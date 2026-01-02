The magiciann
- Indicadores
- Abdelhak Benazizi
- Versión: 3.10
Convierte el Caos del Mercado en Oportunidades de Trading Cristalinas en Gráficos de Oro de 15 Minutos
¿Tienes Problemas con el Trading de Oro?
- ¿Cansado de adivinar dónde entrar en operaciones en XAU/USD?
- ¿Confundido sobre si COMPRAR, VENDER o QUEDARSE FUERA?
- ¿Perdiendo configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal de 15 minutos?
"THE MAGICIAN" revela las fuerzas invisibles de oferta y demanda que mueven los mercados!
¿Qué Hace a THE MAGICIAN Único?
📊 ANÁLISIS MULTITEMPORAL
- Analiza marcos temporales H4, Diario y Semanal simultáneamente
- Identifica zonas confluentes donde múltiples marcos temporales se alinean
- Muestra zonas confirmadas por HTF para operaciones de mayor probabilidad
- Elimina automáticamente señales de baja calidad
⚡ SOLO ZONAS FRESCAS (NO ROTAS)
- Nunca muestra zonas rotas - solo niveles prístinos, no probados
- Cada zona marcada con indicador ⚡FRESCA
- Umbral de penetración del 50% asegura detección de calidad
- Rastrea toques de zona sin romperla
🎯 GUÍA DE TRADING INTELIGENTE
El indicador te dice EXACTAMENTE POR QUÉ operar o esperar:
Cuando Aparece Señal de COMPRA:
- Fuertes zonas de demanda HTF abajo protegiendo la caída
- Precio EN una zona de demanda (se espera rebote)
- Confirmado impulso alcista y estructura de mercado
Cuando Aparece Señal de VENTA:
- Fuertes zonas de oferta HTF arriba limitando la subida
- Precio EN una zona de oferta (se espera rechazo)
- Confirmado impulso bajista y estructura de mercado
Cuando el Mercado NO está CLARO:
- SEÑALES CONTRADICTORIAS - espera claridad
- No hay zonas HTF fuertes proporcionando estructura
- Precio lejos de zonas clave
📈 CALCULADORA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN DE TRADING
¡Nunca más te preguntes dónde colocar órdenes!
- PRECIO DE ENTRADA: Nivel exacto en el límite de la zona
- STOP LOSS: Calculado más allá de la zona
- OBJETIVO 1: 1.5x Riesgo-Beneficio (Conservador)
- OBJETIVO 2: 2.5x Riesgo-Beneficio (Moderado)
- OBJETIVO 3: 4.0x Riesgo-Beneficio (Agresivo)
- RIESGO EN PIPS: Para dimensionamiento preciso de posición
¡Todos los niveles dibujados en tu gráfico con líneas codificadas por color!
🎨 DISEÑO VISUAL PROFESIONAL
- Fondo negro limpio - fácil para los ojos
- Sin líneas de cuadrícula - gráficos sin distracciones
- Zonas codificadas por color: 🔵 Azul (Demanda) | 🔴 Rojo (Oferta)
- ⭐ Calificación de estrellas (1-5) muestra fuerza de zona
- ✓MTF insignia para zonas confirmadas multitemporales
- Explicaciones grandes y NEGRITA - imposible de perder
🧠 DETECCIÓN INTELIGENTE DE ZONAS
- Reconocimiento de patrones de rechazo (análisis de mechas)
- Confirmación de pico de volumen (1.3x promedio)
- Requisito de movimiento fuerte (mínimo 30 pips)
- Filtrado de tamaño óptimo de zona (5-200 pips)
- Eliminación automática de duplicados
- Fuerza basada en tamaño de movimiento, velocidad y volumen
Perfecto para Trading de Oro en 15 Minutos
Por Qué THE MAGICIAN Funciona Mejor en Oro M15:
- Balance Óptimo - Filtra ruido mientras captura movimientos de calidad
- Timing Perfecto - No muy rápido (M5), no muy lento (H1)
- Confirmación HTF - Zonas H4, Diario, Semanal se alinean perfectamente
- Múltiples Configuraciones - 2-5 oportunidades de alta calidad por día
- Oscilaciones Limpias - El oro respeta las zonas maravillosamente en M15
- Mejor Riesgo/Beneficio - Zonas más grandes = objetivos de ganancia más grandes
- Menos Señales Falsas - Más confiable que marcos temporales inferiores
- Ritmo Manejable - Perfecto para traders con trabajos diurnos
Configuraciones Recomendadas para ORO M15:
- LookbackBars: 500-800
- MinZoneBodyPips: 8-15 pips
- MaxZoneBodyPips: 150-200 pips
- HTF Marcos Temporales: H4, Diario, Semanal
- ZonePenetrationPercent: 50%
La Magia de M15:
- Eficiencia de Tiempo - Revisa gráficos cada 15 minutos, no cada tick
- Calidad Sobre Cantidad - Menos pero MEJORES configuraciones
- Objetivos Más Grandes - Mayor potencial de ganancia
- Menos Estrés - No necesitas ver cada vela
- Claridad de Tendencia - La dirección del mercado es más clara
¿Por Qué se Llama "THE MAGICIAN" (EL MAGO)?
Como un mago hábil revelando secretos, este indicador:
- 🔍 REVELA zonas ocultas de oferta/demanda que mueven mercados
- 🎯 PREDICE dónde el precio rebotará o se revertirá
- 📊 MUESTRA niveles exactos de entrada, stop y ganancia
- 💬 EXPLICA el "por qué" detrás de cada señal en lenguaje simple
- ✨ TRANSFORMA gráficos confusos en oportunidades claras
Trucos de Magia:
- El Acto de Desaparición - Hace que las zonas rotas desaparezcan
- La Lectura Mental - Te dice lo que el mercado está pensando
- La Bola de Cristal - Análisis multitemporal predice movimientos
- La Ilusión Perfecta - Convierte complejidad en simplicidad
Precios y Prueba Gratuita
OFERTA POR TIEMPO LIMITADO
PRUEBA GRATUITA: Desde ahora hasta el 1 de febrero de 2026
- Funcionalidad completa desbloqueada
- No se requiere tarjeta de crédito
- Sin cargos ocultos
- Prueba en cuentas REALES o DEMO
Después de la Prueba Gratuita:
¡Solo $45 USD al año!
- ✓ Menos de $4 por mes
- ✓ Precio de un café por mes
- ✓ Paga una vez, opera todo el año
- ✓ Sin suscripciones mensuales
- ✓ Sin cargos recurrentes
¿Para Quién es THE MAGICIAN?
Perfecto Para:
- Traders de swing/intradía en gráficos de oro de 15 minutos
- Traders de medio tiempo que no pueden ver gráficos todo el día
- Principiantes que necesitan orientación clara
- Traders experimentados que quieren mejor detección de zonas
- Traders con trabajos diurnos (revisar cada 15-30 minutos)
- Cualquiera cansado de malas entradas y señales confusas
NO Para:
- Inversores a largo plazo (esto es para trading activo)
- Scalpers que prefieren gráficos M1 o de ticks
- Personas buscando esquemas de "hacerse rico rápido"
- Quienes esperan tasa de éxito del 100%
- Apostadores - esto es para traders serios
Descargos de Responsabilidad Importantes
Advertencia de Riesgo:
Operar oro e instrumentos financieros implica riesgo sustancial de pérdida. Este indicador ayuda al análisis pero NO garantiza ganancias. Siempre:
- ✓ Usa gestión de riesgo adecuada
- ✓ Ajusta el stop loss a TU tolerancia al riesgo
- ✓ Prueba primero en cuenta DEMO
- ✓ Nunca operes con dinero que no puedas permitirte perder
Rendimiento:
- El rendimiento pasado NO garantiza resultados futuros
- Los resultados varían según condiciones del mercado y habilidad del trader
- El indicador identifica zonas de alta probabilidad - no ganadores garantizados
- Tu éxito depende de TU disciplina de trading
Aviso sobre Stop Loss:
- TÚ debes ajustar stops a tu propia tolerancia al riesgo
- TÚ decides el tamaño de posición basado en tamaño de cuenta
- TÚ eres responsable de tus decisiones de trading
- El indicador no gestiona operaciones automáticamente
Reflexiones Finales
Operar oro exitosamente requiere:
- Niveles precisos de entrada ✓ (Zonas frescas)
- Confirmación de marco temporal superior ✓ (Análisis MTF)
- Comprensión del contexto del mercado ✓ (Guía de trading)
- Herramientas profesionales ✓ (THE MAGICIAN)
Obtienes TODO esto por:
- 🎁 GRATIS hasta el 1 de febrero de 2026
- 💰 Luego solo $45/año
Eso es menos que una operación perdedora con mala entrada, pero podría transformar tus resultados de trading para siempre.
¡Comienza a Operar Más Inteligentemente con THE MAGICIAN Hoy!