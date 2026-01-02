The magiciann
- Göstergeler
- Abdelhak Benazizi
- Sürüm: 3.10
Altın 15 Dakikalık Grafiklerde Piyasa Kaosunu Kristal Berraklığında Ticaret Fırsatlarına Dönüştürün
Altın Ticaretinde Zorluk mu Yaşıyorsunuz?
- XAU/USD'de işlemlere nerede gireceğinizi tahmin etmekten yoruldunuz mu?
- AL, SAT veya DIŞARIDA KAL konusunda kafanız mı karışık?
- 15 dakikalık zaman diliminde yüksek olasılıklı kurulumları mı kaçırıyorsunuz?
"THE MAGICIAN" piyasaları hareket ettiren görünmez arz ve talep güçlerini ortaya çıkarır!
THE MAGICIAN'ı Benzersiz Kılan Nedir?
📊 ÇOK ZAMAN DİLİMİ ANALİZİ
- H4, Günlük ve Haftalık zaman dilimlerini eş zamanlı analiz eder
- Birden fazla zaman diliminin hizalandığı birleşik bölgeleri tanımlar
- En yüksek olasılıklı işlemler için HTF onaylı bölgeler gösterir
- Düşük kaliteli sinyalleri otomatik olarak ortadan kaldırır
⚡ SADECE TÜM (KIRILMAMIŞ) BÖLGELER
- Asla kırılmış bölgeler göstermez - sadece el değmemiş, test edilmemiş seviyeler
- Her bölge ⚡TÜM göstergesi ile işaretlenir
- %50 penetrasyon eşiği kaliteli algılamayı garanti eder
- Bölge temaslarını kırılma olmadan takip eder
🎯 AKILLI TİCARET REHBERLİĞİ
Gösterge size işlem yapmanız veya beklemeniz için TAM OLARAK NEDENİNİ söyler:
ALIŞ Sinyali Göründüğünde:
- Aşağıda düşüşü koruyan güçlü HTF talep bölgeleri
- Fiyat bir talep bölgesİNDE (sıçrama bekleniyor)
- Yükseliş momentumu ve piyasa yapısı onaylandı
SATIŞ Sinyali Göründüğünde:
- Yukarıda yükselişi sınırlayan güçlü HTF arz bölgeleri
- Fiyat bir arz bölgesİNDE (ret bekleniyor)
- Düşüş momentumu ve piyasa yapısı onaylandı
Piyasa BELİRSİZ Olduğunda:
- ÇAKIŞAN SİNYALLER - netlik için bekleyin
- Yapı sağlayan güçlü HTF bölgeleri yok
- Fiyat anahtar bölgelerden uzakta
📈 TAM TİCARET KURULUM HESAPLAYICISI
Emirleri nereye yerleştireceğinizi bir daha asla merak etmeyin!
- GİRİŞ FİYATI: Bölge sınırındaki tam seviye
- ZARAR DUR: Bölgenin ötesinde hesaplanır
- HEDEF 1: 1.5x Risk-Ödül (Muhafazakar)
- HEDEF 2: 2.5x Risk-Ödül (Orta)
- HEDEF 3: 4.0x Risk-Ödül (Agresif)
- PİP CİNSİNDEN RİSK: Doğru pozisyon boyutlandırma için
Tüm seviyeler grafiğinizde renkli kodlanmış çizgilerle çizilir!
🎨 PROFESYONEL GÖRSEL TASARIM
- Temiz siyah arka plan - gözler için kolay
- Izgara çizgileri yok - dikkat dağıtmayan grafikler
- Renkli kodlanmış bölgeler: 🔵 Mavi (Talep) | 🔴 Kırmızı (Arz)
- ⭐ Yıldız derecelendirmesi (1-5) bölge gücünü gösterir
- ✓MTF rozeti çok zaman dilimli onaylı bölgeler için
- Büyük, KALIN açıklamalar - kaçırılması imkansız
🧠 AKILLI BÖLGE TESPİTİ
- Ret deseni tanıma (fitil analizi)
- Hacim artışı onayı (ortalama 1.3x)
- Güçlü uzaklaşma gereksinimi (minimum 30 pip)
- Optimum bölge boyutu filtreleme (5-200 pip)
- Otomatik kopya kaldırma
- Hareket boyutu, hız ve hacme dayalı güç
Altın 15 Dakika Ticareti için Mükemmel
THE MAGICIAN Neden Altın M15'te En İyi Çalışır:
- Optimum Denge - Gürültüyü filtrelerken kaliteli hareketleri yakalar
- Mükemmel Zamanlama - Çok hızlı değil (M5), çok yavaş değil (H1)
- HTF Onayı - H4, Günlük, Haftalık bölgeler mükemmel şekilde hizalanır
- Çoklu Kurulumlar - Günde 2-5 yüksek kaliteli fırsat
- Temiz Salınımlar - Altın M15'te bölgelere harika şekilde saygı gösterir
- Daha İyi Risk/Ödül - Daha büyük bölgeler = daha büyük kar hedefleri
- Daha Az Yanlış Sinyal - Daha düşük zaman dilimlerinden daha güvenilir
- Yönetilebilir Tempo - Gündüz işi olan yatırımcılar için mükemmel
ALTIN M15 için Önerilen Ayarlar:
- LookbackBars: 500-800
- MinZoneBodyPips: 8-15 pip
- MaxZoneBodyPips: 150-200 pip
- HTF Zaman Dilimleri: H4, Günlük, Haftalık
- ZonePenetrationPercent: %50
M15'in Büyüsü:
- Zaman Verimliliği - Her tik değil, her 15 dakikada grafikleri kontrol edin
- Nicelik Yerine Nitelik - Daha az ama DAHA İYİ kurulumlar
- Daha Büyük Hedefler - Daha büyük kar potansiyeli
- Daha Az Stres - Her mumu izlemeye gerek yok
- Trend Netliği - Piyasa yönü daha net
Neden "THE MAGICIAN" (SIHIRBAZ) Olarak Adlandırılır?
Sırları açığa çıkaran yetenekli bir sihirbaz gibi, bu gösterge:
- 🔍 AÇIĞA ÇIKARIR Piyasaları hareket ettiren gizli arz/talep bölgelerini
- 🎯 TAHMİN EDER Fiyatın nerede sıçrayacağını veya tersine döneceğini
- 📊 GÖSTERIR Tam giriş, stop ve kar seviyelerini
- 💬 AÇIKLAR Her sinyalin arkasındaki "neden"i sade dilde
- ✨ DÖNÜŞTÜRÜR Kafa karıştırıcı grafikleri net fırsatlara
Sihir Numaraları:
- Kaybolma Numarası - Kırılmış bölgeleri yok eder
- Zihin Okuma - Size piyasanın ne düşündüğünü söyler
- Kristal Küre - Çok zaman dilimli analiz hareketleri tahmin eder
- Mükemmel İllüzyon - Karmaşıklığı basitliğe dönüştürür
Fiyatlandırma ve Ücretsiz Deneme
SINIRLI SÜRE TEKLİFİ
ÜCRETSİZ DENEME: Şu andan 1 Şubat 2026'ya kadar
- Tam işlevsellik kilidi açıldı
- Kredi kartı gerekli değil
- Gizli ücret yok
- CANLI veya DEMO hesaplarda test edin
Ücretsiz Denemeden Sonra:
Yılda sadece $45 USD!
- ✓ Ayda $4'ten az
- ✓ Ayda bir kahve fiyatı
- ✓ Bir kez ödeyin, tüm yıl ticaret yapın
- ✓ Aylık abonelik yok
- ✓ Yinelenen ücret yok
THE MAGICIAN Kimin İçin?
Mükemmel Olanlar:
- Altın 15 dakika grafiklerinde swing/gün içi yatırımcılar
- Tüm gün grafikleri izleyemeyen yarı zamanlı yatırımcılar
- Net rehberliğe ihtiyaç duyan yeni başlayanlar
- Daha iyi bölge tespiti isteyen deneyimli yatırımcılar
- Gündüz işi olan yatırımcılar (her 15-30 dakikada kontrol)
- Kötü girişlerden ve kafa karıştırıcı sinyallerden bıkmış herkes
Uygun OLMAYANLAR:
- Uzun vadeli yatırımcılar (bu aktif ticaret içindir)
- M1 veya tik grafiklerini tercih eden scalper'lar
- "Hızlı zengin olma" planları arayanlar
- %100 kazanma oranı bekleyenler
- Kumarbazlar - bu ciddi yatırımcılar içindir
Önemli Sorumluluk Reddi Beyanları
Risk Uyarısı:
Altın ve finansal araçlarla ticaret önemli kayıp riski içerir. Bu gösterge analize yardımcı olur ancak kar GARANTİ ETMEZ. Her zaman:
- ✓ Uygun risk yönetimi kullanın
- ✓ Stop loss'u KENDİ risk toleransınıza göre ayarlayın
- ✓ Önce DEMO hesapta test edin
- ✓ Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla asla işlem yapmayın
Performans:
- Geçmiş performans gelecekteki sonuçları GARANTİ ETMEZ
- Sonuçlar piyasa koşullarına ve yatırımcı becerisine göre değişir
- Gösterge yüksek olasılıklı bölgeler tanımlar - garantili kazananlar değil
- Başarınız KENDİ ticaret disiplininize bağlıdır
Stop Loss Tavsiyesi:
- Stopları kendi risk toleransınıza göre ayarlamalısınız
- Hesap büyüklüğüne göre pozisyon boyutuna karar verirsiniz
- Ticaret kararlarınızdan siz sorumlusunuz
- Gösterge işlemleri otomatik olarak yönetmez
Son Düşünceler
Başarılı altın ticareti gerektirir:
- Kesin giriş seviyeleri ✓ (Tüm bölgeler)
- Üst zaman dilimi onayı ✓ (MTF analizi)
- Piyasa bağlamını anlama ✓ (Ticaret rehberliği)
- Profesyonel araçlar ✓ (THE MAGICIAN)
Tüm bunları elde edersiniz:
- 🎁 1 Şubat 2026'ya kadar ÜCRETSİZ
- 💰 Sonra sadece $45/yıl
Bu, kötü girişli kayıp bir işlemden daha azdır, ancak ticaret sonuçlarınızı sonsuza kadar dönüştürebilir.
THE MAGICIAN ile Bugün Daha Akıllı Ticaret Yapmaya Başlayın!