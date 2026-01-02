The magiciann
- 指标
- Abdelhak Benazizi
- 版本: 3.10
THE MAGICIAN - 专业供需区指标
将市场混乱转化为黄金15分钟图表上清晰的交易机会
您在黄金交易中遇到困难吗?
- 厌倦了猜测在XAU/USD上何处入场交易?
- 不确定应该买入、卖出还是观望?
- 错过15分钟时间周期上的高概率设置?
"THE MAGICIAN"揭示了推动市场的供需无形力量!
是什么让THE MAGICIAN独一无二?
📊 多时间框架分析
- 同时分析H4、日线和周线时间框架
- 识别多个时间框架对齐的汇合区域
- 显示高时间框架确认的区域,提供最高概率交易
- 自动消除低质量信号
⚡ 仅显示新鲜(未突破)区域
- 从不显示已突破区域 - 仅显示原始、未测试的水平
- 每个区域标有⚡新鲜指示器
- 50%穿透阈值确保质量检测
- 跟踪区域触碰而不突破
🎯 智能交易指导
指标准确告诉您为什么交易或等待:
当出现买入信号时:
- 下方有强大的高时间框架需求区保护下行
- 价格位于需求区(预期反弹)
- 确认看涨势头和市场结构
当出现卖出信号时:
- 上方有强大的高时间框架供应区限制上行
- 价格位于供应区(预期回落)
- 确认看跌势头和市场结构
当市场不明朗时:
- 信号冲突 - 等待明朗
- 没有提供结构的强高时间框架区域
- 价格远离关键区域
📈 完整交易设置计算器
不再疑惑在哪里下单!
- 入场价格: 区域边界的精确水平
- 止损: 计算在区域之外
- 目标1: 1.5倍风险回报比(保守)
- 目标2: 2.5倍风险回报比(适中)
- 目标3: 4.0倍风险回报比(激进)
- 点数风险: 用于精确仓位计算
所有水平都用彩色线条绘制在您的图表上!
🎨 专业视觉设计
- 干净的黑色背景 - 护眼
- 无网格线 - 无干扰图表
- 彩色编码区域:🔵 蓝色(需求) | 🔴 红色(供应)
- ⭐ 星级评分(1-5)显示区域强度
- ✓MTF徽章表示多时间框架确认区域
- 大号、粗体说明 - 不可能错过
🧠 智能区域检测
- 拒绝形态识别(影线分析)
- 成交量激增确认(平均值的1.3倍)
- 强力离开要求(最少30点)
- 最佳区域大小过滤(5-200点)
- 自动删除重复项
- 基于移动大小、速度和成交量的强度
完美适用于黄金15分钟交易
为什么THE MAGICIAN在黄金M15上效果最佳:
- 最佳平衡 - 过滤噪音同时捕捉优质走势
- 完美时机 - 不太快(M5),不太慢(H1)
- 高时间框架确认 - H4、日线、周线区域完美对齐
- 多个设置 - 每天2-5个高质量机会
- 清晰波动 - 黄金在M15上完美尊重区域
- 更好的风险回报 - 更大的区域 = 更大的利润目标
- 更少虚假信号 - 比低时间框架更可靠
- 可控节奏 - 适合有正职工作的交易者
黄金M15推荐设置:
- LookbackBars: 500-800
- MinZoneBodyPips: 8-15点
- MaxZoneBodyPips: 150-200点
- HTF时间框架: H4、日线、周线
- ZonePenetrationPercent: 50%
M15的魔力:
- 时间效率 - 每15分钟检查图表,而非每个跳动
- 质量胜于数量 - 更少但更好的设置
- 更大目标 - 更大的利润潜力
- 更少压力 - 无需观察每根蜡烛
- 趋势清晰 - 市场方向更清晰
为什么叫"THE MAGICIAN"(魔术师)?
像熟练的魔术师揭示秘密一样,这个指标:
- 🔍 揭示推动市场的隐藏供需区域
- 🎯 预测价格将在何处反弹或反转
- 📊 显示精确的入场、止损和利润水平
- 💬 解释每个信号背后的"原因",用简单的语言
- ✨ 转变混乱的图表为清晰的机会
魔术技巧:
- 消失术 - 让已突破区域消失
- 读心术 - 告诉您市场在想什么
- 水晶球 - 多时间框架分析预测走势
- 完美幻觉 - 将复杂性转化为简单性
定价和免费试用
限时优惠
免费试用: 现在至2026年2月1日
- 完整功能解锁
- 无需信用卡
- 无隐藏费用
- 可在真实或模拟账户上测试
免费试用后:
每年仅需$45美元!
- ✓ 每月不到$4美元
- ✓ 每月一杯咖啡的价格
- ✓ 支付一次,交易整年
- ✓ 无月度订阅
- ✓ 无重复收费
THE MAGICIAN适合谁?
完美适用于:
- 黄金15分钟图表的波段/日内交易者
- 无法全天监控图表的兼职交易者
- 需要明确指导的初学者
- 希望更好检测区域的经验丰富交易者
- 有正职工作的交易者(每15-30分钟检查一次)
- 厌倦糟糕入场和混乱信号的任何人
不适合:
- 长期投资者(这是用于活跃交易)
- 偏好M1或跳动图表的剥头皮交易者
- 寻求"快速致富"计划的人
- 期望100%胜率的人
- 赌徒 - 这是给认真交易者的
重要免责声明
风险警告:
交易黄金和金融工具涉及重大损失风险。此指标辅助分析但不保证利润。始终:
- ✓ 使用适当的风险管理
- ✓ 根据您的风险承受能力调整止损
- ✓ 先在模拟账户上测试
- ✓ 永远不要用您无法承受损失的钱交易
业绩:
- 过去的业绩不保证未来的结果
- 结果因市场条件和交易者技能而异
- 指标识别高概率区域 - 不是保证赢家
- 您的成功取决于您的交易纪律
止损提示:
- 您必须根据自己的风险承受能力调整止损
- 您根据账户规模决定仓位大小
- 您对自己的交易决策负责
- 指标不会自动管理交易
最后的想法
成功交易黄金需要:
- 精确的入场水平 ✓ (新鲜区域)
- 高时间框架确认 ✓ (MTF分析)
- 理解市场背景 ✓ (交易指导)
- 专业工具 ✓ (THE MAGICIAN)
您可以获得所有这些:
- 🎁 2026年2月1日前免费
- 💰 之后每年仅需$45美元
这比一次糟糕入场的亏损交易还少,但它可能永远改变您的交易结果。
今天就开始用THE MAGICIAN更智能地交易!