Marché n'est PAS CLAIR :
- SIGNAUX CONTRADICTOIRES - attendez de la clarté
- Pas de zones HTF fortes fournissant de structure
- Prix loin des zones clés
📈 CALCULATEUR COMPLET DE CONFIGURATION DE TRADE
Ne vous demandez plus jamais où placer vos ordres !
- PRIX D'ENTRÉE : Niveau exact à la limite de la zone
- STOP LOSS : Calculé au-delà de la zone
- CIBLE 1 : 1,5x Risque-Récompense (Conservateur)
- CIBLE 2 : 2,5x Risque-Récompense (Modéré)
- CIBLE 3 : 4,0x Risque-Récompense (Agressif)
- RISQUE EN PIPS : Pour un dimensionnement précis de la position
Tous les niveaux tracés sur votre graphique avec des lignes codées par couleur !
🎨 DESIGN VISUEL PROFESSIONNEL
- Fond noir propre - facile pour les yeux
- Pas de lignes de grille - graphiques sans distraction
- Zones codées par couleur : 🔵 Bleu (Demande) | 🔴 Rouge (Offre)
- ⭐ Notation par étoiles (1-5) montre la force de la zone
- ✓MTF badge pour les zones confirmées multi-timeframes
- Explications grandes et EN GRAS - impossible à manquer
🧠 DÉTECTION INTELLIGENTE DES ZONES
- Reconnaissance de motifs de rejet (analyse des mèches)
- Confirmation de pic de volume (1,3x la moyenne)
- Exigence de mouvement fort (minimum 30 pips)
- Filtrage de taille optimale de zone (5-200 pips)
- Suppression automatique des doublons
- Force basée sur la taille du mouvement, la vitesse et le volume
Parfait pour le Trading Or 15 Minutes
Pourquoi THE MAGICIAN Fonctionne Mieux sur Or M15 :
- Équilibre Optimal - Filtre le bruit tout en capturant les mouvements de qualité
- Timing Parfait - Ni trop rapide (M5), ni trop lent (H1)
- Confirmation HTF - Les zones H4, Journalier, Hebdomadaire s'alignent parfaitement
- Multiples Configurations - 2-5 opportunités de haute qualité par jour
- Swings Propres - L'or respecte magnifiquement les zones sur M15
- Meilleur Risque/Récompense - Zones plus grandes = objectifs de profit plus grands
- Moins de Faux Signaux - Plus fiable que les timeframes inférieurs
- Rythme Gérable - Parfait pour les traders ayant un emploi de jour
Paramètres Recommandés pour OR M15 :
- LookbackBars : 500-800
- MinZoneBodyPips : 8-15 pips
- MaxZoneBodyPips : 150-200 pips
- HTF Timeframes : H4, Journalier, Hebdomadaire
- ZonePenetrationPercent : 50%
La Magie du M15 :
- Efficacité Temporelle - Vérifiez les graphiques toutes les 15 minutes, pas à chaque tick
- Qualité Plus que Quantité - Moins mais de MEILLEURES configurations
- Cibles Plus Grandes - Plus grand potentiel de profit
- Moins de Stress - Pas besoin de surveiller chaque bougie
- Clarté de Tendance - La direction du marché est plus claire
Pourquoi s'appelle-t-il "THE MAGICIAN" (LE MAGICIEN) ?
Comme un magicien habile révélant des secrets, cet indicateur :
- 🔍 RÉVÈLE les zones cachées d'offre/demande qui font bouger les marchés
- 🎯 PRÉDIT où le prix rebondira ou s'inversera
- 📊 AFFICHE les niveaux exacts d'entrée, de stop et de profit
- 💬 EXPLIQUE le "pourquoi" derrière chaque signal en langage simple
- ✨ TRANSFORME les graphiques confus en opportunités claires
Tours de Magie :
- L'Acte de Disparition - Fait disparaître les zones cassées
- La Lecture de Pensées - Vous dit ce que pense le marché
- La Boule de Cristal - L'analyse multi-timeframes prédit les mouvements
- L'Illusion Parfaite - Transforme la complexité en simplicité
Prix et Essai Gratuit
OFFRE À DURÉE LIMITÉE
ESSAI GRATUIT : Maintenant jusqu'au 1er février 2026
- Fonctionnalité complète déverrouillée
- Aucune carte de crédit requise
- Aucun frais caché
- Test sur comptes RÉELS ou DÉMO
Après l'Essai Gratuit :
Seulement 45 $ USD par an !
- ✓ Moins de 4 $ par mois
- ✓ Prix d'un café par mois
- ✓ Payez une fois, tradez toute l'année
- ✓ Pas d'abonnements mensuels
- ✓ Pas de frais récurrents
Pour Qui est THE MAGICIAN ?
Parfait Pour :
- Les traders swing/intraday sur graphiques or de 15 minutes
- Les traders à temps partiel qui ne peuvent pas surveiller les graphiques toute la journée
- Les débutants nécessitant des conseils clairs
- Les traders expérimentés voulant une meilleure détection de zones
- Les traders avec des emplois de jour (vérifier toutes les 15-30 minutes)
- Quiconque en a marre des mauvaises entrées et signaux confus
PAS Pour :
- Les investisseurs à long terme (ceci est pour le trading actif)
- Les scalpers préférant les graphiques M1 ou tick
- Les personnes cherchant des schémas "devenir riche rapidement"
- Ceux qui s'attendent à un taux de gain de 100%
- Les parieurs - ceci est pour les traders sérieux
Avertissements Importants
Avertissement sur les Risques :
Le trading de l'or et des instruments financiers comporte un risque substantiel de perte. Cet indicateur assiste l'analyse mais NE garantit PAS les profits. Toujours :
- ✓ Utilisez une gestion des risques appropriée
- ✓ Ajustez le stop loss à VOTRE tolérance au risque
- ✓ Testez d'abord sur compte DÉMO
- ✓ Ne tradez jamais avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre
Performance :
- La performance passée NE garantit PAS les résultats futurs
- Les résultats varient en fonction des conditions du marché et des compétences du trader
- L'indicateur identifie des zones à haute probabilité - pas des gagnants garantis
- Votre succès dépend de VOTRE discipline de trading
Conseil sur le Stop Loss :
- VOUS devez ajuster les stops à votre propre tolérance au risque
- VOUS décidez de la taille de position en fonction de la taille du compte
- VOUS êtes responsable de vos décisions de trading
- L'indicateur ne gère pas les trades automatiquement
Réflexions Finales
Trader l'or avec succès nécessite :
- Niveaux d'entrée précis ✓ (Zones fraîches)
- Confirmation de timeframe supérieur ✓ (Analyse MTF)
- Compréhension du contexte du marché ✓ (Guidage de trading)
- Outils professionnels ✓ (THE MAGICIAN)
Vous obtenez TOUT cela pour :
- 🎁 GRATUIT jusqu'au 1er février 2026
- 💰 Puis seulement 45 $/an
C'est moins qu'un trade perdant avec une mauvaise entrée, mais cela pourrait transformer vos résultats de trading pour toujours.
Commencez à Trader Plus Intelligemment avec THE MAGICIAN Aujourd'hui !