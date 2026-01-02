The magiciann

THE MAGICIAN - 专业供需区指标

将市场混乱转化为黄金15分钟图表上清晰的交易机会

您在黄金交易中遇到困难吗?

  • 厌倦了猜测在XAU/USD上何处入场交易?
  • 不确定应该买入、卖出还是观望?
  • 错过15分钟时间周期上的高概率设置?

"THE MAGICIAN"揭示了推动市场的供需无形力量!

是什么让THE MAGICIAN独一无二?

📊 多时间框架分析

  • 同时分析H4、日线和周线时间框架
  • 识别多个时间框架对齐的汇合区域
  • 显示高时间框架确认的区域,提供最高概率交易
  • 自动消除低质量信号

⚡ 仅显示新鲜(未突破)区域

  • 从不显示已突破区域 - 仅显示原始、未测试的水平
  • 每个区域标有⚡新鲜指示器
  • 50%穿透阈值确保质量检测
  • 跟踪区域触碰而不突破

🎯 智能交易指导

指标准确告诉您为什么交易或等待:

当出现买入信号时:

  • 下方有强大的高时间框架需求区保护下行
  • 价格位于需求区(预期反弹)
  • 确认看涨势头和市场结构

当出现卖出信号时:

  • 上方有强大的高时间框架供应区限制上行
  • 价格位于供应区(预期回落)
  • 确认看跌势头和市场结构

当市场不明朗时:

  • 信号冲突 - 等待明朗
  • 没有提供结构的强高时间框架区域
  • 价格远离关键区域

📈 完整交易设置计算器

不再疑惑在哪里下单!

  • 入场价格: 区域边界的精确水平
  • 止损: 计算在区域之外
  • 目标1: 1.5倍风险回报比(保守)
  • 目标2: 2.5倍风险回报比(适中)
  • 目标3: 4.0倍风险回报比(激进)
  • 点数风险: 用于精确仓位计算

所有水平都用彩色线条绘制在您的图表上!

🎨 专业视觉设计

  • 干净的黑色背景 - 护眼
  • 无网格线 - 无干扰图表
  • 彩色编码区域:🔵 蓝色(需求) | 🔴 红色(供应)
  • ⭐ 星级评分(1-5)显示区域强度
  • ✓MTF徽章表示多时间框架确认区域
  • 大号、粗体说明 - 不可能错过

🧠 智能区域检测

  • 拒绝形态识别(影线分析)
  • 成交量激增确认(平均值的1.3倍)
  • 强力离开要求(最少30点)
  • 最佳区域大小过滤(5-200点)
  • 自动删除重复项
  • 基于移动大小、速度和成交量的强度

完美适用于黄金15分钟交易

为什么THE MAGICIAN在黄金M15上效果最佳:

  • 最佳平衡 - 过滤噪音同时捕捉优质走势
  • 完美时机 - 不太快(M5),不太慢(H1)
  • 高时间框架确认 - H4、日线、周线区域完美对齐
  • 多个设置 - 每天2-5个高质量机会
  • 清晰波动 - 黄金在M15上完美尊重区域
  • 更好的风险回报 - 更大的区域 = 更大的利润目标
  • 更少虚假信号 - 比低时间框架更可靠
  • 可控节奏 - 适合有正职工作的交易者

黄金M15推荐设置:

  • LookbackBars: 500-800
  • MinZoneBodyPips: 8-15点
  • MaxZoneBodyPips: 150-200点
  • HTF时间框架: H4、日线、周线
  • ZonePenetrationPercent: 50%

M15的魔力:

  • 时间效率 - 每15分钟检查图表,而非每个跳动
  • 质量胜于数量 - 更少但更好的设置
  • 更大目标 - 更大的利润潜力
  • 更少压力 - 无需观察每根蜡烛
  • 趋势清晰 - 市场方向更清晰

为什么叫"THE MAGICIAN"(魔术师)?

像熟练的魔术师揭示秘密一样,这个指标:

  • 🔍 揭示推动市场的隐藏供需区域
  • 🎯 预测价格将在何处反弹或反转
  • 📊 显示精确的入场、止损和利润水平
  • 💬 解释每个信号背后的"原因",用简单的语言
  • 转变混乱的图表为清晰的机会

魔术技巧:

  • 消失术 - 让已突破区域消失
  • 读心术 - 告诉您市场在想什么
  • 水晶球 - 多时间框架分析预测走势
  • 完美幻觉 - 将复杂性转化为简单性

定价和免费试用

限时优惠

免费试用: 现在至2026年2月1日

  • 完整功能解锁
  • 无需信用卡
  • 无隐藏费用
  • 可在真实或模拟账户上测试

免费试用后:

每年仅需$45美元!

  • ✓ 每月不到$4美元
  • ✓ 每月一杯咖啡的价格
  • ✓ 支付一次,交易整年
  • ✓ 无月度订阅
  • ✓ 无重复收费

THE MAGICIAN适合谁?

完美适用于:

  • 黄金15分钟图表的波段/日内交易者
  • 无法全天监控图表的兼职交易者
  • 需要明确指导的初学者
  • 希望更好检测区域的经验丰富交易者
  • 有正职工作的交易者(每15-30分钟检查一次)
  • 厌倦糟糕入场和混乱信号的任何人

不适合:

  • 长期投资者(这是用于活跃交易)
  • 偏好M1或跳动图表的剥头皮交易者
  • 寻求"快速致富"计划的人
  • 期望100%胜率的人
  • 赌徒 - 这是给认真交易者的

重要免责声明

风险警告:

交易黄金和金融工具涉及重大损失风险。此指标辅助分析但不保证利润。始终:

  • ✓ 使用适当的风险管理
  • ✓ 根据您的风险承受能力调整止损
  • ✓ 先在模拟账户上测试
  • ✓ 永远不要用您无法承受损失的钱交易

业绩:

  • 过去的业绩不保证未来的结果
  • 结果因市场条件和交易者技能而异
  • 指标识别高概率区域 - 不是保证赢家
  • 您的成功取决于您的交易纪律

止损提示:

  • 您必须根据自己的风险承受能力调整止损
  • 您根据账户规模决定仓位大小
  • 您对自己的交易决策负责
  • 指标不会自动管理交易

最后的想法

成功交易黄金需要:

  • 精确的入场水平 ✓ (新鲜区域)
  • 高时间框架确认 ✓ (MTF分析)
  • 理解市场背景 ✓ (交易指导)
  • 专业工具 ✓ (THE MAGICIAN)

您可以获得所有这些:

  • 🎁 2026年2月1日前免费
  • 💰 之后每年仅需$45美元

这比一次糟糕入场的亏损交易还少,但它可能永远改变您的交易结果。

今天就开始用THE MAGICIAN更智能地交易!


