The magiciann

THE MAGICIAN - Profesyonel Arz ve Talep Bölgesi Göstergesi

Altın 15 Dakikalık Grafiklerde Piyasa Kaosunu Kristal Berraklığında Ticaret Fırsatlarına Dönüştürün

Altın Ticaretinde Zorluk mu Yaşıyorsunuz?

XAU/USD'de işlemlere nerede gireceğinizi tahmin etmekten yoruldunuz mu?

AL, SAT veya DIŞARIDA KAL konusunda kafanız mı karışık?

15 dakikalık zaman diliminde yüksek olasılıklı kurulumları mı kaçırıyorsunuz?

"THE MAGICIAN" piyasaları hareket ettiren görünmez arz ve talep güçlerini ortaya çıkarır!

THE MAGICIAN'ı Benzersiz Kılan Nedir?

📊 ÇOK ZAMAN DİLİMİ ANALİZİ

H4, Günlük ve Haftalık zaman dilimlerini eş zamanlı analiz eder

Birden fazla zaman diliminin hizalandığı birleşik bölgeleri tanımlar

En yüksek olasılıklı işlemler için HTF onaylı bölgeler gösterir

Düşük kaliteli sinyalleri otomatik olarak ortadan kaldırır

⚡ SADECE TÜM (KIRILMAMIŞ) BÖLGELER

Asla kırılmış bölgeler göstermez - sadece el değmemiş, test edilmemiş seviyeler

Her bölge ⚡TÜM göstergesi ile işaretlenir

%50 penetrasyon eşiği kaliteli algılamayı garanti eder

Bölge temaslarını kırılma olmadan takip eder

🎯 AKILLI TİCARET REHBERLİĞİ

Gösterge size işlem yapmanız veya beklemeniz için TAM OLARAK NEDENİNİ söyler:

ALIŞ Sinyali Göründüğünde:

Aşağıda düşüşü koruyan güçlü HTF talep bölgeleri

Fiyat bir talep bölgesİNDE (sıçrama bekleniyor)

Yükseliş momentumu ve piyasa yapısı onaylandı

SATIŞ Sinyali Göründüğünde:

Yukarıda yükselişi sınırlayan güçlü HTF arz bölgeleri

Fiyat bir arz bölgesİNDE (ret bekleniyor)

Düşüş momentumu ve piyasa yapısı onaylandı

Piyasa BELİRSİZ Olduğunda:

ÇAKIŞAN SİNYALLER - netlik için bekleyin

Yapı sağlayan güçlü HTF bölgeleri yok

Fiyat anahtar bölgelerden uzakta

📈 TAM TİCARET KURULUM HESAPLAYICISI

Emirleri nereye yerleştireceğinizi bir daha asla merak etmeyin!

GİRİŞ FİYATI: Bölge sınırındaki tam seviye

ZARAR DUR: Bölgenin ötesinde hesaplanır

HEDEF 1: 1.5x Risk-Ödül (Muhafazakar)

HEDEF 2: 2.5x Risk-Ödül (Orta)

HEDEF 3: 4.0x Risk-Ödül (Agresif)

PİP CİNSİNDEN RİSK: Doğru pozisyon boyutlandırma için

Tüm seviyeler grafiğinizde renkli kodlanmış çizgilerle çizilir!

🎨 PROFESYONEL GÖRSEL TASARIM

Temiz siyah arka plan - gözler için kolay

Izgara çizgileri yok - dikkat dağıtmayan grafikler

Renkli kodlanmış bölgeler: 🔵 Mavi (Talep) | 🔴 Kırmızı (Arz)

⭐ Yıldız derecelendirmesi (1-5) bölge gücünü gösterir

✓MTF rozeti çok zaman dilimli onaylı bölgeler için

Büyük, KALIN açıklamalar - kaçırılması imkansız

🧠 AKILLI BÖLGE TESPİTİ

Ret deseni tanıma (fitil analizi)

Hacim artışı onayı (ortalama 1.3x)

Güçlü uzaklaşma gereksinimi (minimum 30 pip)

Optimum bölge boyutu filtreleme (5-200 pip)

Otomatik kopya kaldırma

Hareket boyutu, hız ve hacme dayalı güç

Altın 15 Dakika Ticareti için Mükemmel

THE MAGICIAN Neden Altın M15'te En İyi Çalışır:

Optimum Denge - Gürültüyü filtrelerken kaliteli hareketleri yakalar

Optimum Denge - Gürültüyü filtrelerken kaliteli hareketleri yakalar

Mükemmel Zamanlama - Çok hızlı değil (M5), çok yavaş değil (H1)

HTF Onayı - H4, Günlük, Haftalık bölgeler mükemmel şekilde hizalanır

Çoklu Kurulumlar - Günde 2-5 yüksek kaliteli fırsat

Temiz Salınımlar - Altın M15'te bölgelere harika şekilde saygı gösterir

Daha İyi Risk/Ödül - Daha büyük bölgeler = daha büyük kar hedefleri

Daha Az Yanlış Sinyal - Daha düşük zaman dilimlerinden daha güvenilir

ALTIN M15 için Önerilen Ayarlar:

LookbackBars: 500-800

MinZoneBodyPips: 8-15 pip

MaxZoneBodyPips: 150-200 pip

HTF Zaman Dilimleri: H4, Günlük, Haftalık

ZonePenetrationPercent: %50

M15'in Büyüsü:

Zaman Verimliliği - Her tik değil, her 15 dakikada grafikleri kontrol edin

Nicelik Yerine Nitelik - Daha az ama DAHA İYİ kurulumlar

Daha Büyük Hedefler - Daha büyük kar potansiyeli

Daha Az Stres - Her mumu izlemeye gerek yok

- Her mumu izlemeye gerek yok Trend Netliği - Piyasa yönü daha net

Neden "THE MAGICIAN" (SIHIRBAZ) Olarak Adlandırılır?

Sırları açığa çıkaran yetenekli bir sihirbaz gibi, bu gösterge:

🔍 AÇIĞA ÇIKARIR Piyasaları hareket ettiren gizli arz/talep bölgelerini

🎯 TAHMİN EDER Fiyatın nerede sıçrayacağını veya tersine döneceğini

📊 GÖSTERIR Tam giriş, stop ve kar seviyelerini

💬 AÇIKLAR Her sinyalin arkasındaki "neden"i sade dilde

Her sinyalin arkasındaki "neden"i sade dilde ✨ DÖNÜŞTÜRÜR Kafa karıştırıcı grafikleri net fırsatlara

Sihir Numaraları:

Kaybolma Numarası - Kırılmış bölgeleri yok eder

Zihin Okuma - Size piyasanın ne düşündüğünü söyler

Kristal Küre - Çok zaman dilimli analiz hareketleri tahmin eder

- Çok zaman dilimli analiz hareketleri tahmin eder Mükemmel İllüzyon - Karmaşıklığı basitliğe dönüştürür

Fiyatlandırma ve Ücretsiz Deneme

SINIRLI SÜRE TEKLİFİ

ÜCRETSİZ DENEME: Şu andan 1 Şubat 2026'ya kadar

Tam işlevsellik kilidi açıldı

Kredi kartı gerekli değil

Gizli ücret yok

CANLI veya DEMO hesaplarda test edin

Ücretsiz Denemeden Sonra:

Yılda sadece $45 USD!

✓ Ayda $4'ten az

✓ Ayda bir kahve fiyatı

✓ Bir kez ödeyin, tüm yıl ticaret yapın

✓ Aylık abonelik yok

✓ Yinelenen ücret yok

THE MAGICIAN Kimin İçin?

Mükemmel Olanlar:

Altın 15 dakika grafiklerinde swing/gün içi yatırımcılar

Tüm gün grafikleri izleyemeyen yarı zamanlı yatırımcılar

Net rehberliğe ihtiyaç duyan yeni başlayanlar

Daha iyi bölge tespiti isteyen deneyimli yatırımcılar

Gündüz işi olan yatırımcılar (her 15-30 dakikada kontrol)

Kötü girişlerden ve kafa karıştırıcı sinyallerden bıkmış herkes

Uygun OLMAYANLAR:

Uzun vadeli yatırımcılar (bu aktif ticaret içindir)

M1 veya tik grafiklerini tercih eden scalper'lar

"Hızlı zengin olma" planları arayanlar

%100 kazanma oranı bekleyenler

Kumarbazlar - bu ciddi yatırımcılar içindir

Önemli Sorumluluk Reddi Beyanları

Risk Uyarısı:

Altın ve finansal araçlarla ticaret önemli kayıp riski içerir. Bu gösterge analize yardımcı olur ancak kar GARANTİ ETMEZ. Her zaman:

✓ Uygun risk yönetimi kullanın

✓ Stop loss'u KENDİ risk toleransınıza göre ayarlayın

✓ Önce DEMO hesapta test edin

✓ Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla asla işlem yapmayın

Performans:

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları GARANTİ ETMEZ

Sonuçlar piyasa koşullarına ve yatırımcı becerisine göre değişir

Gösterge yüksek olasılıklı bölgeler tanımlar - garantili kazananlar değil

Başarınız KENDİ ticaret disiplininize bağlıdır

Stop Loss Tavsiyesi:

Stopları kendi risk toleransınıza göre ayarlamalısınız

Hesap büyüklüğüne göre pozisyon boyutuna karar verirsiniz

Ticaret kararlarınızdan siz sorumlusunuz

Gösterge işlemleri otomatik olarak yönetmez

Son Düşünceler

Başarılı altın ticareti gerektirir:

Kesin giriş seviyeleri ✓ (Tüm bölgeler)

Üst zaman dilimi onayı ✓ (MTF analizi)

Piyasa bağlamını anlama ✓ (Ticaret rehberliği)

Profesyonel araçlar ✓ (THE MAGICIAN)

Tüm bunları elde edersiniz:

🎁 1 Şubat 2026'ya kadar ÜCRETSİZ

💰 Sonra sadece $45/yıl

Bu, kötü girişli kayıp bir işlemden daha azdır, ancak ticaret sonuçlarınızı sonsuza kadar dönüştürebilir.

THE MAGICIAN ile Bugün Daha Akıllı Ticaret Yapmaya Başlayın!